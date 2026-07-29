Si eres una de las más de 11,000 personas que recibió una notificación del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California para repetir el examen teórico y así conservar su licencia de conducir, quizá estés buscando un espacio en la agenda para programar la cita y acudir a sus oficinas. Sin embargo, ignorar la carta o posponer demasiado el trámite no es buena idea: la propia dependencia ya advirtió que quienes no cumplan con el requisito podrían ver suspendidos sus privilegios para manejar. Por eso, aquí te explicamos de cuánto plazo dispones para volver a rendir esa prueba.

Cabe precisar que el aviso llegó después de que el DMV detectara irregularidades en pruebas teóricas realizadas entre 2025 y 2026, lo que llevó a la agencia a ordenar una nueva evaluación para miles de conductores que, en algunos casos, aprobaron en centros ahora bajo revisión.

El DMV California ha explicado que algunos exámenes ya no son válidos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNTO TIEMPO TIENEN LOS CONDUCTORES PARA REPETIR EL EXAMEN Y NO PERDER SU LICENCIA?

Si no quieren perder sus licencias, los conductores tienen plazo para repetir y aprobar el examen escrito de manejo en un plazo de 30 días desde que recibieron la carta de notificación. El aviso indica que deben programar una cita para volver a tomar la valuación dentro de ese periodo. Además, aclararon que no se aceptan atenciones sin cita para este proceso, de acuerdo con Los Angeles Times.

Cuando acudan a la oficina a rendir el nuevo examen, es obligatorio llevar la carta original del DMV, ya que esa notificación identifica que están dentro del grupo revisado.

Lo que pasará con los conductores que no repitan el examen

La consecuencia principal para quienes no repiten y aprueban el examen dentro del plazo es perder la licencia de conducir. A continuación, te detallamos los posibles escenarios:

Cancelación o suspensión de la licencia: si la persona no se presenta a repetir el examen, o no lo aprueba dentro de los 30 días indicados en la carta, el DMV puede cancelar/suspender su licencia, lo que significa que ya no podrá manejar legalmente en California.

si la persona no se presenta a repetir el examen, o no lo aprueba dentro de los 30 días indicados en la carta, el DMV puede cancelar/suspender su licencia, lo que significa que ya no podrá manejar legalmente en California. Multas y sanciones por conducir sin licencia: si, aun así, la persona sigue conduciendo y es detenida, puede recibir multas, cargos de tránsito y, en algunos casos, que le retengan o inmovilicen el vehículo por manejar sin licencia válida.

si, aun así, la persona sigue conduciendo y es detenida, puede recibir multas, cargos de tránsito y, en algunos casos, que le retengan o inmovilicen el vehículo por manejar sin licencia válida. Posibles impactos en seguros y antecedentes: tener la licencia cancelada y acumular infracciones por conducir sin permiso puede encarecer el seguro, generar antecedentes de tránsito y complicar otros trámites relacionados con la conducción.

¿Qué irregularidades detectó el DMV de California?

A pesar de que el DMV de California ha mencionado de “irregularidades”, “anomalías” o “resultados inusuales” en ciertos exámenes teóricos de manejo tomados entre julio de 2025 y abril de 2026, no ha detallado en qué consisten exactamente.

Lo que se sabe hasta ahora es que se detectaron en exámenes de conocimientos tanto presenciales como virtuales, durante una revisión interna rutinaria del sistema de evaluaciones.

En las cartas, el DMV habla de “incumplimiento de los criterios de evaluación exigidos por el Código de Vehículos” y de “anomalías inexplicables” en los resultados; nada más, pues ha evitado aclarar si las irregularidades se deben a fraude (personas haciendo trampa), errores administrativos, problemas técnicos o a otros motivos.

Miles de personas que ya habían aprobado su examen escrito ahora deben presentarlo otra vez o arriesgarse a que el DMV suspenda sus privilegios de conducir (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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