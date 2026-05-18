Quienes están actualmente en Nueva York no solo están enfrentándose a un calor sofocante con temperaturas que alcanzarán hasta tres dígitos en la escala Fahrenheit, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), sino que una nueva advertencia está generando preocupación. Se trata de una alerta por calidad de aire que se activó a las 11 de la mañana de este lunes 18 de mayo, estará vigente hasta las 11 de la noche y fue emitida para cinco distritos de NY, el condado de Westchester y el condado de Rockland. Aquí te explico las zonas exactas que están afectadas debido al aumento del ozono a nivel del suelo, lo que sucede exactamente y los peligros a los que están expuestos los residentes y turistas, sobre todo quienes integran el grupo de personas más vulnerables o trabajan en construcción, delivery o jardinería, donde la exposición suele ser mayor.

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¿Qué pasa con la calidad del aire en Nueva York?

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York y el Departamento de Conservación Ambiental lanzaron una alerta sanitaria sobre la calidad del aire. “El DEC y el DOH emiten avisos sanitarios sobre la calidad del aire cuando los meteorólogos del DEC predicen que los niveles de contaminación, ya sea de ozono o de partículas finas (PM2.5), superarán un valor de 100 en el Índice de Calidad del Aire (ICA)”, dijeron los comisionados de los departamentos según detallan desde CBS News.

Lo que sucede es que los residentes de la ciudad de Nueva York comenzaron la semana enfrentando una intensa combinación de altas temperaturas y humedad y se prevé que la situación se mantenga así por varios días más. A esto se suma que los niveles de contaminación podrían superar un valor de 100 en el Índice de Calidad del Aire, conocido como AQI, debido al aumento del ozono a nivel del suelo.

El AQI mide los niveles de contaminación y el riesgo potencial para la salud. Mientras más alto sea el valor, mayor es el peligro para la población, especialmente durante episodios de calor intenso y poca circulación de aire.

Las alertas de calidad del aire suelen tener una vigencia de horas, pero se enmarcan en temporadas más largas de monitoreo, sobre todo en los meses cálidos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las zonas bajo alerta de calidad del aire en Nueva York

El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York emitió una alerta de salud por calidad del aire para el lunes desde las 11 a.m. hasta las 11 p.m. (ET). La advertencia incluye los condados de Nueva York, El Bronx, Kings, Queens, Richmond, Westchester y Rockland.

En AirNow, plataforma del gobierno de Estados Unidos que proporciona datos en tiempo real y pronósticos sobre la calidad del aire, se pueden observar los niveles este lunes 18 de mayo y la proyección para el martes 19 de mayo. La mayoría aparece en color naranja, es decir, insalubre para grupos sensibles porque el AQI figura entre 101-150, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

New York City Región - AQI 105 para el 18 de mayo y 101 para el 19 de mayo

Lower Hudson Valley Región - AQI 101 para el 18 de mayo

Long Island Región - AQI 112 para el 19 de mayo

En Nueva York, el AQI ha llegado a valores alrededor de 101–105, lo que se considera “no saludable para grupos sensibles” según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). (Foto: AirNow)

Quiénes son más vulnerables y recomendación de autoridades en Nueva York

El comunicado de las autoridades indica que “el aumento de las temperaturas puede provocar la formación de ozono a nivel del suelo, un componente principal del esmog fotoquímico (...) Los gases de escape de los automóviles y las fuentes de emisión provenientes de otros estados son las principales fuentes de ozono a nivel del suelo y los problemas de contaminación atmosférica más graves en el noreste”.

Este ozono a nivel del suelo puede causar “dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos”. En los casos en que este ozono se encuentra muy concentrado, “producirá cielos brumosos y reducirá la visibilidad”.

Los grupos sensibles para la alerta naranja son niños, adultos mayores, personas con asma o afecciones cardíacas, quienes pueden sufrir efectos en la salud. El público general no suele verse afectado.

Ante este escenario de la calidad del aire debido al aumento del ozono a nivel del suelo, las autoridades han recomendado:

Limitar las actividades físicas extenuantes al aire libre mientras permanezca vigente la alerta para reducir posibles efectos negativos sobre la salud.

Permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas, y usar purificadores de aire si es posible, durante las horas en que el AQI es más alto.

Evitar fumar dentro de casa y reducir el uso de velas, cocina a gas sin ventilación y aspiradoras, porque aumentan la contaminación interior.

Estar atentos a síntomas como falta de aire, dolor en el pecho, mareos o tos persistente, y llamar al 911 si se trata de una emergencia.

Quienes experimenten dificultad para respirar, irritación en los ojos o molestias en el pecho deberían consultar a un médico.

Vale indicar que la advertencia actual por ozono en el área de Nueva York terminaría este lunes 18 de mayo, mientras que la temporada oficial de monitoreo de ozono se extiende hasta septiembre. Por eso resulta vital consultar el Índice de Calidad del Aire en páginas oficiales del estado de Nueva York (NYSDEC), del NWS o en plataformas especializadas de AQI para ver si su barrio está afectado y en qué nivel.

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