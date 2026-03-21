Si recibes beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA), debes tener mucho cuidado porque podrías ser víctima de una estafa. Personas inescrupulosas están enviando cartas falsas a nombre de esta agencia independiente del gobierno federal para intentar obtener tus datos personales. Debido a que estos documentos parecen oficiales porque tienen logotipos y usan lenguaje técnico, te explicamos cómo identificar esta correspondencia fraudulenta y qué pasos debes seguir si recibes una carta sospechosa, de esta manera no caerás en manos de estos delincuentes.

La propia Administración del Seguro Social alerta que nunca pedirá pagos inmediatos, tarjetas de regalo ni datos bancarios a través de cartas (Foto: Freepik)

LAS CARTAS FALSAS PARA ESTAFAR A BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL

Los delincuentes continúan haciéndose pasar por empleados del Seguro Social con el fin de obtener información personal o dinero de los beneficiarios. Para ello llaman, escriben, envían correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes por redes sociales presentándose como trabajadores de la SSA o de la Oficina del Inspector General. Incluso pueden usar el nombre de una persona que realmente labora allí e incluir una fotografía o archivo adjunto como “prueba”, según precisa la propia agencia en su sitio web.

Dado que el Seguro Social normalmente se comunica mediante cartas enviadas por correo postal, los estafadores aprovechan este canal para cometer sus fechorías. A simple vista, estas correspondencias parecen oficiales: incluyen logotipos, emplean un lenguaje formal y técnico e incluso mencionan supuestos casos judiciales. Sin embargo, detrás de todo ello solo buscan apropiarse de tus datos.

Las tácticas que usan los estafadores

Aunque los estafadores frecuentemente cambian sus métodos usando nuevas tácticas y mensajes para engañar a la gente, estás son algunas señales de alarma, toda vez que el Seguro Social jamás:

Le amenazará con arrestarlo o tomar acción legal por no aceptar pagar dinero inmediatamente.

Suspenderá su número de Seguro Social.

Solicitará su información personal o pago para activar el ajuste por costo de vida (COLA, siglas en inglés) u otro aumento de beneficio.

Le presionará para que tome acción inmediata, incluyendo compartir su información personal

Le pedirá que pague con tarjetas de regalo (gift cards), tarjetas de débito prepagadas, transferencias bancarias, criptomonedas o dinero en efectivo a través del correo postal.

Le amenazará con embargar su cuenta bancaria.

Le ofrecerá mover su dinero a una cuenta bancaria “protegida”.

Le exigirá que guarde secreto.

Le enviará un mensaje directo en las redes sociales.

Si recibes una carta sospechosa, la recomendación es clara: no respondas ni compartas información (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES HACER SI RECIBES UNA CARTA SOSPECHOSA

Lo primero que debes hacer es mantener la calma cuando te llega una carta sospechosa del SSA. Luego sigue los siguientes pasos:

Verifica directamente que se trate del Seguro Social. ¿Cómo? Llamando al número oficial de la SSA (1-800-772-1213)

No compartas información. En lo posible no des datos personales o bancarios.

No respondas. Ignora cualquier intento de contacto adicional.

Denuncia el fraude a la SSA y a la Comisión Federal de Comercio.

¿CÓMO REPORTAR UNA ESTAFA?

Visite la página “Dónde reportar una estafa” en USA.gov. La herramienta le ayudará a encontrar el lugar adecuado para reportar este delito.

“Cuando usted reporta una estafa, nos está proveyendo datos muy importantes que podemos usar para informar a otros, identificar tendencias, perfeccionar estrategias y tomar acción legal en contra de los delincuentes que están detrás de estas actividades fraudulentas”, se lee en su sitio web.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!