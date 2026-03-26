La situación en los aeropuertos de Houston ha encendido las alarmas en medio de una crisis que no deja de escalar dentro de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). A las ya conocidas ausencias masivas de personal y la ola de renuncias de agentes, se suma un escenario cada vez más caótico: empleados trabajando sin remuneración, largas filas que desesperan a los viajeros y una operatividad al límite. Este contexto ha obligado incluso a desplegar agentes de ICE como apoyo en tareas de seguridad, reflejando la magnitud del problema. En medio de este panorama, autoridades advierten ahora sobre un nuevo riesgo: estafas que buscan aprovecharse del desorden ofreciendo supuestos “lugares” en las filas.

Los viajeros que planean salir desde el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) este jueves 26 de marzo deberán prepararse para largas esperas en los puntos de control, que podrían extenderse hasta cuatro horas. La combinación de alta demanda y la falta de personal federal ha generado un cuello de botella en los accesos de seguridad.

Advierten sobre estafas que ofrecen “comprar lugares” en filas de la TSA

Ante esta situación, la administración de los aeropuertos de Houston lanzó una advertencia clara: no existe ningún servicio autorizado que permita “comprar lugares” en las filas ni personas habilitadas para esperar en nombre de otros pasajeros. Las autoridades pidieron ignorar este tipo de ofrecimientos, ya que se trata de engaños diseñados para aprovechar la desesperación de quienes buscan agilizar su paso por los controles.

Autoridades advierten que las estafas relacionadas con la TSA buscan aprovechar el caos en aeropuertos. | Crédito: MEGAN VARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Además, recomendaron a los pasajeros mantenerse únicamente en las filas oficiales, no perder de vista sus pertenencias y desconfiar de cualquier intermediario que prometa beneficios fuera de los canales establecidos.

El incremento inusual de viajeros responde a una semana cargada de eventos masivos en la ciudad, como la conferencia energética CERAWeek y el torneo de baloncesto masculino de la NCAA, que han atraído a miles de visitantes. Esta alta demanda ha presionado aún más a los equipos de seguridad, que ya operan por debajo de su capacidad debido al cierre parcial del gobierno federal iniciado el pasado 14 de febrero.

Durante los turnos con menor disponibilidad de personal, la TSA ha optado por consolidar sus operaciones, manteniendo en funcionamiento únicamente los puntos de revisión de los terminales A y E. Como consecuencia, servicios como PreCheck y el sistema CLEAR no estarán disponibles este jueves, lo que reduce aún más las opciones para agilizar el proceso.

La TSA pide ignorar las estafas que ofrecen saltar filas en los controles de seguridad. | Crédito: MEGAN VARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Si bien la agencia ha desplegado recientemente a un grupo reducido de oficiales de apoyo provenientes del equipo nacional de despliegue, sus esfuerzos solo alcanzan para reforzar algunas líneas de control. Las autoridades reconocen que esto no será suficiente frente al aumento de pasajeros previsto para los próximos días.

Aunque el miércoles se registraron filas más cortas por un menor flujo de viajeros, todo indica que tanto el jueves como el viernes las terminales volverán a operar a plena capacidad, con demoras significativas en los controles de seguridad.

Por ello, la recomendación principal para quienes viajen desde Houston es clara: llegar con varias horas de anticipación y prever tiempos adicionales tanto para el proceso de documentación como para pasar los controles de seguridad. En un contexto marcado por la incertidumbre y el caos operativo, la prevención será clave para evitar contratiempos.

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