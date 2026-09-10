La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote de Salmonella que estaría relacionado con determinados brotes de brócoli retirados del mercado. El producto fue cultivado por Evergreen Fresh Sprouts, LLC, una empresa ubicada en Moyie Springs, Idaho.

Los brotes afectados fueron comercializados en bolsas de plástico o recipientes tipo clamshell también de plástico. Los envases incluidos en el retiro tienen fechas de vencimiento correspondientes al 7, 9, 11, 14 y 16 de septiembre. La FDA señaló que fueron distribuidos a tiendas de comestibles, restaurantes y clientes del sector de servicios de alimentos en Idaho, Montana y Washington, aunque existe la posibilidad de que algunos productos hayan llegado a otros lugares.

¿Cuántas personas se han enfermado?

De acuerdo con la información epidemiológica recopilada por los CDC, hasta ahora se han detectado 22 personas infectadas con la cepa de Salmonella asociada al brote. Los casos corresponden a cuatro estados: Idaho, Montana, Washington y Utah.

Las enfermedades reportadas comenzaron entre el 7 de julio y el 26 de agosto. Las autoridades han confirmado dos hospitalizaciones y, hasta el momento, no se han registrado muertes relacionadas con este brote.

Para intentar identificar el alimento que pudo provocar las infecciones, funcionarios de salud estatales y locales entrevistaron a 19 personas enfermas sobre lo que habían comido durante la semana previa a la aparición de los síntomas.

Las 19 indicaron que habían consumido brotes y 17 señalaron específicamente los brotes de brócoli.

Hasta ahora, se han identificado 22 personas infectadas en Idaho, Montana, Washington y Utah, con dos hospitalizaciones y ninguna muerte. (Foto referencial: Magnific)

Los CDC advierten que podría haber más casos

El número de personas afectadas podría ser superior al identificado oficialmente hasta ahora. Los CDC explicaron que muchas personas se recuperan sin acudir a un centro médico y, por lo tanto, no se someten a pruebas para detectar Salmonella.

“El número real de personas enfermas en este brote probablemente sea mucho mayor que el número reportado, y este brote puede no estar limitado a los estados con enfermedades conocidas”, señalaron los CDC. “Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les realizan pruebas para detectar Salmonella”.

La enfermedad generalmente aparece entre 12 y 72 horas después de consumir un alimento contaminado. Entre los síntomas asociados con la Salmonella se encuentran la diarrea y la fiebre y estos suelen durar entre cuatro y siete días.

Además, los CDC advierten que algunos casos recientes todavía podrían no haber sido identificados. Según la agencia, normalmente se necesitan entre tres y cuatro semanas para determinar si una persona enferma forma parte de un brote.

¿Qué hacer si compraste los brotes retirados?

Las autoridades recomiendan a las personas que hayan comprado los brotes de brócoli incluidos en el retiro desecharlos o devolverlos.

Debido a que el producto pudo haber sido distribuido más allá de los estados inicialmente identificados, los consumidores deben revisar los envases y las fechas de vencimiento señaladas por las autoridades antes de consumirlos.