Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta urgente ante la circulación de información falsa sobre supuestas “visas exprés” y un presunto plan migratorio para evitar deportaciones, que ha generado confusión y falsas expectativas entre migrantes y sus familias. El Gobierno pidió a la población no dejarse engañar por publicaciones sin sustento que circulan en redes sociales, mensajes que a menudo se presentan como noticias o anuncios oficiales pero carecen de verificación alguna. Esta modalidad de estafa es operada por “coyotes”, también conocidos como traficantes de personas, quienes buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de quienes desean regularizar su situación en EE.UU., ofreciendo trámites rápidos y garantizados a cambio de pagos por adelantado, solo para desaparecer una vez recibido el dinero.

¿Nuevo programa migratorio de Trump?

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) aclaró que varios videos que circulan aseguran que el presidente Donald Trump anunció una nueva ley o programa migratorio que entraría en vigor en 2026. Sin embargo, dichas grabaciones no presentan documentos oficiales, fuentes verificables ni respaldo legal que confirme esa información.

De acuerdo con el DOS, se trata de desinformación que genera falsas expectativas entre migrantes y sus familias, además de provocar confusión sobre los procesos reales para obtener una visa o regularizar la situación migratoria en EE.UU.

Las autoridades advierten que no existen programas oficiales para evitar deportaciones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Alerta por “visas exprés y frontera abierta”

La Embajada de Estados Unidos en México fue enfática al señalar que es falso que existan “visas exprés” o que la frontera esté abierta para personas sin antecedentes penales que desean trabajar en territorio estadounidense.

La representación diplomática reiteró que la frontera permanece cerrada a la migración ilegal y exhortó a no confiar en mensajes que prometen trámites rápidos o ingresos garantizados al país.

Así operan las estafas migratorias

Las autoridades revelaron el modus operandi de estas estafas: presuntos “coyotes” utilizan páginas y perfiles en redes sociales para ofrecer supuestas visas rápidas. Para iniciar el trámite, solicitan un pago por adelantado con el argumento de “apartar un lugar”. Una vez recibido el dinero, los estafadores desaparecen y bloquean a las víctimas, consumando el fraude.

No existe ninguna “visa exprés” oficial en EE.UU.; cualquier oferta es falsa. | Crédito: Freepik

El mensaje oficial del gobierno de EE.UU. es claro: no existen atajos legales ni programas especiales anunciados en redes sociales sin confirmación oficial. Antes de iniciar cualquier trámite migratorio, se recomienda consultar únicamente fuentes gubernamentales y canales oficiales para evitar fraudes y proteger tu información y tu dinero.

