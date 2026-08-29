Una alerta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) amplió el mapa de un brote de ciclosporiasis vinculado a lechuga iceberg retirada del mercado en Estados Unidos. Tres estados se sumaron a la lista de regiones relacionadas con las infecciones estomacales atribuidas al producto retirado, mientras las autoridades continúan investigando la propagación del parásito Cyclospora cayetanensis.

El brote de ciclosporiasis asociado a la lechuga forma parte de un escenario más amplio de infecciones registradas en EE.UU. desde mayo. El CDC advierte que sus cifras pueden tardar semanas en reflejar todos los casos debido al tiempo necesario para confirmar y reportar las infecciones.

¿Cuáles son los 3 nuevos estados afectados por el brote?

Según la última actualización de los CDC, los tres estados que se incorporaron al brote de Cyclospora vinculado a la lechuga son Georgia, Tennessee y Texas.

Hasta antes de esta actualización, el CDC había identificado infecciones relacionadas con la lechuga en 17 estados: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, West Virginia, Missouri, Arkansas, Iowa, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Maine y Massachusetts.

Con la incorporación de los tres nuevos estados, el brote específico relacionado con la lechuga pasó a incluir 20 estados.

Georgia Lechuga iceberg retirada Tennessee Lechuga iceberg retirada Texas Lechuga iceberg retirada

Las autoridades determinaron la relación entre los casos mediante entrevistas epidemiológicas, el rastreo de los alimentos consumidos y las pruebas realizadas a personas enfermas. De esta manera, los funcionarios pudieron establecer que determinados casos compartían una posible fuente de exposición.

La ciclosporosis es una infección intestinal que se propaga cuando las personas ingieren alimentos o agua contaminados con heces. | Crédito: Public Health Image Library

¿Cuántos casos de Cyclospora hay en EE.UU.?

El brote de ciclosporiasis relacionado con la lechuga es solo una parte de las infecciones registradas este año en Estados Unidos.

Según la información proporcionada en la actualización del CDC, el organismo había identificado 17,180 casos confirmados mediante pruebas de laboratorio y otros 11,841 casos adicionales no confirmados por laboratorio en su actualización del 25 de agosto.

El CDC explica que sus cifras pueden estar por detrás de los datos estatales porque la confirmación de un caso puede tardar aproximadamente seis semanas desde el inicio de los síntomas.

Además, los departamentos de salud estatales pueden publicar cifras más altas porque sus registros pueden incluir casos probables o actualizaciones más recientes.

¿Cuántos casos están vinculados específicamente a la lechuga?

El brote relacionado con la lechuga iceberg acumulaba 11,458 casos confirmados al 27 de agosto, según los datos proporcionados en la información de la investigación.

La cifra representa un incremento frente a los 9,481 casos registrados el 20 de agosto. Cerca de 500 personas habían sido hospitalizadas y las dos muertes identificadas en este brote también estaban relacionadas con las infecciones vinculadas a la lechuga.

La FDA y el CDC han señalado que este brote está relacionado con lechuga iceberg de Taylor Farms de Mexico, procedente de la región central de México. La empresa inició un retiro voluntario del producto en julio.

¿Qué es la ciclosporiasis y qué síntomas provoca?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis. Generalmente se adquiere al consumir alimentos o agua contaminados.

El síntoma más característico es una diarrea intensa y frecuente, aunque también pueden aparecer pérdida de apetito, pérdida de peso, cólicos o dolor abdominal, hinchazón, gases, náuseas y fatiga. En algunos casos también se presentan vómitos, dolores corporales, dolor de cabeza o fiebre.

La enfermedad puede durar semanas y los síntomas pueden desaparecer temporalmente para luego regresar. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados pueden desarrollar cuadros más graves y prolongados.

¿Qué lechuga fue retirada del mercado?

La investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) relacionó el brote con lechuga iceberg procedente de Taylor Farms de Mexico.

La empresa anunció el retiro voluntario el 17 de julio de 2026, después de que la investigación de rastreo de la FDA identificara una conexión entre el producto y las infecciones. El retiro incluyó determinados productos de lechuga iceberg y productos distribuidos al sector de restaurantes.

Entre los productos retirados vendidos en tiendas se encontraban determinados productos de la marca Marketside disponibles en Walmart, incluidos paquetes de ensalada iceberg y lechuga triturada con fechas de consumo preferente entre el 18 de julio y el 3 de agosto de 2026.

La FDA indicó posteriormente que esas fechas ya habían pasado y que los productos retirados ya no deberían encontrarse en tiendas o restaurantes. El 28 de agosto, la agencia clasificó el retiro como Clase I, el nivel utilizado cuando existe una probabilidad razonable de que la exposición al producto pueda provocar consecuencias graves para la salud o la muerte.

| Crédito: Pixabay

¿El brote de lechuga explica todos los casos de Cyclospora?

No. El CDC está investigando varios grupos de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos y ha señalado que no existe evidencia de que todos los brotes tengan una única fuente.

El brote asociado a la lechuga iceberg es uno de los principales identificados hasta ahora, pero las autoridades continúan investigando otras posibles fuentes de infección.

El seguimiento de Cyclospora puede resultar especialmente complejo porque el parásito tiene un periodo de incubación prolongado y no siempre es fácil obtener muestras adecuadas. Además, las autoridades no cuentan para este organismo con las mismas herramientas de rastreo genético que utilizan para algunos patógenos como E. coli o Listeria.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La FDA indicó que la lechuga retirada relacionada con este brote debería haber sido retirada del mercado y que sus fechas de consumo preferente ya pasaron. La agencia recomienda que quienes hayan tenido contacto con productos retirados limpien y desinfecten cuidadosamente las superficies o recipientes que hayan estado en contacto con ellos.

Las personas que presenten síntomas compatibles con ciclosporiasis, especialmente si consumieron lechuga iceberg triturada antes de enfermar, deben comunicarse con un profesional de la salud para recibir orientación y, cuando corresponda, realizarse las pruebas necesarias.

El CDC y la FDA continúan trabajando con autoridades estatales y locales para identificar nuevos casos, determinar cómo se propagó el brote y confirmar que los productos vinculados hayan sido retirados de la cadena de suministro.