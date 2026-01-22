Quienes viven el invierno en Nueva York, especialmente en barrios con alta comunidad latina como Jackson Heights, Washington Heights, el Bronx o Corona, saben que el frío no es un simple cambio de estación: condiciona la rutina, el trabajo, el transporte y hasta la forma en que se organizan en familia y en comunidad. Y aunque muchas veces los neoyorquinos hispanos están acostumbrados a “aguantar” las bajas temperaturas camino al subway o trabajando en construcción, delivery o limpieza, lo que se espera para este próximo fin de semana va más allá de lo habitual: un sistema invernal con nieve, temperaturas extremas y ráfagas de viento gélido que pueden transformar cualquier trayecto corto en una situación de riesgo, sobre todo para personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y quienes no cuentan con calefacción adecuada. No se trata de generar alarma, sino de entender lo que viene, leer bien las advertencias oficiales y prepararse con tiempo, como recomiendan las autoridades locales de Nueva York y las guías de seguridad invernal utilizadas en todo Estados Unidos.

EL PRONÓSTICO DEL NWS: NIEVE Y FRÍO EXTREMO EN CAMINO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un sistema de baja presión atravesará la región y podría dejar alrededor de 6 pulgadas de nieve entre el domingo y el lunes, un escenario similar al que ya ha motivado avisos y advertencias invernales recientes en la costa noreste. Sin embargo, desde el jueves 22 las temperaturas irán bajando más de lo habitual. Aunque los modelos todavía ajustan detalles, los meteorólogos coinciden en que habrá nevadas durante el fin de semana, con posibilidad de tramos de nieve más intensa en zonas cercanas al corredor de la I-95, que incluye a la ciudad de Nueva York y alrededores.

Las temperaturas serán otro factor clave. En episodios recientes, la ciudad ha registrado valores en el rango de los 10 °F a 20 °F, con sensaciones térmicas aún más bajas cuando se combinan con el viento, y el escenario previsto para este nuevo evento apunta en esa misma dirección de frío extremo y prolongado. Para la franja nocturna del sábado y la madrugada del domingo, los modelos apuntan a probabilidades de nieve acompañadas de mínimas de un dígito en la escala Fahrenheit, condiciones que favorecen la acumulación en calles, aceras y escaleras exteriores en los cinco condados.

Las autoridades han pedido a los neoyorquinos que se preparen para soportar un fuerte frío en los próximos días (Foto: AFP)

LA ADVERTENCIA DE LOS METEORÓLOGOS

James Connolly, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, fue claro al referirse a lo que se espera en los próximos días. “Hay consenso en que esto nos dará al menos algo de nieve”, señaló, dejando en claro que, aunque no se puede precisar la cantidad exacta, el evento invernal es muy probable.

Además, Connolly hizo especial hincapié en la prevención, sobre todo para quienes planean viajar. “Asegúrense de que tengan un kit de emergencia en el auto por si hay una fuerte tormenta de nieve; insisto, no estamos seguros de cuánta nieve caerá, si es que cae alguna, pero siempre es recomendable tener un cepillo para nieve en el auto, incluso una pala”, explicó en declaraciones citadas por Gothamist.

Más adelante, el meteorólogo también dejó una reflexión que muchos comparten en la ciudad: “No puedo asegurar con total certeza que habrá más nieve en esta época del año, febrero o marzo. Pero preveo algo de nieve al menos hasta finales del invierno”.

En tanto, Pedro Montoro, meteorólogo de Telemundo 47, aseguró que toda la ciudad se verá afectada con esta tormenta, principalmente para el domingo y lunes. “Estamos monitoreando un evento que podría dejar grandes acumulados de nieve. Antes el mayor riesgo estaba para el sur de la región, pero ahora pasó a ser en toda el área triestatal”, apuntó.

Así mismo, dejó en claro que esta tormenta podría provocar problemas ya conocidos por los ciudadanos. “En las carreteras, el tráfico será elevado. Posiblemente se cancelen vuelos en los aeropuertos. Los apagones aún son moderados”, aseguró.

