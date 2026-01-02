El Año Nuevo llega con un contraste marcado en el clima de Estados Unidos y California no queda fuera de ese escenario. Mientras gran parte del país registra temperaturas más cálidas de lo habitual, la costa californiana enfrenta un fin de semana complicado por la combinación de mareas altas y un sistema de tormentas que avanza desde el Pacífico. Las autoridades meteorológicas advierten que esta mezcla podría provocar inundaciones costeras de leves a moderadas, especialmente en zonas bajas y cercanas a la orilla. El momento no ayuda, ya que coincide con algunas de las mareas astronómicas más altas del año, lo que incrementa el riesgo para comunidades costeras y áreas cercanas a canales y bahías.

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA, un sistema de baja presión fuerte se aproxima a California y al noroeste del Pacífico, trayendo consigo lluvias intensas y nevadas en zonas montañosas. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos de inundación costera en sectores del norte de California, incluida el Área de la Bahía de San Francisco, así como en partes de la costa sur y central de Oregón.

California podría enfrentar acumulaciones de agua en zonas bajas debido a la combinación de tormentas y mareas astronómicas. | Crédito: Apu GOMES / AFP

El sistema llegará acompañado de vientos del sur que favorecerán la marejada ciclónica. Esto podría traducirse en acumulaciones de agua en zonas costeras y vías fluviales alrededor de la Bahía de San Francisco y a lo largo de la costa, desde el norte de Point Reyes hasta Big Sur. En San Francisco, las mareas altas podrían superar en más de dos pies los niveles normales el sábado y repetir valores similares la mañana del domingo 4 de enero, impulsadas tanto por el frente de tormenta como por la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol.

Un panorama similar se espera en Coos Bay, en Oregón, y en los estuarios cercanos, donde también rigen alertas por posibles inundaciones costeras. Además, existe la posibilidad de tormentas eléctricas severas a lo largo de la costa de Oregón y California durante el fin de semana.

Entre la noche del viernes y el lunes, se prevé un acumulado general de entre 2 y 4 pulgadas de lluvia, con cantidades mayores en tramos costeros al norte de Los Ángeles. Esta lluvia podría agravar las condiciones ya húmedas en California, tras episodios recientes que incluyeron precipitaciones durante el Desfile de las Rosas y rescates por inundaciones en la víspera de Navidad.

California sigue en alerta mientras autoridades monitorean el impacto del sistema de baja presión en la costa. | Crédito: DAVID MCNEW / AFP

La humedad también traerá nieve a la Sierra Nevada. En zonas elevadas de la Interestatal 80, especialmente en Donner Pass, podrían acumularse varios pies de nieve, con el riesgo de cierres prolongados de la vía por condiciones invernales severas.

Mientras tanto, el centro de EE.UU. experimenta un panorama opuesto, con temperaturas entre 15 y 30 grados por encima de lo normal en las Planicies. Más al este, se esperan nuevas nevadas por efecto lago en áreas de los Grandes Lagos, donde ya se reportaron acumulaciones significativas en estados como Nueva York.

