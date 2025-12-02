Aunque aún faltan varias semanas para que comience la temporada de declaración de impuestos del año fiscal 2025, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anima a los contribuyentes a prepararse con anticipación con el fin de que no tengan ningún percance de último momento. Por ello, esta agencia gubernamental comparte una serie de recomendaciones que te presentamos a continuación.

Ten en cuenta que los impuestos podrán empezar a presentarse a finales de enero de 2026 y la temporada se extenderá hasta abril.

El IRS dio cuatro consejos a los contribuyentes que deben declarar sus impuestos en 2026 (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ PREPARARTE CON ANTICIPACIÓN PARA LA TEMPORADA DE TAXES 2026?

Preparar la documentación y organizar la información con anticipación ayudará a todos los contribuyentes a presentar sus declaraciones de impuestos de forma rápida y precisa. ¿Por qué? Porque la Ley Única, Grande y Hermosa puede afectar significativamente los impuestos, créditos y deducciones federales.

Vale precisar que “el IRS y el Departamento del Tesoro están trabajando para implementar la nueva legislación, incluyendo información sobre las nuevas deducciones fiscales, como la exención de impuestos sobre las propinas, las horas extras y los intereses de los préstamos de automóviles, la nueva deducción temporal para personas mayores y otros”, publica en su sitio web.

El Internal Revenue Service es la instancia federal del Gobierno de los Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias (Foto: Jim Watson / AFP) / JIM WATSON

ASÍ DEBES PREPARARTE PARA LA TEMPORADA DE TAXES 2026

A continuación, cuatro recomendaciones para prepararte para la temporada de Taxes 2026:

1. Recopilar y organizar registros fiscales

Organizar los registros tributarios ayuda a los contribuyentes a presentar declaraciones completas y precisas, así como evitar errores que podrían retrasar los reembolsos. Por tal motivo, reúne lo siguiente:

Información de la cuenta bancaria.

Formularios W-2 de su(s) empleador(es).

Formularios 1099 de bancos y otros pagadores.

Registros de transacciones de activos digitales.

No olvides que debes esperar hasta haber recibido todos tus registros tributarios para presentar tu declaración. Recuerda que mantener tu documentación organizada también facilita la localización de la información necesaria para reclamar deducciones o créditos.

2. Cuenta en línea del IRS

Para acceder de forma segura a tu información tributaria personal, incluidas las declaraciones que presentaste recientemente, debes tener una cuenta en línea del IRS. Solamente de esta forma podrás:

Ver y consultar tus registros de impuestos, incluidos los ingresos brutos ajustados y las transcripciones.

Realizar, programar y visualizar pagos.

Obtener o consultar tu PIN de protección de identidad (IP PIN).

Autorizar a un profesional de impuestos a acceder a tus registros fiscales digitalmente.

Acceder a los formularios W-2 disponibles y a ciertos formularios 1099.

3. Reembolsos de impuestos de velocidad con depósito directo

El depósito directo es la forma más rápida de recibir un reembolso. Además, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14247, el IRS comenzó a eliminar gradualmente los cheques de reembolso de impuestos en papel el 30 de septiembre de 2025, lo que significa que la mayoría de los contribuyentes deben proporcionar números de ruta y de cuenta para que sus reembolsos se depositen directamente en sus cuentas bancarias, publica su sitio web.

Las tarjetas de débito prepagadas, las billeteras digitales o las aplicaciones móviles pueden admitir el depósito directo. Para usar estas opciones, los contribuyentes deben tener números de ruta y de cuenta asociados a sus cuentas personales. Consulte con el proveedor de la aplicación móvil o la institución financiera para confirmar qué números usar.

4. Tener tu ITIN

Si eres una persona sin Número de Seguridad Social (SSN) debes contar con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para presentar tus impuestos.

Si cuenta con uno que ya venció, debes renovarlo. Si tienes uno que está por vencer o vencido, “el IRS aún puede aceptar tu declaración de impuestos, pero puede retrasar los créditos tributarios que se te adeudan. Si no utilizaste tu ITIN en una declaración de impuestos federales al menos una vez en los años tributarios, 2022, 2023 y 2024, este vencerá el 31 de diciembre de 2025”, publica el sitio web Conexión Migrante.

