La ciudad de Nueva York se prepara para un evento invernal que no se veía desde hace casi una década. Una alerta de ventisca fue emitida para los cinco condados de la ciudad, además de amplias zonas de Nueva Jersey y sectores de Long Island, ante la llegada de un clásico nor’easter que podría dejar hasta 12 pulgadas de nieve entre la tarde del domingo 22 y el lunes 23 de febrero. Lo que más preocupa a los meteorólogos es que los modelos han ajustado sus proyecciones al alza, aumentando los acumulados previstos y elevando el riesgo de condiciones de visibilidad casi nula en varios puntos del área metropolitana.

La alerta de ventisca anticipa acumulaciones de entre 13 y 18 pulgadas y ráfagas que podrían alcanzar las 55 millas por hora.

Según el pronóstico, la nevada más intensa se registraría desde la noche del domingo y durante la madrugada del lunes, con tasas de hasta 2 pulgadas por hora en algunos momentos. Ese ritmo, combinado con vientos sostenidos entre 30 y 50 mph y ráfagas más fuertes, provocará ventisca y posibles condiciones de whiteout, es decir, visibilidad reducida a menos de un cuarto de milla.

Mapa muestra la alerta de ventisca para Nueva York y Long Island, con hasta 12 pulgadas de nieve, ráfagas de 55 mph y visibilidad menor a un cuarto de milla entre domingo y lunes. | Crédito: NBC 4 New York

¿Qué implica esta alerta?

El National Weather Service (NWS) advirtió que los desplazamientos podrían volverse peligrosos e incluso potencialmente mortales. La advertencia entra en vigor a las 6:00 a.m. del domingo y se mantiene hasta las 6:00 p.m. del lunes. Las autoridades locales, incluido el alcalde Zohran Mamdani, tienen previsto ofrecer actualizaciones ante la magnitud del sistema.

Una alerta de ventisca no se emite con frecuencia. De hecho, un evento con estas características no impactaba directamente a la ciudad desde hace nueve años, lo que aumenta la atención sobre este fenómeno.

La zona que podría recibir lo peor

Aunque se espera cerca de un pie de nieve en los cinco condados de la ciudad y partes del centro de Nueva Jersey, algunas áreas más hacia el este y a lo largo de la costa podrían registrar acumulados aún mayores. En contraste, sectores más al norte y oeste —como el Valle del Hudson y zonas del norte de Nueva Jersey— podrían quedarse en un rango de entre 5 y 8 pulgadas.

El cambio clave en el pronóstico se produjo cuando modelos meteorológicos que inicialmente situaban el sistema más alejado de la costa comenzaron a mostrarlo más pegado al litoral, lo que incrementa los acumulados en el corredor urbano.

Se espera más nieve de la prevista inicialmente en Nueva York. | Crédito: KENA BETANCUR / AFP

Cronología de la tormenta

Domingo por la tarde: comienza la nieve ligera, con temperaturas apenas por encima del punto de congelación.

comienza la nieve ligera, con temperaturas apenas por encima del punto de congelación. Domingo por la noche: se intensifica la nevada; condiciones peligrosas para viajar.

se intensifica la nevada; condiciones peligrosas para viajar. Madrugada del lunes: periodo más fuerte de la tormenta.

periodo más fuerte de la tormenta. Lunes por la mañana: la nieve empieza a disminuir, pero el viento seguirá causando problemas en carreteras.

la nieve empieza a disminuir, pero el viento seguirá causando problemas en carreteras. Lunes por la tarde: mejora gradual.

mejora gradual. Martes: regreso del cielo despejado y sol.

El trayecto del sistema comenzó con un área de baja presión sobre California que cruzará el país y se fortalecerá frente a la costa de Carolina del Norte antes de intensificarse sobre el Atlántico.

Impacto en viajes y rutina diaria

La noche del domingo podría convertirse en una de las más complicadas del invierno para quienes deban desplazarse. El lunes por la mañana, el trayecto al trabajo será igualmente difícil, no solo por la nieve acumulada sino por la nieve levantada por el viento, que reducirá la visibilidad y hará que las carreteras sean peligrosas.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. La situación podría ajustarse en las próximas horas si los modelos continúan modificando la trayectoria o intensidad del sistema.

