La temporada del virus del Nilo Occidental comenzó con una intensidad inusual en el Condado de Orange, en California. Las autoridades del Distrito de Control de Mosquitos y Vectores informaron que la actividad del virus es mucho mayor que en años recientes, lo que encendió las alertas y llevó a reforzar las acciones de vigilancia y prevención.

Especialistas del distrito señalaron que este año se han detectado más mosquitos portadores del virus que en cualquier otro periodo comparable de años anteriores.

Hasta el miércoles, se habían identificado 206 mosquitos infectados, una cifra que representa casi nueve veces más que la registrada en la misma fecha de 2025.

Según NBC Los Angeles, las autoridades estatales también indicaron que California está experimentando un aumento de la actividad del virus durante este verano.

Ante este panorama, los expertos consideran que la temporada podría evolucionar de forma similar a la observada durante los años con mayores brotes.

“Si observamos las cifras actuales de mosquitos positivos, todo indica que esta temporada se perfila de manera muy similar a la de aquellos años en los que hubo brotes importantes”, afirmó Amber Semrow, directora de Servicios Científicos y Técnicos.

Las autoridades detectaron 206 mosquitos infectados, casi nueve veces más que en el mismo periodo del año pasado. (Foto referencial: Freepik)

Autoridades intensificarán las fumigaciones

El brote más grave registrado en el Condado de Orange ocurrió en 2014, cuando se detectaron 505 mosquitos portadores del virus, además de 280 casos en personas y nueve fallecimientos; no obstante, hasta el miércoles de este año no se había confirmado ninguna infección humana.

Las autoridades buscan que esa situación se mantenga.

“Vamos a realizar fumigaciones. Lo hacemos durante la noche, entre la medianoche y las 5 a.m. Utilizamos una concentración ultrabaja, con gotas muy pequeñas que solo se adhieren a los mosquitos”, explicó Brian Brannon, del Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Condado de Orange.

Las autoridades recordaron que los residentes desempeñan un papel fundamental para evitar la proliferación de mosquitos. Recomendaron eliminar semanalmente cualquier acumulación de agua alrededor de las viviendas, mantener en buen estado las mallas o mosquiteros de puertas y ventanas, y usar repelente de insectos al permanecer al aire libre, especialmente durante el amanecer y el atardecer.

Además, el distrito ofrece inspecciones gratuitas en propiedades y servicios sin costo para ayudar a controlar los criaderos de mosquitos en todo el Condado de Orange.

Aunque todavía no se han registrado casos en personas, se intensificarán las fumigaciones y otras medidas de control. (Foto referencial: Magnific)

Información esencial sobre el virus del Nilo Occidental

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., el virus del Nilo Occidental se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados durante la temporada que abarca desde el verano hasta el otoño.

Aunque la mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas, algunos desarrollan cuadros leves con fiebre, dolores corporales, fatiga o erupciones. En casos graves, la enfermedad puede afectar el sistema nervioso central, requiriendo hospitalización y, en situaciones críticas, provocando la muerte.

Actualmente, no existen vacunas ni medicamentos autorizados para prevenir o tratar esta enfermedad. Ante la falta de cura, el manejo de los síntomas leves se basa en el descanso, la hidratación y el uso de analgésicos de venta libre, mientras que los casos severos requieren cuidados hospitalarios de apoyo.

Dado que cualquier persona en áreas donde circula el virus está en riesgo, la prevención de las picaduras sigue siendo la medida más eficaz para evitar la infección.