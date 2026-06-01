Un murciélago encontrado recientemente en una zona residencial del Área de la Bahía de San Francisco dio positivo a rabia tras ser analizado por los servicios de salud. El hallazgo encendió las alarmas de las autoridades locales, quienes emitieron una alerta preventiva para proteger tanto a los residentes como a las mascotas de la comunidad.

El animal fue recogido el 26 de mayo por los Servicios de Control de Vectores del Condado de Alameda en las inmediaciones de Palo Verde Common, un vecindario ubicado al sur de la ciudad de Fremont (California). Tras realizar las pruebas correspondientes, los especialistas confirmaron que el murciélago estaba infectado con el virus de la rabia.

El Departamento de Policía de Fremont indicó que, debido a que el ejemplar fue localizado cerca de una acera frecuentada por peatones y animales domésticos, las autoridades iniciaron una investigación en la zona.

Como parte de las acciones preventivas, se distribuyeron avisos informativos a los residentes cercanos para alertarlos sobre la situación y recordarles las medidas de seguridad recomendadas.

El animal fue localizado cerca de una acera transitada por residentes y mascotas, lo que motivó una investigación preventiva en la zona. (Foto referencial: Magnific)

No se han reportado personas ni animales expuestos

Hasta el momento, las autoridades no han identificado casos de exposición relacionados con este incidente; sin embargo, la Policía de Fremont recordó que la rabia es una enfermedad extremadamente peligrosa.

“La rabia es una enfermedad mortal causada por un virus que afecta el cerebro y el sistema nervioso”, señaló el departamento policial.

Las autoridades indicaron que cualquier persona que haya tocado al murciélago o haya sufrido una mordedura debe comunicarse con el programa de Enfermedades Transmisibles Agudas del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda y buscar atención médica de inmediato.

“Se puede prevenir si la persona o el animal expuesto recibe una serie de vacunas contra la rabia lo antes posible después de la exposición”, agregó el comunicado policial. “Los seres humanos y las mascotas deben evitar el contacto con murciélagos y otros animales salvajes que pueden portar rabia, incluidos zorrillos, zorros, coyotes y mapaches”.

Autoridades recomiendan extremar precauciones

Según KRON 4 News, el caso ocurre pocos meses después de que otro murciélago con rabia fuera detectado en marzo en el vecindario de Glenmoor, también en Fremont.

Las autoridades recordaron que los perros y gatos que no cuentan con sus vacunas al día tienen un mayor riesgo de contraer el virus y potencialmente transmitirlo a otros animales o personas.

Funcionarios de salud recuerdan que la rabia es una enfermedad mortal, pero puede prevenirse con tratamiento oportuno tras una exposición. (Foto referencial: Pixabay)

Cómo reducir el riesgo de contagio

Los funcionarios de salud pública recomiendan adoptar varias medidas preventivas, entre ellas mantener vacunadas a las mascotas, evitar alimentar o manipular animales silvestres, retirar comida para mascotas del exterior, reportar mordeduras de animales y mantener a los perros dentro de la propiedad.

Asimismo, aconsejan eliminar posibles refugios para fauna salvaje retirando basura acumulada y sellando cualquier abertura en viviendas que sea mayor a un cuarto de pulgada para impedir el ingreso de murciélagos.

Finalmente, la Policía de Fremont insistió en que cualquier murciélago enfermo o muerto encontrado en una vivienda o jardín debe ser reportado de inmediato y nunca manipulado directamente.

“Si encuentra un murciélago enfermo o muerto en su casa o jardín, no lo toque”, concluyó el Departamento de Policía de Fremont en su comunicado. “Es muy importante evitar cualquier contacto directo”.

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