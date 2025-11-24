Ante los últimos pronósticos del clima en Estados Unidos , la semana del Día de Acción de Gracias 2025 sería una pesadilla para aquellos ciudadanos y/o extranjeros que planean realizar viajes. Esto se debe ante una reciente alerta de un sistema de tormentas que se hará presente en distintos puntos del país.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se encargó de realizar esta advertencia, señalando que estas tormentas se desplazarán hacia el centro y noreste de este país entre el domingo 23 y el miércoles 26 de noviembre.

Se espera una fuerte presencia de lluvias, tormentas eléctricas, vientos fuertes y nevadas en zonas elevadas, que serían causantes suficientes para perjudicar distintos vuelos pactados para esta semana. Descubre qué ciudades y aeropuertos presentan el mayor riesgo de retrasos y cancelaciones.

Debido al sistema de tormentas que se avecina, distintas personas pueden verse afectadas por el retraso de sus vuelos. (Crédito: Freepik)

Ciudades y aeropuertos con mayor riesgo de retrasos en Thanksgiving 2025

La primera presencia de este sistema de tormentas será en la franja occidental de Estados Unidos. Los estados afectados serán California, Arizona, Nuevo México y Colorando. Se espera precipitaciones, caída de nieve en zonas montañosas y reducción de visibilidad.

A causa de ello, los principales aeropuertos de Los Ángeles, Phoenix, Denver y Albuquerque operarían bajo condiciones irregulares que se extenderían hasta el lunes 24 de noviembre.

Conforme avance hacia el centro-sur del país norteamericano, ciudades como Dallas, Houston, San Antonio, Oklahoma City y Little Rock registrarían tormentas fuertes entre el lunes 24 y martes 25 de noviembre, según reportes de AccuWeather.

El sistema de tormentas se haría presente en distintas ciudades de Estados Unidos. (Crédito: Freepik)

Este fenómeno sería suficiente para que las operaciones en los aeropuertos Dallas/Fort Worth (DFW) Y Houston Intercontinental (IAH) se vean interrumpidas.

Entre el martes 25 y miércoles 26 de noviembre, días con mayor flujo de viajeros, se prevé lluvias, vientos y nevadas ligeras en las zonas más frías de Midwest y el noreste del país estadounidense. Por lo tanto, los terminales aéreos como Chicago O’Hare, Pittsburgh, St. Louis, Minneapolis y Nashville registrarían demoras en todas sus redes comerciales.

Para finalizar, las ciudades de Nueva York, Boston, Philadelphia y Washington estarían abordadas de lluvias fuertes, ráfagas de viento y baja visibilidad el próximo miércoles 26 de noviembre. Aunque en esa fecha el sistema de tormentas tendría un débil avance, el clima adverso y récord de viajeros ocasionaría congestionamientos en los aeropuertos JFK, LaGuardia, Newark y Boston Logan.

Según datos de AAA, alrededor de 82 millones de personas viajarán por el Día de Acción de Gracias. (Crédito: Freepik)

Cuántas personas viajarán durante la semana de Acción de Gracias en EE.UU.

Según el último reporte de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), se estima que aproximadamente 82 millones de personas realizarán viajes durante la semana de Thanksgiving, una cifra que supera ampliamente a otras anteriores.