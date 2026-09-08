El sur de California se prepara para varios días de calor extremo y humedad elevada, condiciones que harán que las temperaturas se sientan aún más intensas. La influencia de los remanentes de la tormenta tropical Marie está llevando una masa de aire tropical y muy húmedo a la región, mientras una zona de alta presión favorecerá el aumento de las temperaturas. A continuación, te cuento cuáles son las zonas del sur del estado que superarán los 100 °F durante los próximos días.

Los termómetros alcanzarán los 90 °F en amplias zonas del condado de Los Ángeles, mientras que algunos sectores del interior llegarán a los 100 °F. Una de las áreas que registrará las temperaturas más altas será el oeste del Valle de San Fernando y Woodland Hills, donde se esperan hasta 105 °F.

La humedad será un factor importante durante este episodio de calor. Los meteorólogos advierten que el aire húmedo dificultará la evaporación del sudor, haciendo que el cuerpo tenga que esforzarse más para mantener una temperatura estable.

La humedad hará que el calor en California se sienta aún más intenso. | Crédito: Irfan Khan / Los Angeles Times vía Getty Images / Irfan Khan

¿Qué zonas del sur de California tendrán las temperaturas más altas?

El calor afectará tanto a zonas costeras como a áreas del interior. Las temperaturas máximas estarán principalmente en los 90 °F, aunque algunos sectores alcanzarán o superarán los 100 °F.

Zona Temperatura prevista Condición Oeste del Valle de San Fernando Hasta 105 °F Calor extremo Woodland Hills Hasta 105 °F Calor extremo Otras zonas del condado de Los Ángeles 90 °F a 100 °F Calor intenso Zonas costeras Hasta los 90 °F Calor y humedad Valles interiores 90 °F a más de 100 °F Calor intenso

Las temperaturas subirán durante el miércoles y la humedad también aumentará. Para el jueves se espera cierta entrada de aire marítimo que ayudará a refrescar algunas comunidades costeras, aunque las zonas interiores continuarán registrando temperaturas elevadas.

¿Por qué se sentirá más calor en California?

La humedad procedente de los remanentes de Marie está agravando las condiciones. Los expertos señalan que el aire tropical contiene una cantidad excepcionalmente alta de humedad para el sur de California.

El punto de rocío llegó a 76 °F en Long Beach, Huntington Beach y Newport Beach, un nivel considerado muy opresivo. Para tener una referencia, un punto de rocío de 55 °F o menos suele asociarse con condiciones secas y cómodas, mientras que desde 65 °F comienza a sentirse una humedad incómoda.

Además, los débiles gradientes de presión durante las mañanas están limitando la brisa marina. Esto permite que las temperaturas aumenten con mayor facilidad y reduce uno de los principales mecanismos naturales de enfriamiento de las zonas costeras.

¿Qué zonas están bajo alerta por calor?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por calor para distintas zonas del sur de California.

El aviso incluye inicialmente las playas y valles costeros del condado de Los Ángeles y las montañas de Santa Mónica. A partir del miércoles, se amplía a las costas y valles del condado de Ventura, el Valle de Santa Clarita y los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Los meteorólogos mantienen la posibilidad de ampliar las advertencias si las condiciones de calor empeoran durante la semana.

California mantendrá condiciones de calor extremo durante los próximos días. | Crédito: Pexels

¿Cómo afectará la humedad a las personas?

El calor acompañado de humedad puede incrementar el estrés térmico, debido a que el sudor tarda más en evaporarse y el organismo debe trabajar más para mantener su temperatura interna.

Las personas que trabajan o realizan actividades al aire libre, así como quienes no cuentan con aire acondicionado, deben prestar especial atención a las condiciones durante estos días.

Entre las principales recomendaciones están:

Beber agua con frecuencia , incluso antes de sentir sed.

, incluso antes de sentir sed. Reducir las actividades físicas durante las horas de mayor calor.

Buscar espacios con aire acondicionado o centros de enfriamiento.

Evitar permanecer durante largos periodos bajo el sol.

Mantener la piel húmeda para favorecer el enfriamiento corporal.

Utilizar una botella con atomizador para mojar el rostro, cuello y antebrazos.

Colocar una toalla húmeda y fría sobre el cuerpo cuando sea necesario.

Las noches también serán especialmente incómodas. La humedad mantendrá las temperaturas nocturnas por encima de lo normal, principalmente en los 70 °F, mientras que algunos sectores de las zonas bajas podrían permanecer en los 80 °F.

Por ello, las autoridades recomiendan seguir los pronósticos durante los próximos días y tomar precauciones ante la combinación de temperaturas superiores a 100 °F y una humedad excepcionalmente elevada.