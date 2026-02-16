Las condiciones climáticas en ciertas partes de Estados Unidos siguen siendo críticas, ya que se pronostica presencia de nevadas y ciertos factores que permitirían la propagación rápida de incendios para este martes 17 de febrero. Por esa razón, los servicios de meteorología han emitido una serie de advertencias con el propósito de los habitantes de las zonas afectadas puedan tomar sus precauciones. Si te interesar descubrir qué áreas se mantienen bajo riesgo, te invito a leer los siguientes párrafos para que conozcas a más detalle sobre este mal tiempo en el territorio estadounidense.

En un reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se señala la llegada de dos tormentas invernales consecutivas en el país. Ambos sistemas traerán vientos racheados, lluvias en zonas bajas y acumulaciones significativas de nieve en áreas elevadas.

Estas posibles condiciones representan un riesgo para los habitantes de las zonas afectadas, ya que se podrían registrar cortes masivos de electricidad, caída de árboles o formación de hielo en las superficies; lo último señalado significa un peligro para los conductores que pretenden realizar viajes para mañana.

De cumplirse el pronóstico, las áreas afectadas recibirían grandes cantidades de nieve. (Crédito: JOSEPH PREZIOSO / AFP) / JOSEPH PREZIOSO

Qué zonas de EE.UU. registrarán nevadas para este martes 17 de febrero

Según el NWS, el estado de California resultará afectado con intensas acumulaciones para este martes. Eso sí, las intensas nevadas no se presentarán en zonas urbanas del estado; al contrario, los mayores impactos se registrarán en las zonas montañosas, específicamente en la región de la Sierra Nevada.

Hay alertas críticas de incendio en el centro y sur de EE.UU.

La agencia informó que el riesgo de incendios forestales se ha intensificado en varios sectores de las Llanuras Centrales y del sur debido a condiciones meteorológicas críticas. La combinación de ráfagas de viento fuertes, niveles de humedad bajos y temperaturas inusualmente altas han puesto en alerta a las autoridades. Entre los estados que se mantienen bajo vigilancia son:

Nuevo México

Texas

Kansas

Nebraska

Colorado

Wyoming

Dakota del Sur

Las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos fuertes ocasionan que un pequeño fuego se propague con mucha facilidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En la mayoría de estos estos estados se prevé que las ráfagas de viento superarían velocidades de 60 mph; además, la humedad alcanzará niveles mínimos entre 10 y 20%. Entonces, de registrarse un leve fuego en estas áreas, se propagaría con mucha rapidez en cuestión de minutos.

Ante el peligro, los expertos en meteorología recomiendan a los residentes que eviten quemas al aire libre o cualquier acción que produzcan chispas. También solicitan que estén pendientes a las actualizaciones meteorológicas.

