Millones de personas en Estados Unidos están en alerta por los últimos pronósticos del tiempo: mientras varios estados lidian con un calor extremo por encima de los 100 °F, otros deben tomar precauciones por el riesgo de inundaciones repentinas. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que las lluvias intensas previstas para Nueva York y el área triestatal podrían provocar anegamientos peligrosos. A continuación te contamos en qué zonas se concentra el mayor riesgo y cuándo se espera que las condiciones empiecen a mejorar.

La combinación de aguaceros torrenciales y drenaje deficiente ha puesto a Nueva York y sus alrededores bajo vigilancia por inundaciones urbanas rápidas, según el Servicio Meteorológico Nacional (Foto: Spencer Platt / Getty Images North America via AFP)

¿DÓNDE HAY MAYOR RIESGO DE INUNDACIONES REPENTINAS?

Según la vigilancia y las advertencias emitidas por el NWS y recopiladas por medios locales como CBS News, ABC7 y CNN, los lugares donde hay mayor riesgo de inundaciones repentinas en Nueva York y el área triestatal son:

Ciudad de Nueva York: los cinco distritos (Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island) están o han estado bajo vigilancia y/o alerta por inundaciones, con riesgo de inundaciones urbanas rápidas en calles, avenidas y estaciones de metro, por drenaje deficiente.

los cinco distritos (Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island) están o han estado bajo vigilancia y/o alerta por inundaciones, con riesgo de inundaciones urbanas rápidas en calles, avenidas y estaciones de metro, por drenaje deficiente. Long Island: en particular los condados de Nassau y áreas del oeste y centro de Long Island, donde siguen activas vigilancias de inundación y riesgo de inundaciones repentinas aisladas.

en particular los condados de Nassau y áreas del oeste y centro de Long Island, donde siguen activas vigilancias de inundación y riesgo de inundaciones repentinas aisladas. Valle del Hudson y suburbios al norte de NYC: condados como Westchester, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Dutchess presentan riesgo moderado, con avisos por acumulaciones de lluvia importantes y suelos ya saturados.

condados como Westchester, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Dutchess presentan riesgo moderado, con avisos por acumulaciones de lluvia importantes y suelos ya saturados. Norte de Nueva Jersey: el NWS ha mantenido vigilancia de inundación para el noreste de NJ (condados cercanos al área metropolitana), por tormentas que pueden dejar varios centímetros de lluvia en pocas horas.

el NWS ha mantenido vigilancia de inundación para el noreste de NJ (condados cercanos al área metropolitana), por tormentas que pueden dejar varios centímetros de lluvia en pocas horas. Connecticut y este de Pensilvania: sectores de Connecticut (por ejemplo Fairfield y otras zonas del sur) y áreas del este de Pensilvania también están bajo vigilancia de inundaciones, con riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas y urbanas.

Por lo tanto, el riesgo se concentra en zonas urbanas con drenaje insuficiente, áreas bajas cercanas a ríos y arroyos, y lugares donde ya ha llovido mucho en días previos y el suelo está saturado.

Una jornada marcada por charcos profundos, tráfico lento y estaciones de metro afectadas refleja el impacto de las lluvias intensas que mantienen al área triestatal en alerta por inundaciones repentinas (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO MEJORARÁ EL CLIMA?

Los pronósticos señalan que la fase más intensa de lluvias y tormentas se da entre la tarde y la noche de hoy miércoles, con posibilidad de aguaceros fuertes y chubascos aislados.

La tormenta y el sistema de bajas presiones se desplazarán lentamente hacia el este durante la noche y primeras horas de mañana jueves, lo que hará que la intensidad de las lluvias vaya disminuyendo.

A partir de mañana (especialmente desde la tarde), se anticipa una mejora: menos precipitaciones, temperaturas algo más frescas y menor humedad. En varios pronósticos se habla de un fin de semana mayormente seco o con lluvias mucho más ligeras.

Clic aquí para saber el pronóstico de AccuWeather de los siguientes días en Nueva York.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD RECOMIENDA EL NWS ANTE INUNDACIONES URBANAS?

El NWS insiste en que la mayoría de muertes y lesiones por inundaciones urbanas se pueden evitar si se siguen unas pocas reglas básicas, especialmente “Dé la vuelta, no se ahogue”.

Medidas clave de seguridad ante inundaciones urbanas

A continuación, algunas medidas que debes seguir cuando se presenten inundaciones en la zona donde vives:

Medida de seguridad Detalle No camines ni manejes por zonas inundadas Nunca intentes atravesar calles, pasos a desnivel, estacionamientos o túneles con agua acumulada. Seis pulgadas de agua en rápido movimiento pueden derribar a una persona y 12 pulgadas pueden arrastrar un auto pequeño. Respeta los cierres de carreteras y avisos oficiales Si hay calles cerradas, barreras o cinta de seguridad, no las ignores. Acata las señales de advertencia y sigue las rutas alternas indicadas por las autoridades. Evita áreas de drenaje deficiente y sótanos No te quedes en sótanos, garajes subterráneos o zonas bajas que se inundan rápido. Muévete a un lugar más elevado si estás en un área propensa a inundaciones. Prepara un plan y un kit de emergencia Antes de la inundación, ten listo un plan de comunicación familiar, identifica rutas seguras y arma un kit con agua, alimentos no perecederos, linterna, medicinas, documentos importantes y cargadores para tus dispositivos. Desconecta tus servicios si debes evacuar Si tienes tiempo antes de salir, apaga la electricidad y el gas, y desconecta electrodomésticos para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas cuando vuelva el suministro. Mantente informado Sigue actualizaciones del NWS, radio local, apps oficiales y cuentas de emergencia para saber dónde están las zonas más afectadas, cuándo es seguro regresar y si el agua potable es segura para consumo. No regreses hasta que haya “vía libre” Espera a que las autoridades confirmen que un área es segura antes de volver. El agua puede ocultar químicos, cables eléctricos, escombros cortantes y daños en la infraestructura.

¿CÓMO VERIFICAR EL ESTADO DE LAS LÍNEAS DEL METRO DE NYC AHORA MISMO?

Para verificar el estado de las líneas del metro de NYC ahora mismo, necesitas consultar las herramientas de servicio en tiempo real de la MTA o de sitios que usan su mismo feed de alertas.

Opciones principales

1. App oficial “MYmta” o “MTA”: abre la app en tu teléfono y en la sección de “Subway” verás alertas de servicio, retrasos y desvíos línea por línea, actualizados cada pocos minutos.

2. Página de estado en vivo de la MTA: entra al apartado de “Service Status” / “Subway” en el sitio de la MTA. Allí se muestran todas las líneas (1, 2, 3, 4, 5, 6, A, C, E, etc.) con etiquetas tipo “Good Service”, “Delays”, “Planned Work” y explicaciones del problema.

3. Mapa en tiempo real del metro: puedes usar el mapa en vivo que muestra cada tren moviéndose sobre las vías, basado en los datos GTFS en tiempo real de la MTA. Este tipo de mapas te deja hacer clic en una estación y ver qué servicio está afectado, si hay desvíos o si se suspende algún tramo.

4. Portales de estado y estadísticas: sitios como SubwayStats, TransitNYC o City of New York MTA Status muestran, en una sola página, qué líneas tienen retrasos, cierres o cambios de ruta, usando el mismo feed de alertas de la MTA.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!