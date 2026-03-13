El fabricante de automóviles Kia anunció el retiro de más de 14.000 vehículos en Estados Unidos debido a un posible problema con el cinturón de seguridad. El defecto podría impedir que el broche se cierre correctamente, lo que aumentaría el riesgo de lesiones en caso de accidente. Según información publicada por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el retiro afecta a 14.870 vehículos y fue anunciado el 6 de marzo. El problema está relacionado con el anclaje del cinturón de seguridad en ciertos asientos centrales.

En algunos modelos, el broche del cinturón del asiento central trasero o del asiento central de la tercera fila podría no engancharse adecuadamente.

“Los propietarios del vehículo pueden experimentar dificultad al abrochar el broche del anclaje del cinturón de seguridad en cuestión”, explicó Kia en un comunicado según USA Today.

Los modelos incluidos en el retiro son el Kia Telluride 2027, con 13.499 unidades afectadas por un problema en el cinturón central de la tercera fila, y el Kia K4 2026, con 1.371 vehículos debido a un fallo en el cinturón central trasero.

El defecto podría hacer que el cinturón central no se enganche correctamente en algunos modelos. (Foto: AFP)

Hasta finales de febrero de 2026, las autoridades indicaron que no se habían reportado accidentes, lesiones ni muertes relacionadas con este defecto.

Kia informó que los concesionarios comenzaron a ser notificados el 9 de marzo, mientras que los propietarios recibirán cartas informativas a partir del 5 de mayo con instrucciones sobre cómo proceder.

Una vez recibida la notificación, los conductores podrán acudir a un concesionario autorizado para que el vehículo sea inspeccionado y, si es necesario, reparar o reemplazar el broche del cinturón sin costo.

Los propietarios podrán llevar sus autos a concesionarios autorizados para una inspección y reparación gratuita. (Foto: AFP)

Los conductores que tengan preguntas pueden comunicarse con concesionarios autorizados de Kia, llamar al centro de atención al cliente o visitar el sitio web de Kia para obtener más información.

El retiro está identificado con el número SC364 de Kia y el 26V135000 de la NHTSA, códigos que permiten a los propietarios verificar si su vehículo forma parte de la campaña.

Cómo verificar si un auto tiene órdenes de retiro en EE. UU.

Para verificar si un auto tiene órdenes de retiro (recalls) pendientes en EE. UU., el método más oficial y seguro es utilizar el portal de la NHTSA (nhtsa.gov/recalls). Solo necesitas ingresar el VIN (Número de Identificación del Vehículo) de 17 caracteres, que suele encontrarse en la esquina inferior izquierda del parabrisas o en el marco de la puerta del conductor.

También puedes realizar la búsqueda por el número de placa y estado en el mismo sitio, o descargar la aplicación gratuita SaferCar para recibir alertas automáticas en tu celular.

Recuerda que, por ley en Estados Unidos, todas las reparaciones relacionadas con un retiro de seguridad deben ser realizadas por un concesionario oficial de la marca sin costo alguno para el propietario.

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