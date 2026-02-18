Luego de superar varios días de mala calidad del aire y aumento de partícula PM2.5 a mediados de enero, California vuelve a enfrentarse a una situación que pone en peligro a toda la población y no estoy hablando específicamente de las tormentas consecutivas que dejan nieve intensa, lluvias abundantes y fuertes vientos en diversas regiones del norte, sino de un riesgo al respirar. Este miércoles 18 de febrero se activó una nueva alerta por el increíble aumento de los niveles de PM10 (partículas gruesas) en especial en un condado del sureste que figura en nivel ‘Peligroso’ por lo que se recomienda evitar todas las actividades físicas al aire libre, en especial en grupos sensibles, aunque en realidad es algo que afecta a todos sin distinguir edad o condición de salud. Aquí te explico lo que necesitas saber si eres residente o llegaste al país por turismo o trabajo y te toca visitar esta zona para no sufrir algún problema respiratorio o terminar en una sala de emergencias.

Qué está pasando con el aire en California y qué condado está más afectado

El mapa oficial de calidad del aire AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) mostró cifras preocupantes para Imperial Valley en el sureste de California. Se reporta un nivel de contaminación por polvo (PM10) en rango “Hazardous” (peligroso), con un valor de 669 en el índice de calidad del aire, lo que implica un riesgo serio para toda la población, sin excepción. Esta situación obliga a extremar precauciones tanto para residentes como para turistas hispanos que viven, trabajan o están de visita en ciudades como Calexico, El Centro o Brawley.

En el Valle Imperial, en el sureste de California, se reporta un nivel de contaminación por polvo (PM10) en rango “Hazardous” (peligroso). (Foto: Airnow)

Qué significa un nivel PM10 “Hazardous”

El término PM10 se refiere a partículas sólidas o gotas líquidas muy pequeñas, de diámetro menor a 10 micrómetros, que pueden penetrar en las vías respiratorias y llegar a los bronquios y, en menor medida, a partes profundas del pulmón, según explican desde EPA.

Cuando el índice de calidad del aire (AQI) supera los 300 puntos para PM10, la categoría pasa a ser “Hazardous” (peligrosa), lo que indica una alerta de salud seria en la que toda la población puede experimentar efectos graves, no solo los grupos sensibles integrados por niños, adultos mayores, personas embarazadas, quienes tienen asma u otras enfermedades respiratorias o cardíacas.

En este rango, las autoridades de salud recomiendan evitar cualquier actividad física al aire libre, suspender eventos deportivos y minimizar al máximo la exposición al exterior. Un valor alrededor de 669 sugiere condiciones de emergencia, comparables a una tormenta intensa de polvo o un episodio extremo de polvo levantado por viento, donde incluso exposiciones cortas pueden causar síntomas respiratorios agudos.

El riesgo latente de Imperial Valley frente a la contaminación del aire

Se trata de una zona desértica y agrícola, situada en la frontera con México y fuertemente influenciada por el clima seco, la presencia de suelos desnudos, caminos de tierra, campos agrícolas y emisiones que cruzan desde Mexicali y el norte de Baja California.

En esta parte de California, la contaminación por partículas proviene de una combinación de fuentes: quemas agrícolas, polvo levantado por el viento en tierras aradas o sin cubrir, tráfico de vehículos (incluidos camiones diésel) y episodios de tormentas de polvo. Bajo determinadas condiciones meteorológicas, como vientos fuertes y aire muy seco, estos suelos se convierten en una fuente masiva de polvo que dispara de forma temporal los niveles de PM10, generando picos que pueden alcanzar valores extremadamente altos en las estaciones de monitoreo.

Escuelas, campos agrícolas, lotes al aire libre, parques y carreteras sin pavimentar en Calexico, El Centro, Brawley, Imperial, Holtville y comunidades rurales intermedias son especialmente vulnerables, ya que concentran a niños, trabajadores del campo y conductores que permanecen largos periodos expuestos al polvo en suspensión.

El Valle Imperial es una zona desértica y agrícola, situada en la frontera con México. (Foto: Sandy Huffaker / AFP) / SANDY HUFFAKER

Riesgos para la salud de la categoría “Hazardous” (peligrosa)

Si bien todos pueden sufrir efectos adversos, los grupos sensibles compuestos por niños, adultos mayores, personas embarazadas, quienes tienen asma, EPOC, enfermedades cardíacas o que realizan trabajos pesados al aire libre tendrían mayores complicaciones. La recomendación es permanecer adentro y mantener un nivel de actividad bajo, así como seguir las sugerencias para mantener bajos los niveles de partículas en ambientes cerrados.

La exposición a niveles extremos de PM10 puede causar irritación inmediata de ojos, nariz y garganta, tos, opresión en el pecho, dificultad para respirar, crisis asmáticas y, en casos graves, descompensaciones cardíacas o respiratorias que requieren atención de urgencia. Incluso personas sanas pueden experimentar falta de aire al hacer esfuerzos, fatiga inusual o síntomas respiratorios, sobre todo si realizan ejercicio intenso al aire libre durante un episodio de polvo.

Recomendaciones por alerta de PM10 en nivel peligroso

Permanecer en interiores el mayor tiempo posible, con puertas y ventanas cerradas, y reducir al mínimo la entrada de polvo del exterior. Las autoridades locales de salud sugieren evitar barrer patios o mover tierra, no usar sopladoras de hojas y posponer cualquier trabajo en jardín, construcción o agricultura que remueva polvo, ya que esto empeora las concentraciones en el vecindario. Quienes tienen aire acondicionado deben utilizarlo en modo de recirculación interna, cambiando filtros con regularidad; si se cuenta con purificadores de aire con filtros HEPA, es recomendable concentrar a la familia en una habitación “más limpia” (por ejemplo, sala o dormitorio principal) mientras dure la alerta. Personas con asma o enfermedades crónicas deben seguir al pie de la letra el plan de acción indicado por su médico, tener inhaladores de rescate o medicamentos a la mano, y buscar ayuda inmediata si aparecen signos de alarma como dificultad severa para respirar, dolor en el pecho o mareos. Considerar el uso de mascarillas con filtrado de partículas (por ejemplo, N95) si se debe salir al exterior por períodos prolongados. Las autoridades locales invitan a la población a seguir las actualizaciones de Notify NYC, el sistema oficial de alertas de la ciudad, donde se publican en tiempo real los avisos de salud por calidad del aire y otros riesgos ambientales. Plataformas como AirNow, operada en conjunto por agencias federales, estatales y locales, permiten consultar el AQI por código postal o por ciudad, además de mostrar mapas del estado de Nueva York y de todo el país.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!