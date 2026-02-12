La nieve se intensifica este 12 de febrero en el centro de Nueva York y la situación meteorológica ha obligado a elevar el nivel de alerta. Lo que inicialmente era un aviso invernal ahora se ha convertido en una advertencia de nieve por efecto lago, debido a bandas localizadas capaces de dejar acumulaciones importantes en poco tiempo. Durante la noche del miércoles, la nieve cayó con fuerza en varias zonas y las condiciones podrían seguir complicándose hasta el jueves por la tarde, especialmente en áreas donde estas bandas se mantengan estacionarias. Las autoridades piden máxima precaución ante posibles interrupciones en la movilidad y riesgos en carretera.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió la advertencia a las 8:13 p.m. del miércoles, y permanecerá vigente hasta la 1 p.m. del jueves.

Condados bajo advertencia de nieve por efecto lago

Para quienes viajan diariamente al trabajo, habrá “quizás lo suficiente como para ser problemático”, dijo Frank Pereira, meteorólogo principal del Centro de Predicción Meteorológica de EE.UU. “A las dos o tres de la mañana, ya está. Es solo por un par de horas, pero ocurre en un mal momento”, agregó.

El NWS ha actualizado las advertencias sobre condiciones climáticas invernales a advertencias de nieve por efecto lago para los condados de:

Onondaga County

Madison County

En ambas zonas se prevén fuertes nevadas con acumulaciones de entre 6 y 10 pulgadas, que podrían extenderse hasta la tarde del jueves.

Autoridades advierten que la nieve por efecto lago podría dejar fuertes acumulaciones en el centro de Nueva York. | Crédito: NWS

Lo que se espera

Acumulaciones totales estimadas entre 6 y 10 pulgadas de nieve .

. Bandas localizadas de nieve por efecto lago con descargas intensas en periodos cortos.

Nieve fuerte impactando el área de Syracuse la noche del miércoles.

la noche del miércoles. Ráfagas que provocaron condiciones de visibilidad reducida o “whiteout”.

Carreteras resbaladizas que podrían afectar el desplazamiento durante la mañana del jueves.

Recomendación oficial de planificar traslados con anticipación y conducir con extrema precaución.

Conductores en Nueva York deben extremar precauciones ante la nieve intensa y las carreteras resbaladizas. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Otros condados bajo aviso invernal

Aunque con menores acumulaciones previstas, otros condados del centro de Nueva York permanecen bajo aviso:

Cortland, sur de Cayuga y Tompkins : hasta 7 pulgadas posibles, aviso vigente hasta la 1 p.m. del jueves.

: hasta 7 pulgadas posibles, aviso vigente hasta la 1 p.m. del jueves. Oswego, Jefferson y Lewis: entre 2 y 5 pulgadas, aviso vigente hasta la 1 a.m. del jueves.

Las autoridades recuerdan que las bandas de nieve por efecto lago pueden ser impredecibles y provocar acumulaciones rápidas en áreas muy específicas. Mantenerse informado y extremar precauciones será clave mientras dure esta alerta en Nueva York.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!