Más allá de cuál es el clima en este momento, el aviso de niebla densa vigente o por cuánto tiempo más se extenderá la sequía prolongada, hay algo que preocupa a los residentes de California y tiene que ver con una alerta por la partícula PM2.5 que afecta la calidad del aire y por la que se pidió quedarse en casa. En días en los que más de uno tiene dudas sobre cómo protegerse, qué hacer si tienen que salir sí o sí para ir al trabajo o comprar alimentos, es necesario conocer el origen de este problema y desde cuándo está activo el llamado a la precaución y a evitar exponerse a esta contaminación. Hoy te ayudaré a entender por qué se han restringido las salidas y qué tan peligroso es para tu salud.

Para quienes viven en esta zona de Estados Unidos, estos episodios de mala calidad del aire se están volviendo más constantes de lo esperado. Esta problemática se da principalmente en invierno y durante la temporada de incendios forestales y motiva a los ciudadanos a vigilar constantemente los índices de calidad del aire a través de servicios oficiales como AirNow o las páginas de sus distritos locales, donde se actualizan los niveles de PM2.5 por ciudad y franja horaria. Esto permite tomar precauciones y estar informados.

Si eres turista y llegaste por vacaciones o trabajo, es importante que sepas que la experiencia puede variar mucho según la ciudad y el día, pasando de aire “bueno” a “no saludable” en pocas horas, especialmente en valles y zonas cercanas a montañas.

Qué está pasando con el aire en California

En áreas específicas del estado, como zonas de montaña y valles, se han registrado índices de calidad del aire (AQI) por encima de los rangos seguros, asociados principalmente a humo, acumulación de contaminantes finos, centrales eléctricas, procesos industriales, emisiones de vehículos, cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales. Esta información se obtuvo de mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Cuando el AQI supera los 100 puntos, las autoridades recomiendan que las personas sensibles empiecen a limitar actividades al aire libre, y a partir de 150 se considera que los efectos pueden extenderse a toda la población, por lo que se intensifican los llamados a quedarse en casa.

Se han detectado niveles elevados de PM2.5 (partículas finas) en distintos puntos del ‘Estado Dorado’, al igual que en Oregon. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Desde cuándo está activa la alerta

Con el inicio del año, el 1 de enero de 2026, se reportaron episodios de “emergencia ambiental” por PM2.5 en el norte de California, con índices de calidad del aire (AQI) superiores a 150 y protocolos especiales para la población.​

La madrugada del 6 de enero de 2026, los residentes de California recibieron una alerta por aire contaminado y se les recomendó permanecer en sus casas debido a la presencia insalubre de altas concentraciones de partículas PM2,5 en el aire.

El 11 de enero, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) volvió a advertir que en zonas como Mammoth Lakes y Mono Hot Springs la contaminación por PM2.5 alcanzó niveles “no saludables” (Unhealthy) y pidió a los residentes quedarse en interiores y evitar salidas innecesarias.​

Ahí no quedó todo, ya que nuevas advertencias se emitieron a mediados de enero, cuando miles de personas en California, Nevada y Oregón fueron nuevamente alertadas por la calidad del aire y se les pidió permanecer bajo techo por el aumento de partículas finas.

Qué es el PM2.5 y por qué preocupa

Las PM2.5 son partículas diminutas en el aire con un diámetro menor a 2,5 micrómetros. Esto las hace muy peligrosas ya que, según explica EPA, son suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo. Esta fracción de la contaminación suele provenir de humo de leña, incendios forestales, tráfico, industria y, en invierno, de la combustión residencial de madera y otros combustibles.

Cuando las concentraciones de PM2.5 superan ciertos umbrales, los expertos observan incrementos en síntomas respiratorios, crisis de asma, eventos cardíacos y otros problemas que pueden afectar tanto a personas vulnerables como a población sana si la exposición es intensa o prolongada. Por eso la recomendación es permanecer en casa o, si es necesario salir por trabajo, compra de alimentos o visitas al médico, hacerlo usando mascarilla N95 o similar bien ajustada y realizar recorridos cortos y a baja velocidad para no aumentar la frecuencia respiratoria.

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y la EPA señalan que la exposición, incluso de corto plazo, se asocia con aumento de hospitalizaciones por problemas cardiacos y respiratorios, bronquitis y crisis de asma. Estos riesgos afectan con mayor intensidad a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades del corazón o de los pulmones.

Las partículas PM2.5 afectan con mayor intensidad a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades del corazón o de los pulmones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Las zonas de California con mayor nivel de contaminación ambiental

Varias áreas de California quedaron en la categoría Insalubre para Grupos Sensibles (USG, por sus siglas en inglés) luego que EPA hiciera su registro el pasado 15 de enero para el mapa interactivo de AirNow. Aquí las localidades que superaron ese umbral:

Arden Arcade–Del Paso Manor (área de Sacramento): AQI 113

Bakersfield (Valle de San Joaquín): AQI 102

Fresno (Valle de San Joaquín): AQI 148

Modesto (Valle de San Joaquín): AQI 103

Actualmente, 21 de enero, Modesto aparece en el mapa con color verde (bueno) que significa una calidad de aire satisfactoria, poco o ningún riesgo; Bakersfield en color amarillo (moderado), es decir, aceptable, pero puede haber un riesgo para personas inusualmente sensibles; Fresno igual en color amarillo (moderado) y Arden Arcade también en color verde (bueno).

Dónde ver hasta cuándo está activa la alerta

Si te preguntas dónde ver hasta cuándo está activa la alerta, debes mirar la página oficial del área concreta de California donde está vigente. Lo mejor es ingresar a AirNow California que muestra el índice de calidad del aire actual y el pronóstico de hoy y mañana por zonas.

Entra a airnow.gov y a la sección California.

Busca tu área (“Reporting Area”)

Ahí podrás ver: “Current AQI”, “Today’s Forecast” y “Tomorrow’s Forecast”, que marca hasta cuándo se espera que los niveles de PM2.5 sigan en rango de alerta.

Por qué las autoridades pidieron quedarse en casa en California

Si eres residente de seguro recibiste la alerta y tomaste precauciones, pero si eres turista y llegaste como parte de tus vacaciones o trabajo, esto te tomó por sorpresa. Aquí te explico porque las autoridades de calidad del aire y la EPA coinciden en que la medida más eficaz es permanecer en casa, sobre todo para niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con asma, EPOC o enfermedades cardiovasculares.

Al estar bajo techo y con las ventanas cerradas se reduce la exposición al humo y a las partículas finas en episodios de contaminación tan preocupantes como este. Además, al limitar el tiempo al aire libre, especialmente en actividades físicas intensas, se reduce la cantidad de aire (y por tanto de partículas) que entra a los pulmones. Así se evitan complicaciones médicas en grupos vulnerables o idas al hospital por signos de alarma.

