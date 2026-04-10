Tormentas de polvo y lluvia amenazan con arruinar la diversión. Un aviso urgente emitido hoy causó asombro y preocupación entre quienes compraron sus entradas para disfrutar del Festival de Música y Artes de Coachella que se llevará a cabo en dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. El primer día es uno de los más esperados no solo por ser una jornada cargada de música en múltiples escenarios, sino por el line-up completo que tendrá a Sabrina Carpenter como su plato fuerte acompañada por Anyma y The XX; sin embargo, la fecha llena de diversión podría suspenderse debido a la mala calidad del aire. Si eres de los que ya tiene su outfit listo mezclando el estilo boho-chic con toques western y sin olvidar los sombreros y gafas de sol, es importante que sepas sobre la crisis ambiental que está atravesando el festival provocada por fuertes vientos y polvo en el desierto de ‘El Estado Dorado’, algo que amenaza la seguridad de los asistentes con problemas respiratorios. Aquí te cuento lo que se sabe hasta el momento y cuáles son los riesgos si tú o alguien de tu grupo es especialmente sensible a la contaminación, por lo que hay que estar preparados en caso de empeoramiento de las condiciones.

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¿Qué está pasando con el aire en el desierto de California?

Los fuertes vientos y la inmensa cantidad de polvo en el Valle de Coachella han generado aire “insalubre”. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD, por sus siglas en inglés) emitió este viernes 10 de abril un aviso urgente para el Valle de Coachella que se mantendrá hasta el 11 de abril debido a que la contaminación por partículas de polvo aumentó de manera drástica debido a fuertes ráfagas de viento en la región desértica.

La alerta por la calidad del aire (AQI) destaca que se trata de las partículas conocidas como PM10, fragmentos diminutos de polvo, de diámetro menor a 10 micrómetros, que pueden penetrar en las vías respiratorias y llegar a los bronquios y, en menor medida, a partes profundas del pulmón, según explican desde EPA.

Cuando el índice de calidad del aire (AQI) supera los 300 puntos para PM10, la categoría pasa a ser “Hazardous” (peligrosa), lo que indica una alerta de salud seria en la que toda la población puede experimentar efectos graves, no solo los grupos sensibles integrados por niños, adultos mayores, personas embarazadas, quienes tienen asma u otras enfermedades respiratorias o cardíacas.

Ante este escenario, las autoridades han recomendado a los asistentes disminuir los viajes, no manejar por rutas de tierra y acortar el tiempo al aire libre.

Niveles de AQI y riesgos por polvo en el Valle de Coachella

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), explicó que la situación fluctuará de esta manera durante el primer fin de semana de Coachella 2026:

Viernes 10 de abril: se espera que la calidad del aire alcance niveles “insalubres para grupos sensibles” (alerta naranja) e incluso niveles “insalubres” (alerta roja) durante la noche, cuando los vientos alcancen su punto máximo.

se espera que la calidad del aire alcance niveles “insalubres para grupos sensibles” (alerta naranja) e incluso niveles “insalubres” (alerta roja) durante la noche, cuando los vientos alcancen su punto máximo. Sábado 11 de abril: se espera una mejora temporal durante la tarde, pero los pronósticos indican que el polvo volverá a elevarse hacia la noche del 11 de abril, por lo que se debe tomar recaudo.

Los asistentes al festival Coachella 2026 deben tomar precauciones para proteger su salud, especialmente quienes padecen asma, alergias o problemas respiratorios.(Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Recomendaciones para los asistentes a Coachella 2026

Las autoridades recomiendan a los asistentes al festival Coachella 2026 tomar precauciones para proteger su salud mientras se mantenga activa la alerta por mala calidad del aire, especialmente quienes padecen asma, alergias o problemas respiratorios.

Limita el tiempo al aire libre, sobre todo durante las horas en que el aire se sienta más denso o haya más polvo.

Usa una mascarilla de buena calidad, como una N95 o KN95, si necesitas permanecer mucho tiempo expuesto.

Mantente bien hidratado para ayudar a tu cuerpo a tolerar mejor el calor y las partículas suspendidas.

Lleva contigo tus medicamentos si padeces asma, bronquitis u otra condición respiratoria.

Evita actividades físicas intensas si notas irritación en ojos, garganta o dificultad para respirar.

Busca zonas cubiertas o con mejor ventilación cuando no estés frente a los escenarios.

Sigue las indicaciones de los organizadores y revisa los avisos oficiales sobre cambios en la programación o condiciones del evento.

Si presentas síntomas como tos persistente, opresión en el pecho o falta de aire, busca atención médica de inmediato.

Coachella 2026 en California hoy, 10 de abril: line-up y horarios para el festival. (Foto: Coachella)

Donde ver, fechas, artistas y programación del festival Coachella 2026 en California

El festival se desarrolla durante dos fines de semana, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril. Las puertas se abren desde la 1:00 p.m. y desde ese momento los escenarios comienzan a activarse progresivamente.

Entre los artistas que cantarán el primer fin de semana, con la alerta activa por mala calidad del aire, destaca la presencia de:

Viernes 10: Sabrina Carpenter encabeza el día, acompañada por Anyma y The XX.

Sábado 11: La figura central es Justin Bieber, acompañado por The Strokes y Jack White.

Domingo 12: Karol G cierra el primer fin de semana, tras otros artistas como Bigbang y Young Thug.

Para ver el festival Coachella 2026 en vivo, solo necesitas entrar al canal oficial de YouTube de Coachella. La transmisión es totalmente gratuita y cubre los siete escenarios principales. Este año, la plataforma mejoró la experiencia permitiendo ver hasta cuatro escenarios simultáneamente con la función Multiview y ofreciendo transmisiones en resolución 4K por primera vez para los escenarios principales.

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