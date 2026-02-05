En California no solo preocupan las condiciones del clima y los pronósticos de calor extremo y lluvias que se vivirán estos días mientras gran parte de Estados Unidos volverá a lidiar con el aire ártico, vórtice polar este fin de semana y hasta una tormenta de nieve que tiene varias zonas bajo vigilancia, sino que las alertas se han activado nuevamente por la mala calidad del aire. El miércoles 04 de febrero el NWS San Diego CA informó sobre una advertencia vigente relacionada con los fuertes vientos tipo Santa Ana que levantan grandes cantidades de polvo, elevando los niveles de contaminación por partículas (PM10) a rangos poco saludables en varias zonas del área metropolitana y del interior, según explicaron desde el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (South Coast AQMD). Para este jueves 05, el panorama se complica por una nueva activación esta vez relacionada a la partícula PM2.5. Aquí te explico qué significa, por qué es peligroso para tu salud y el motivo por el que las autoridades recomiendan quedarse en casa.

Qué está pasando hoy con el aire en California

Mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) muestran niveles de PM2.5 clasificados como “no saludables” (Unhealthy) en partes de California, lo que ha motivado llamados a quedarse en casa. Este especifica que hay índices de calidad del aire (AQI) por encima de los rangos seguros, asociados principalmente a humo, acumulación de contaminantes finos, centrales eléctricas, procesos industriales, emisiones de vehículos, cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) establece este índice como una escala que va de 0 a 500 y traduce la concentración de varios contaminantes en un número y un color para que todos entiendan rápidamente qué tan limpio o contaminado está el aire. Esto se aplica para cinco contaminantes principales: ozono a nivel del suelo, partículas finas y gruesas (PM2.5 y PM10), monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno.

Dentro de esa escala, el nivel “USG” corresponde a “Unhealthy for Sensitive Groups” o “Insalubre para grupos sensibles” y se asocia, en el caso de PM2.5, a valores de AQI entre 101 y 150. En esta franja, la EPA indica que el público en general no suele verse gravemente afectado, pero las personas de grupos sensibles pueden comenzar a presentar efectos adversos sobre la salud después de unas horas o días de exposición.

Las PM2.5 son partículas muy pequeñas en el aire y pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo, lo que incrementa el riesgo de problemas respiratorios y cardiovasculares. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

¿Qué es el contaminante PM2.5 y por qué es peligroso?

Estas partículas microscópicas suspendidas en el aire tienen un diámetro de hasta 2,5 micrómetros lo que las hace suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo, lo que incrementa el riesgo de problemas respiratorios y cardiovasculares, y es ahí donde radica su peligrosidad ya que la exposición, incluso a corto plazo, puede aumentar el número de hospitalizaciones por problemas cardiacos y respiratorios, bronquitis y crisis de asma. Estos riesgos afectan con mayor intensidad a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades del corazón o de los pulmones, según explican desde la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y la EPA.

Las ciudades de California con mala calidad del aire hoy 05 de febrero

El mapa de AirNow mostró con “PM2.5 – USG” a tres ciudades de California. Esto quiere decir que el aire tiene una concentración de partículas finas que se considera “no saludable para grupos sensibles”, incluyendo niños, adultos mayores, personas con asma u otras enfermedades cardíacas o pulmonares y quienes hacen mucho esfuerzo al aire libre. Las afectadas son:

Bakersfield AQI 117

Fresno AQI 116

Portola AQI 106

De esta manera, ciudades del Valle de San Joaquín como Bakersfield y Fresno, así como Portola en el norte de California, suelen aparecer en color naranja con la etiqueta “PM2.5 – USG” cuando las concentraciones de partículas finas superan el nivel moderado.

Ciudades del Valle de San Joaquín como Bakersfield y Fresno, así como Portola en el norte de California, suelen aparecer en color naranja con la etiqueta “PM2.5 – USG”. (Foto: captura AirNow)

¿Quiénes integran la población de riesgo?

De acuerdo con la guía sanitaria del AQI, se considera población sensible o de riesgo a:

Personas con enfermedades respiratorias, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Personas con afecciones cardiovasculares, que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos.

Adultos mayores, debido a una mayor vulnerabilidad del sistema respiratorio.

Niños y adolescentes, cuyos pulmones aún se encuentran en desarrollo.

Recomendaciones de salud cuando el mapa marca “PM2.5 – USG”

La guía de la EPA para la categoría “Insalubre para grupos sensibles” recomienda los siguiente:

Las personas en estos grupos deben limitar el tiempo de actividad física al aire libre y, cuando sea posible, la realicen en interiores o en horarios en los que la calidad del aire mejore (por ejemplo, temprano por la mañana o al final de la tarde, según los pronósticos locales). En el caso de Bakersfield, Fresno, Portola y otras ciudades de California, los servicios estatales y locales de calidad del aire aconsejan permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas durante los picos de contaminación, usar filtros adecuados en los sistemas de ventilación. Considerar el uso de mascarillas con filtrado de partículas (por ejemplo, N95) si se debe salir al exterior por períodos prolongados. Personas con asma o enfermedades cardíacas deben seguir estrictamente el plan de medicación indicado por su médico, mantener a la mano inhaladores y medicamentos de rescate, y estar atentos a síntomas como dificultad inusual para respirar, dolor en el pecho o mareos, buscando atención médica de inmediato si estos se presentan. Para residentes y turistas hispanos, es vital consultar diariamente el sitio de AirNow o las aplicaciones móviles oficiales en español, y seguir las orientaciones de la EPA y de las autoridades locales de calidad del aire, para reducir la exposición y proteger la salud.

