Mientras millones de personas en Estados Unidos se preparan para enfrentar una intensa ola de calor durante la semana del 4 de julio, una nueva advertencia sanitaria se suma a las preocupaciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote de un parásito que ya ha provocado 145 casos confirmados en 17 estados, además de decenas de hospitalizaciones. A continuación, conoce las zonas afectadas por el brote que genera preocupación en plena celebración del 250º aniversario del país.

Las autoridades de salud trabajan para identificar el origen del brote de ciclosporiasis (cyclosporiasis), una enfermedad causada por un parásito que suele transmitirse a través de alimentos o agua contaminados. Hasta el momento, 20 personas han sido hospitalizadas tras presentar síntomas graves, mientras equipos de salud pública investigan varios grupos de casos detectados en Nueva York, Illinois y Texas.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis es un tipo de intoxicación alimentaria causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Según los CDC, la infección ocurre principalmente después de consumir alimentos o agua contaminados.

Aunque en la mayoría de los casos no representa un riesgo mortal, la enfermedad puede provocar importantes problemas estomacales y digestivos. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Diarrea acuosa, que puede ser intensa y recurrente.

Cólicos abdominales.

Náuseas.

Vómitos.

Fatiga.

Los CDC señalan que la diarrea acuosa con evacuaciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas, es el síntoma más común. Sin tratamiento con antibióticos, la enfermedad puede durar desde varios días hasta más de un mes, e incluso los síntomas pueden desaparecer y reaparecer en distintas ocasiones.

Esta microfotografía muestra el parásito de cyclospora cayetanensis. | Crédito: Public Health Image Library

Estos son los 17 estados con casos confirmados

Hasta la fecha, los CDC han confirmado 145 casos distribuidos en los siguientes estados:

Alaska Casos confirmados Colorado Casos confirmados Connecticut Casos confirmados Florida Casos confirmados Georgia Casos confirmados Illinois Casos confirmados; autoridades investigan un grupo de casos Luisiana Casos confirmados Massachusetts Casos confirmados Nueva Jersey Casos confirmados Nueva York Estado más afectado, con entre 31 y 80 casos reportados Carolina del Norte Casos confirmados Ohio Casos confirmados Pensilvania Casos confirmados Tennessee Casos confirmados Texas Casos confirmados; autoridades investigan un grupo de casos Virginia Casos confirmados Wisconsin Casos confirmados

¿Cómo se contagia este parásito?

Los CDC explican que el riesgo de contraer la infección aumenta al vivir o viajar a regiones tropicales o subtropicales, donde el parásito es más común.

Sin embargo, en este brote la mayoría de los pacientes no había viajado fuera de Estados Unidos antes de enfermarse. De las 145 personas afectadas, solo 45 reportaron haber salido del país, por lo que los investigadores consideran que el origen más probable es un alimento contaminado distribuido dentro del territorio estadounidense, aunque la fuente exacta aún no ha sido identificada.

Mapa de casos de ciclosporiasis confirmados por los CDC, desde 1 de mayo de 2026 al 16 de junio de 2026. | Crédito: CDC

¿Quiénes han resultado afectados?

Las personas infectadas tienen edades que van desde los 5 hasta los 86 años, con una edad promedio de 42 años, de acuerdo con los CDC.

Las autoridades sanitarias continúan investigando el brote y recomiendan acudir al médico si aparecen síntomas como diarrea persistente, vómitos o deshidratación, ya que el tratamiento oportuno con antibióticos puede reducir la duración de la enfermedad y prevenir complicaciones.

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