CONDICIONES PELIGROSAS SEGÚN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Desde la Agencia de Gestión de Emergencias, el mensaje fue todavía más contundente. El organismo advirtió sobre “condiciones peligrosas que amenazan la vida de cualquier persona que no tenga ropa y equipo de invierno adecuados al aire libre o calefacción confiable en interiores”, una preocupación que se repite cada vez que la ciudad activa avisos por frío extremo y nieve.

Por ese motivo, las autoridades están alentando a los residentes a vestirse con ropa abrigada, limitar el tiempo que pasan al aire libre y, algo que no siempre se menciona pero resulta clave, preguntarse cómo están sus vecinos y amigos, en especial los más vulnerables, tal como recomiendan también organizaciones de ayuda comunitaria y la Cruz Roja para las comunidades hispanas en Estados Unidos.

El estado de Nueva York soportará una fuerte nevada, de acuerdo con las predicciones oficiales (Foto: AFP)

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA AFRONTAR EL FRÍO Y LA NIEVE

A partir de las alertas del NWS y de la ciudad, hay algunas medidas esenciales que conviene tener en cuenta, especialmente para quienes viven en edificios antiguos, trabajan en delivery o dependen del transporte público:

Consultar el pronóstico del tiempo de forma regular y seguir las alertas oficiales.

Evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor nevada o frío extremo.

Preparar un kit de emergencia en el vehículo, que incluya: cepillo para nieve, pala pequeña.

Abrigo adicional y linterna.

Vestirse en capas y cubrir bien manos, cabeza y rostro.

Mantener contacto con vecinos, familiares y amigos.

TRABAJO PREVENTIVO Y CUIDADOS EN EL HOGAR

Mientras tanto, los equipos de saneamiento de la ciudad de Nueva York ya están trabajando para retirar la nieve de escaleras, cruces peatonales y otras zonas clave para los transeúntes, tal como se ha visto en otros recientes episodios de nieve en la ciudad. Estas tareas resultan fundamentales para reducir accidentes, evitar resbalones en aceras y facilitar la movilidad de quienes dependen del subway y los autobuses para llegar a su trabajo.

Además, las autoridades hicieron un llamado a los propietarios para que tomen medidas y eviten que las tuberías de agua se congelen, un problema común cuando las temperaturas caen a niveles tan bajos en edificios residenciales, especialmente en sótanos y unidades con calefacción deficiente.

En barrios de mayoría latina, donde es frecuente que varias generaciones compartan el mismo apartamento y que muchos trabajen en horarios nocturnos o al aire libre, la preparación comunitaria marca una diferencia real frente a una tormenta de invierno. Por eso, organizaciones vecinales y líderes hispanos suelen insistir en consejos simples pero efectivos: revisar que los abuelos tengan suficiente calefacción, que los niños cuenten con ropa adecuada para ir a la escuela y que nadie se quede incomunicado durante los momentos de mayor frío.

PRONÓSTICO POR DÍAS (22–26 DE ENERO)

Día Condiciones principales Nieve estimada Temperaturas aprox. en NYC* Jueves 22 de enero Sistema clipper; nieve ligera a moderada; ambiente invernal desde temprano. Ligera a moderada; más intensa al norte del estado. Máx. 4 °C (39 °F) / Mín. -3 °C (27 °F) Viernes 23 de enero Frío intenso; nieve localizada; ráfagas de viento; efecto lago más al norte. Acumulados adicionales, más al norte; nieve dispersa en el resto del estado. Máx. -2 °C (28 °F) / Mín. -10 °C (14 °F) Sábado 24 de enero Nieve intermitente; bandas residuales de efecto lago; superficies siguen heladas. Nevadas aisladas; acumulados menores. Máx. -10 °C (14 °F) / Mín. -14 °C (7 °F) Domingo 25 de enero Sistema costero secundario; nieve seca y suelta en NYC; acumulaciones rápidas; posible mezcla en la costa. Posibles acumulados > 15 cm en el área metropolitana. Máx. -9 °C (16 °F) / Mín. -12 °C (10 °F) Lunes 26 de enero Nieve durante la mañana; traslados complicados; luego mejora de oeste a este; el frío se mantiene. Acumulados adicionales en primeras horas. Máx. -4 °C (25 °F) / Mín. -11 °C (12 °F)

