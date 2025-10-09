El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha emitido una advertencia importante para los adultos mayores de 70 años que conducen en el estado. Según el sitio web oficial del organismo, las licencias de conducir deben renovarse cada cinco años, y el proceso incluye ahora pasos adicionales que los conductores deberán completar para seguir circulando legalmente.

Quiénes deben realizar el nuevo trámite

El DMV envía una notificación oficial al menos 60 días antes de que la licencia expire, dirigida a la dirección registrada del conductor. Aquellos que reciban este aviso deberán iniciar el trámite de renovación cuanto antes para evitar sanciones o la suspensión temporal de su permiso de manejo.

El proceso comienza en línea, pero debe completarse en persona en una oficina del DMV para validar la información y finalizar la renovación. En algunos casos, los adultos mayores podrían estar exentos del examen práctico o escrito, aunque el propio DMV recomienda revisar cuidadosamente la carta de renovación para confirmar los requisitos específicos.

“Si tiene 70+ años y está renovando su licencia de conducir, es posible que no necesite tomar un examen. Revise su aviso de renovación para estar seguro”, indica el DMV en su portal oficial.

Según el DMV California, el trámite puede iniciarse en línea, pero debe completarse en persona para validar la información. | Crédito: DMV

Cambios importantes en las licencias de conducir

Además del nuevo trámite, el DMV informó que a partir de este mes las licencias y tarjetas de identificación contarán con un diseño actualizado, el primero desde 2018, cuando se introdujo el formato Real ID.

Las nuevas credenciales incluirán elementos antifalsificación mejorados y una firma de seguridad digital incorporada en el código de barras posterior, una medida destinada a reforzar la autenticidad del documento.

“California será uno de los primeros estados en agregar este tipo de firma digital. Además, las nuevas tarjetas ya no tendrán banda magnética en el reverso”, destacaron las autoridades.

El DMV en California también anunció un rediseño de las licencias con medidas antifalsificación y firma digital de seguridad. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Con estos cambios, el DMV busca modernizar sus sistemas de identificación y garantizar mayor seguridad tanto para los conductores como para las agencias estatales. Los adultos mayores deberán estar atentos a las notificaciones oficiales y cumplir con los nuevos pasos establecidos para evitar cualquier interrupción en su permiso de conducir.

