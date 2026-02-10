Advertencia por tormenta invernal, frío extremo y hasta lluvias torrenciales que amenazan con arruinar el Día de San Valentín en ciertas zonas no es la única preocupación actual en Estados Unidos relacionada al clima y es que se activó una alerta para tres estados por mala calidad de aire, lo que representa un gran peligro. Si viven en Alaska, Pensilvania y Alabama o estás por llegar por motivo de turismo o trabajo, es importante que sepas lo que significa ya que han recomendado quedarse en casa por el aumento de la partícula PM2.5. Aquí tendrás toda la información que necesitas para protegerte y conocer frente a qué escenario estás y los riesgos que podrías correr si estás dentro del grupo de población que es sensible ante este problema. Esta situación ya se ha dio en enero en California y hace unos días se vivió en Oregon.

Qué está sucediendo con el aire en Alaska, Pensilvania y Alabama

En los últimos días, los monitores atmosféricos como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) han registrado concentraciones elevadas de partículas microscópicas, conocidas como PM2.5, que pueden afectar gravemente la salud si se respiran durante varias horas o días, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Ante esto, los estados han emitido distintos niveles de advertencia —como “amarillo”, “naranja” o “rojo”— según la concentración del contaminante. En los niveles más altos, se recomienda permanecer en interiores y evitar actividades al aire libre, incluso para personas sanas.

Las autoridades ambientales estadounidenses monitorean regularmente la calidad del aire a través del Índice de Calidad del Aire (AQI), que clasifica la contaminación en categorías desde “buena” hasta “peligrosa” según la presencia de contaminantes como el ozono y las partículas finas.

En Alaska, por ejemplo, el frío extremo ha contribuido a la acumulación de humo de leña y gases industriales; mientras que en Pensilvania y Alabama, con especial énfasis en los territorios de Fairbanks, Liberty-Clairton, el valle de Susquehanna, Decatur y Cullman, las condiciones atmosféricas sin viento han atrapado contaminantes sobre las ciudades, creando una especie de “cúpula” de aire sucio.

En enero, diversas ciudades y regiones también experimentaron advertencias de calidad del aire. Ahora están activas para Alaska, Pensilvania y Alabama. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Cuál es el peligro de la partícula PM2.5

Según explica EPA, se trata de las partículas microscópicas suspendidas en el aire, con un diámetro de hasta 2,5 micrómetros (unas 30 veces más delgado que un cabello humano). Estas diminutas partículas provienen del humo de los vehículos, incendios forestales, estufas de leña e incluso de procesos industriales.

Su peligrosidad radica en que son suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo aumentando el riesgo de bronquitis, ataques de asma, enfermedades cardíacas e incluso problemas neurológicos. Aunque el aire se vea limpio, la presencia de PM2.5 no siempre es visible, lo que la convierte en una amenaza silenciosa.

La alerta incluye el pedido de no salir de casa, pero si es muy necesario hacerlo lo más recomendable es usar una mascarilla N95 o KN95. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Piden quedarse en casa en Alaska, Pensilvania y Alabama

Los avisos se activaron en múltiples regiones luego de que los niveles de contaminación superaran los umbrales considerados seguros por las agencias ambientales tras la acumulación de partículas contaminantes finas (PM2.5) en la atmósfera. Ante esto, las autoridades pidieron a los residentes limitar su exposición al aire exterior, es decir, permanecer en casa durante los pico de contaminación, que son en la mañana y pasadas las 20:00 h.

Esta alerta es especialmente destinada a la población de riesgo, es decir, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, quienes son más susceptibles a efectos adversos.

Recomendaciones para cuidar tu salud en una alerta por mala calidad del aire

Quédate en casa todo lo posible y mantén las ventanas cerradas.

Evita hacer ejercicio o actividades intensas al aire libre.

Si necesitas salir, usa una mascarilla N95 o KN95, que puede filtrar las partículas finas.

Usa purificadores de aire o filtros HEPA dentro de casa.

Si tienes asma o alguna condición respiratoria, sigue tu tratamiento y mantén tus inhaladores a la mano.

Toma en serio las advertencias y mantente informado. Consulta las aplicaciones del Air Quality Index (AQI) o sitios oficiales como AirNow.gov que pueden ayudarte a saber cuándo es seguro salir o planificar tus desplazamientos.

