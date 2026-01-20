Veterinarios y autoridades locales en California están actuando contrarreloj para contener una amenaza bacteriana mortal que ya ha provocado la muerte de varios perros y ha enfermado a otros en distintas zonas del estado. La preocupación gira en torno a una bacteria capaz de dañar rápidamente órganos vitales, con especial impacto en riñones e hígado, y que además puede representar un riesgo para las personas. Desde Berkeley hasta el condado de Merced y áreas de Los Ángeles, los avisos se multiplican y apuntan a un mismo mensaje: no minimizar síntomas extraños y replantear los espacios por donde se mueven las mascotas. Lo que empezó como una alerta local hoy se percibe como un desafío a escala estatal para la salud animal, ¿qué recomendaciones deben seguir los propietarios de mascotas?

En Berkeley, las autoridades calificaron la situación como una “preocupación urgente de salud pública”, una expresión que refleja la rapidez con la que esta bacteria puede volverse fatal en perros si no se trata a tiempo. Los reportes locales advierten que incluso animales previamente sanos pueden empeorar en cuestión de días.

Según reportó The Berkeley Scanner, el foco en Berkeley trascendió sus límites porque la bacteria puede sobrevivir en ambientes húmedos, como charcos, suelos mojados y agua estancada, lugares habituales para el paseo diario de muchos perros. La advertencia no se basa en el pánico, sino en la capacidad del patógeno para circular de forma silenciosa antes de que aparezcan síntomas visibles.

Bacteria preocupa también a las personas

Aunque no es una enfermedad nueva, las actuales alertas en California recuerdan lo agresiva que puede ser cuando se dan las condiciones adecuadas. La bacteria puede vivir en el organismo de animales portadores y eliminarse a través de la orina, contaminando el entorno. En perros, los primeros signos suelen ser inespecíficos, letargo, fiebre, pérdida de apetito, y por eso muchos dueños los confunden con malestares leves.

El problema es que, al ser una enfermedad zoonótica, existe la posibilidad de transmisión a humanos, especialmente cuando hay contacto con agua o superficies contaminadas. Proteger a los perros, en este contexto, también significa proteger a las familias.

El caso de Berkeley no es aislado. En el condado de Merced, por ejemplo, autoridades lidiaron con un brote de otra bacteria letal en perros, asociada a infecciones respiratorias graves que avanzaron con muy poco margen de reacción. Los avisos oficiales pidieron a los dueños vigilar cualquier signo repentino de enfermedad. Al comparar ambos escenarios, emerge un patrón claro: espacios concurridos como perreras, refugios o parques caninos pueden facilitar que una infección puntual se convierta en un brote antes de ser detectada.

La inquietud se amplificó aún más tras reportes de muertes repentinas de perros en zonas como los Venice Canals, en Los Ángeles. Allí, varios animales fallecieron o enfermaron gravemente tras paseos habituales, lo que activó investigaciones por posibles toxinas o agentes infecciosos en el agua. Aunque no todos los casos pudieron atribuirse a una sola causa, la presencia de algas, toxinas y bacterias en vías fluviales urbanas reforzó la advertencia: el agua puede ser un vehículo silencioso de enfermedades para las mascotas.

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una enfermedad causada por la bacteria Leptospira, presente en agua y suelo contaminados con orina de animales infectados. Según los CDC, puede afectar tanto a animales como a humanos y, sin tratamiento oportuno, derivar en complicaciones graves como daño renal, insuficiencia hepática, meningitis o problemas respiratorios. Centros para el Control y la Prevención de EnfermedadesCentros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Está presente en distintas regiones y su riesgo aumenta tras lluvias intensas o inundaciones. Los perros pueden infectarse al entrar en contacto con agua o tierra contaminada, y a su vez diseminar la bacteria en el ambiente.

Síntomas y prevención en perros

Los signos en perros pueden ir desde fiebre, vómitos y orina oscura hasta fallos orgánicos en casos severos. Algunos animales no presentan síntomas, pero siguen propagando la bacteria. Por eso, los CDC recomiendan:

Mantener al día la vacunación contra esta enfermedad.

contra esta enfermedad. Evitar que los perros beban de charcos , ríos o lagos potencialmente contaminados.

, ríos o lagos potencialmente contaminados. Controlar la presencia de roedores en el hogar y zonas cercanas.

y zonas cercanas. Extremar la higiene al limpiar espacios donde viven las mascotas.

Ante cualquier síntoma sospechoso, la consulta veterinaria inmediata es clave, ya que el tratamiento temprano con antibióticos mejora notablemente el pronóstico. La información, la prevención y la atención rápida siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar esta alerta en California.

