La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) avanza con una millonaria renovación de sus equipos de inspección en aeropuertos del país mediante la instalación de nuevos escáneres de tomografía computarizada (CT). Sin embargo, esta actualización tecnológica podría generar inconvenientes para algunos viajeros, especialmente aquellos que llevan equipajes de mano de mayor tamaño, debido a que algunos bolsos que antes pasaban por los controles podrían no ingresar en las nuevas máquinas de seguridad.

Los nuevos escáneres CT ya fueron implementados en casi 300 aeropuertos y permiten obtener imágenes tridimensionales de las maletas, lo que facilita que los agentes de la TSA puedan girar y revisar el contenido con mayor precisión. Además, estos equipos utilizan algoritmos avanzados capaces de detectar automáticamente posibles amenazas, como explosivos u otros objetos considerados de riesgo.

Peter Duffy, director federal de seguridad de la TSA, explicó que esta tecnología mejora significativamente la capacidad de los oficiales para identificar amenazas durante los controles de seguridad.

El tamaño del equipaje de mano podría ser un problema

Aunque los nuevos escáneres ofrecen ventajas para los pasajeros, también tienen una diferencia importante frente a los antiguos equipos de rayos X: la entrada por donde pasan las maletas puede ser más pequeña.

La TSA advirtió que algunos equipajes de mano que anteriormente podían pasar por los escáneres tradicionales podrían no entrar en los nuevos dispositivos CT. Por esta razón, la agencia recomienda que los viajeros consideren registrar en bodega las maletas grandes antes de llegar al punto de control.

Nueva tecnología:

Los escáneres CT generan imágenes 3D del equipaje para mejorar la detección de amenazas. Ventaja para pasajeros:

En los carriles con CT, generalmente no es necesario sacar laptops, dispositivos electrónicos ni líquidos que cumplan la regla 3-1-1. Posible inconveniente:

Algunos equipajes de mano grandes podrían no caber en la apertura más reducida del escáner. Recomendación:

La TSA aconseja registrar con la aerolínea los artículos de mayor tamaño para evitar problemas en seguridad.

Un portavoz de la TSA señaló que algunas unidades fueron diseñadas con entradas más pequeñas debido al espacio necesario para incorporar la tecnología avanzada de rayos X. Según la agencia, sus oficiales están disponibles para ayudar a los pasajeros con artículos grandes o necesidades especiales.

Sin embargo, la TSA no ha detallado exactamente qué procedimiento seguirán los agentes cuando un equipaje no pueda ingresar al escáner, ni si los pasajeros tendrán que regresar al mostrador de la aerolínea para documentar sus maletas.

La TSA en EE.UU. advierte que algunos equipajes de mano podrían no pasar por los nuevos equipos. | Crédito: TSA

Advertencia para fotógrafos: las películas podrían dañarse

Los nuevos escáneres CT también representan una advertencia para los fotógrafos que transportan películas sin revelar. La TSA confirmó que este material, incluso cuando está dentro de cámaras como las Polaroid, podría resultar afectado por la exposición a niveles más altos de rayos X.

La agencia recomienda que quienes viajen con cámaras de película o rollos sin revelar soliciten una inspección manual en el punto de control en lugar de enviarlos por los escáneres.

Aunque la advertencia aplica a los nuevos equipos CT, los fotógrafos profesionales ya conocen esta recomendación, debido a que las tecnologías anteriores de rayos X también podían afectar la calidad de las películas fotográficas.

La TSA en EE.UU. implementa nuevos escáneres CT que cambian los controles de seguridad aeroportuarios. | Crédito: TSA

¿En qué aeropuertos están los nuevos escáneres CT?

Hasta principios de julio, la TSA había instalado 1,162 unidades de escaneo CT en 296 aeropuertos de Estados Unidos. No obstante, incluso en grandes centros aéreos, estos equipos todavía no están disponibles en todos los carriles de seguridad.

La agencia planea reemplazar gradualmente su actual flota de máquinas de rayos X por tecnología CT durante los próximos años, conforme se apruebe el financiamiento necesario.

La modernización forma parte de una inversión que ya supera los mil millones de dólares y busca mejorar la seguridad aeroportuaria, aunque los viajeros deberán prestar más atención al tamaño de sus equipajes de mano antes de dirigirse a los controles de la TSA.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!