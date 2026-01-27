Lo que parece una costumbre inofensiva puede convertirse en una verdadera emergencia médica. En días que las calles lucen totalmente blancas por el paso de la tormenta invernal ‘Fern’ en gran parte de Estados Unidos, muchos conductores tienen la idea de que encender el carro varios minutos antes de salir para “calentarlo” y que el interior esté más cómodo es una gran idea; sin embargo, mientras cae nieve y las pistas están totalmente cubiertas, esto no es nada recomendable. Autoridades de seguridad vial y expertos en emergencias advierten que el riesgo no solo es para el auto, sino para tu vida, la de tu familia y hasta todo tu vecindario. Aquí te explico las razones ya que el frío extremo seguirá acompañando a EE.UU. y se pronostica una segunda parte con temperaturas extremas para esta semana. Ten en cuenta estas recomendaciones y evita accidentes.

Riesgo silencioso: monóxido de carbono

En medio de una tormenta invernal gélida, cuando muchos residentes o hispanos en Estados Unidos recurren a esta costumbre, organizaciones como la American Automobile Association (AAA o “Triple A”) y agencias federales activan las alarmas por el peligro real de intoxicación por monóxido de carbono, robos, multas y daños al motor.

Cuando el auto está encendido, el escape produce monóxido de carbono (CO), un gas sin olor ni color que puede matar en minutos si se acumula. En invierno, la nieve, el hielo o incluso un simple montón de hojas pueden tapar parcialmente el tubo de escape y hacer que esos gases regresen hacia el interior del vehículo o entren a la casa si el auto está en un garaje anexo. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) advierte que, si estás detenido por el clima, nunca debes dejar el auto encendido por largos periodos con las ventanas cerradas ni en espacios cerrados, porque aumenta el riesgo de asfixia por CO. Estudios recientes sobre tormentas invernales en Estados Unidos han demostrado que muchas intoxicaciones por monóxido de carbono, especialmente en comunidades vulnerables, ocurrieron precisamente cuando la gente intentó calentarse con motores o equipos a gasolina dentro o muy cerca de la vivienda. Para muchas familias latinas que viven en apartamentos pequeños o garajes improvisados, este riesgo es aún mayor, porque el gas se concentra más rápido y hay menos detectores de CO instalados.

No es recomendable dejar encendido el carro para 'calentarlo' por la posibilidad de intoxicación con monóxido de carbono y otros peligros asociados. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Lo que dice AAA sobre “calentar” el auto en temperaturas gélidas

La AAA explica que los autos modernos ya no necesitan quedarse encendidos mucho tiempo para “calentar el motor” como pasaba con los antiguos. Según sus especialistas, lo recomendable en días de frío intenso es encender el vehículo, esperar lo justo para abrocharse el cinturón y despejar bien los cristales, y luego empezar a manejar suavemente; conducir hace que el motor alcance su temperatura ideal más rápido que dejarlo en ralentí.

En condiciones de tormenta invernal, lo más seguro es seguir las indicaciones de las autoridades locales y evitar salir si no es estrictamente necesario. Si de verdad quieres entrar a un carro menos helado, aconsejan usar sistemas de encendido remoto que apaguen el motor al detectar cierto tiempo o configurar el climatizador para que caliente el interior solo unos minutos antes de salir, en lugar de dejar el vehículo largo rato encendido sin supervisión.​

Multas y daños al motor

Dejar el carro encendido para que “se caliente” también puede afectar tu bolsillo. El Departamento de Energía y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) señalan que el motor se calienta más rápido manejando y que el ralentí prolongado desperdicia gasolina, genera emisiones innecesarias y contribuye al desgaste del motor. Algunas ciudades y estados tienen leyes contra el “idling” (dejar el vehículo encendido sin moverse), con multas para reducir la contaminación y proteger la salud pública. Además, muchos mecánicos advierten que dejar el motor demasiado tiempo en ralentí en clima muy frío puede afectar la lubricación interna y acortar la vida útil de piezas clave del motor. Para muchas familias hispanas que trabajan duro por su vehículo, una reparación de motor o una multa más en el buzón puede ser un golpe económico difícil de superar.

Dejar encendido el carro para 'calentarlo' en una tormenta invernal es un mito y puede dañar el motor y el sistema de emisiones. (Foto: Freepik)

Cómo calentar el auto de forma segura

En lugar de dejar tu carro 15 o 20 minutos encendido en la calle, varios organismos oficiales recomiendan estrategias más seguras y eficientes. Antes de la temporada de frío, AAA y los departamentos de transporte estatales aconsejan revisar batería, anticongelante, neumáticos y sistema de calefacción, para que el vehículo arranque con menos esfuerzo aun en temperaturas bajo cero.

En días gélidos, la guía práctica es sencilla: limpia bien el vehículo de nieve y hielo, enciende el motor, espera uno o dos minutos mientras te abrochas el cinturón y ajustas espejos, y luego maneja con suavidad; así el motor se calienta más rápido y tú entras en calor con la calefacción en marcha.

Aquí otros consejos que te ayudarán y no te pondrán en riesgo:

Nunca dejes el carro encendido dentro de una cochera, carport cerrado o área similar, aunque la puerta esté entreabierta.

Si necesitas encender el auto en la calle, limpia bien la nieve alrededor del escape y verifica que el tubo no esté bloqueado antes de arrancar; si estás atrapado por la nieve, enciende el motor solo de vez en cuando, con algo de ventilación, para reducir el riesgo de intoxicación.

Considera instalar detectores de monóxido de carbono en casa, especialmente si tienes garaje adjunto, adultos mayores o niños pequeños, que son más vulnerables.

Si alguien en tu hogar presenta mareos, confusión, vómitos o se desmaya mientras el carro está encendido cerca, salgan de inmediato al aire libre, llamen al 911 y menciona que podría ser monóxido de carbono.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!