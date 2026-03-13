Este fin de semana, el estado de Florida se prepara para enfrentar un complejo escenario meteorológico que pondrá a prueba a sus habitantes. Desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de marzo, el pronóstico anticipa la llegada de lluvias intensas acompañadas por tormentas eléctricas que, seguramente, complicarían las actividades al aire libre y las movilidad en las principales ciudades. Ante esta alerta, es importante que estés informado sobre el desarrollo de este fenómeno, especialmente si resides en alguna comunidad de esta jurisdicción. A continuación, conocerás los detalles completos.

El mal tiempo en el ‘Estado del Sol’ ya se está registrando desde este viernes 13 de marzo, pues se ha reportado la presencia de chubascos en ciertas localidades; sin embargo, el panorama fue preocupante en Miami, ya que se emitieron alertas de inundación.

Si consideras que lo único preocupante serán las lluvias y las tormentas eléctricas en el sur de Florida, los servicios meteorológicos también advirtieron la presencia de otras condiciones climáticas que afectarían notoriamente.

Se espera la posible caída de granizo y el impacto de fuertes ráfagas de viento en diversas áreas urbanas. Es más, ciertas zonas urbanas podrían registrar inundaciones a causa de las constantes precipitaciones que se registrarán en este cierre de semana. Para un pronóstico mayor detallado, te invito a leer los siguientes párrafos.

Las autoridades meteorológicas advierten la presencia de tormentas eléctricas al cerrar la presente semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Pronóstico climático en Florida desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de marzo

SÁBADO 14 DE MARZO

Para esta jornada se esperan tormentas dispersas, las cuales se intensificarán en horas de la tarde y darán paso a lluvias aisladas hacia la noche. Las temperaturas en este día oscilarán entre una máxima de 82 °F y una mínima de 73 °F.

DOMINGO 15 DE MARZO

Se anticipa una jornada marcada por tormentas dispersas y vientos sostenidos, extendiéndose la actividad eléctrica durante las horas de la madrugada. El termómetro registrará valores térmicos entre una máxima de 81 °F y una mínima de 73 °F.

La presencia de lluvias complicaría el tránsito vehicular para este cierre de semana en Florida. (Crédito: AFP) / CHANDAN KHANNA

LUNES 16 DE MARZO

Con valores térmicos que se situarían entre los 86 °F y 67 °F, el inicio de la semana presentará un aumento en el calor, dando paso a condiciones meteorológicas adversas caracterizadas por tormentas severas y una alta posibilidad de precipitaciones al caer la noche.

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