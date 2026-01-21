No solo a los residentes de ciertas zonas de California se les pidió quedarse en casa por niveles elevados de contaminación por partículas finas PM2.5, sino que desde mediados de enero está activa la alerta también para Arizona y Georgia, ¿por qué? pues en estos estados de Estados Unidos los índices de calidad del aire pasaron a “no saludable”. Este escenario obligó a residentes y turistas a replantear actividades al aire libre y volver a usar una mascarilla N95 para protegerse, así como intentar estar bajo techo el mayor tiempo posible. Ante esto, es vital que sepas qué está pasando, qué significa esta advertencia y dónde se mantiene la supervisión por parte de las autoridades. De esta manera no solo estarás informado, sino que podrás reforzar la seguridad durante tus actividades diarias o si estás de viaje por vacaciones o trabajo. Aquí te comparto los datos que necesitas conocer.

Qué está pasando con el aire en Arizona y Georgia

Los mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) mostraron niveles de PM2.5 clasificados como “no saludables” (Unhealthy) para miles de residentes en comunidades de partes de Oregón, Nevada, California y Georgia. A ellos se les pidió quedarse en casa para no exponerse a las elevadas cantidades de contaminación por partículas finas en la atmósfera.

AirNow utiliza el Índice de Calidad del Aire (AQI), una escala estandarizada que clasifica la calidad del aire de “buena” a “peligrosa” y las PM2.5 se consideran una de las formas más peligrosas de contaminación atmosférica, ¿por qué? se trata de partículas microscópicas suspendidas en el aire, con un diámetro de hasta 2,5 micrómetros. Esto quiere decir que son suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo.

Cuando el AQI supera los 100 puntos, las autoridades recomiendan que las personas sensibles empiecen a limitar actividades al aire libre, y a partir de 150 se considera que los efectos pueden extenderse a toda la población, por lo que se intensifican los llamados a quedarse en casa.

Por eso, la alerta incluye que la población reduzca la exposición. También es importante que puertas y ventanas estén cerradas, así como limitar el tiempo en exteriores realizando actividades físicas al aire libre.

De acuerdo a la guía oficial de la EPA, su aparición está asociada principalmente a humo, acumulación de contaminantes finos, centrales eléctricas, procesos industriales, emisiones de vehículos, cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales.

El PM2.5 está formado por partículas diminutas de menos de 2,5 micras de diámetro, mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano, lo que les permite penetrar profundamente en los pulmones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Cuándo se activó la alerta en Arizona y Georgia

El pasado 13 de enero de 2026, el mapa AirNow de la EPA mostró condiciones “no saludables” en partes del estado de Georgia junto con otros del oeste. Posteriormente, el 21 de enero se renovaron las advertencias matutinas al detectarse nuevamente concentraciones peligrosas de partículas finas que afectaron a miles de personas, según publicaron en Newsweek.

En Arizona, el repunte de PM2.5 llevó a una advertencia regional la madrugada del 19 de enero de 2026, con un llamado explícito a permanecer en interiores en varias comunidades, especialmente en zonas fronterizas y urbanas. Durante los días siguientes, ciudades como Lake Havasu reportaron algunos de los peores índices del mundo, obligando a las autoridades a insistir en limitar el tiempo al aire libre.

Quiénes están en riesgo por PM2.5 en Arizona y Georgia

Según la EPA, los niveles “nocivos” de PM2.5 pueden afectar a los siguientes grupos y experimentar efectos más graves.

Personas con enfermedades respiratorias, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Personas con afecciones cardiovasculares, que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.

Adultos mayores, debido a una mayor vulnerabilidad del sistema respiratorio.

Niños y adolescentes, cuyos pulmones aún se encuentran en desarrollo.

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y la EPA señalan que la exposición, incluso de corto plazo, se asocia con aumento de hospitalizaciones por problemas cardiacos y respiratorios, bronquitis y crisis de asma.

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares y pulmonares están en riesgo por partículas PM2.5 en el aire. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Las zonas de Georgia con más presencia de partículas PM2.5

Lo primero que hay que saber es que todo es cambiante y se modifica con frecuencia, por eso lo más recomendable es revisar constantemente la plataforma Air Now, perteneciente a la EPA, para conocer cuáles son los índicas de calidad del aire antes de salir de casa.

En la revisión matutina de este 21 de enero, la ciudad de Savannah presenta los peores niveles: 104, lo cual la ubica en el rango de insalubre para grupos sensibles. Macon registró un índica de 71 y hay que estar atentos. En otras zonas del estado se registra un nivel moderado o bueno.

Las zonas de Arizona con más presencia de partículas PM2.5

Al revisar la plataforma Air Now para Arizona, Phoenix generó preocupación por un índice de calidad del aire de 127, lo que calificaba a la ciudad de insalubre para grupos sensibles. Actualmente está en color amarillo, que significa moderado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!