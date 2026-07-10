Con la llegada de la temporada de viajes de verano en Estados Unidos, muchos pasajeros preparan sus maletas para escapadas al aire libre, campamentos y aventuras en la naturaleza. Sin embargo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lanzó una advertencia sobre un artículo que no puede subir a los aviones bajo ninguna circunstancia. La agencia recordó que algunos objetos comunes utilizados durante actividades al aire libre están sujetos a estrictas restricciones, por lo que recomienda revisar las normas antes de viajar para evitar problemas en los controles de seguridad de los aeropuertos.

La TSA recordó que las cocinas de camping con tanques de propano conectados están prohibidas tanto en el equipaje de mano como en las maletas facturadas. La alerta surgió después de que un viajero intentara pasar por el control de seguridad del Aeropuerto Internacional de Pensacola, Florida, con uno de estos equipos sin conocer la restricción.

“Escuchen, amigos”, escribió la TSA en una publicación en Facebook, al explicar que, aunque las cocinas pueden ser útiles para preparar alimentos durante una aventura al aire libre, los pasajeros no pueden llevarlas con un tanque de propano conectado a través de los controles aeroportuarios.

¿Por qué la TSA prohíbe los tanques de propano?

Los tanques de propano representan un riesgo de seguridad debido a que contienen un gas altamente inflamable. Por esta razón, la TSA establece que los tanques de propano no están permitidos en los aviones, sin importar si el pasajero intenta transportarlos en cabina o en el equipaje registrado.

La TSA emitió una alerta en EE.UU. sobre las cocinas de camping con combustible conectado. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

La agencia aclaró que la cocina portátil en sí no está prohibida, siempre que esté completamente limpia y no tenga residuos de combustible. El problema específico está en el tanque de propano conectado o incluido con el equipo.

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TSA recomienda revisar las reglas antes de viajar

Durante la temporada alta de verano, millones de personas pasan por los controles aeroportuarios de EE.UU. La TSA inspecciona diariamente a más de 2.5 millones de pasajeros y confisca diversos artículos que no cumplen las normas, desde líquidos que superan los límites permitidos hasta objetos peligrosos.

Los viajeros en EE.UU. deben revisar las normas de la TSA antes de empacar artículos para sus vacaciones. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

La agencia recomienda que los viajeros revisen con anticipación la lista oficial de artículos permitidos antes de empacar, especialmente si planean realizar actividades como camping, senderismo o viajes a zonas rurales.

Una revisión rápida de las normas puede evitar retrasos en los controles de seguridad, la pérdida de objetos personales y problemas antes de iniciar las vacaciones de verano.

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