Cumplir con los impuestos en Estados Unidos no suele ser una tarea agradable, pero respetar los plazos es indispensable para evitar sanciones, sobre todo si te encuentras en pleno proceso migratorio. El Internal Revenue Service (IRS) establece multas, intereses y otras consecuencias para quienes no presentan su declaración a tiempo, y conocer estas reglas puede ayudarte a evitar problemas.

Por lo general, la fecha límite para presentar la declaración es el 15 de abril. Si no logras cumplir con ese plazo, existe la opción de solicitar una prórroga que extiende el tiempo hasta el 15 de octubre; sin embargo, esta extensión solo aplica para entregar los documentos, no para pagar lo que debas.

Esto significa que, aunque tengas más tiempo para presentar tu declaración, debes calcular y pagar cualquier impuesto pendiente antes del 15 de abril. De lo contrario, comenzarás a acumular sanciones desde el día siguiente al vencimiento.

No presentar la declaración a tiempo puede generar diferentes penalizaciones, que varían dependiendo de si debes dinero o si el gobierno te debe un reembolso. Por eso, el impacto no es igual para todos los contribuyentes, aunque en ambos casos hay consecuencias.

Las multas pueden alcanzar hasta el 25% del monto adeudado, además de intereses que se acumulan diariamente. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Tanto el IRS como especialistas recomiendan presentar la declaración en línea o directamente en oficinas autorizadas. Si decides enviarla por correo, la fecha válida es la del matasellos; no obstante, este año hay que considerar posibles demoras en el servicio postal, lo que podría afectar la fecha registrada y generar inconvenientes.

En caso de deber impuestos y no presentar la declaración, se aplica una multa por incumplimiento equivalente al 5% mensual del monto adeudado, con un límite del 25%.

Incluso un retraso de un solo día cuenta como un mes completo para este cálculo. Además, si pasan más de 60 días, se impone una sanción mínima.

Como explica TurboTax en su sitio web: “Si presenta su declaración más de 60 días después de la fecha límite, la multa mínima es de $525 dólares (para las declaraciones de impuestos que deben presentarse en 2026) o el 100% de los impuestos impagados, lo que sea menor”.

Incluso un día de retraso puede contar como un mes completo para el cálculo de sanciones. (Foto referencial: Freepik)

A esto se suma otra penalización si tampoco realizas el pago: un 0.5% mensual adicional sobre el saldo pendiente. Cuando ambas multas se aplican al mismo tiempo, el IRS ajusta el porcentaje total, pero la deuda sigue creciendo con rapidez. Por ejemplo, una deuda de $1,000 dólares puede generar $50 dólares en multas en tan solo un mes.

Además de las sanciones, los intereses comienzan a acumularse desde el día siguiente al vencimiento y se calculan diariamente.

La tasa puede variar, pero suele rondar el 7% anual, lo que hace que el monto total aumente constantemente con el paso del tiempo.

Aunque existe la opción de solicitar una extensión, esta no evita el pago de impuestos ni los intereses si hay deuda pendiente. (Foto referencial: Freepik)

Si en lugar de deber dinero te corresponde un reembolso, no recibirás multas por presentar tarde; sin embargo, debes reclamarlo dentro de un plazo máximo de tres años. De lo contrario, perderás ese dinero.

Ignorar completamente la situación puede llevar a consecuencias más serias, como embargos, retenciones de pagos o acciones legales. Por eso, incluso si ya se pasó la fecha, presentar la declaración lo antes posible sigue siendo la mejor decisión para reducir el impacto económico.

Cómo declarar impuestos: paso a paso

Presentar la declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) puede parecer abrumador, especialmente cuando se acerca la fecha límite de abril; sin embargo, organizar tu información con tiempo no solo te ayuda a evitar multas por presentación tardía, sino que también es la clave para asegurar que recibas tu reembolso lo antes posible.

A continuación, los pasos esenciales que debes seguir para completar tu declaración este año:

Reúne tus documentos: Formularios como W-2 (salarios), 1099 (ingresos extra) y otros comprobantes de ingresos y deducciones.

Crea o accede a tu cuenta del IRS: Desde allí puedes ver tu información fiscal, pagos y estado de tu declaración.

Elige cómo declarar: Puedes hacerlo en línea (e-file, más rápido) o por correo con el Formulario 1040.

Completa tu declaración: Incluye todos tus ingresos, créditos y deducciones para calcular si debes pagar o recibir reembolso.

Envía tu declaración antes de la fecha límite: Generalmente es el 15 de abril en EE. UU.

Elige depósito directo: Es la forma más rápida de recibir tu reembolso.

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