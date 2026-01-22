Con el inicio del año, el 1 de enero de 2026, se reportaron episodios de “emergencia ambiental” por PM2.5 en el norte de California, con índices de calidad del aire (AQI) superiores a 150 y protocolos especiales para la población.​ Con el paso de los días, la situación no mejoró y se emitió una nueva alerta por aire contaminado y se les recomendó a los residentes permanecer en sus casas y limitar las actividades al aire libre debido a la presencia insalubre de altas concentraciones de partículas PM2,5 en el aire. Hoy, jueves 22, la amenaza aún está latente para dos localidades del sur del Estado Dorado que siguen apareciendo en color naranja, lo que significa que están catalogadas como insalubre para grupos sensibles. Aquí te comparto la información que necesitas conocer para cuidar tu salud y no exponerte si no es estrictamente necesario ya que este contaminante es capaz de penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Lo cierto es que estamos frente a una de las formas más dañinas de contaminación atmosférica y es vital tomar medidas de seguridad.

Qué está pasando con el aire en California

A mediados de enero se emitieron nuevas advertencias y miles de personas en California, Nevada y Oregón fueron nuevamente alertadas por la calidad del aire y se les pidió permanecer bajo techo por el aumento de partículas finas, esto luego que mapas oficiales de calidad del aire como AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) mostraran niveles de PM2.5 clasificados como “no saludables” (Unhealthy). En áreas específicas del estado, como zonas de montaña y valles, se registraron índices de calidad del aire (AQI) por encima de los rangos seguros, asociados principalmente a humo, acumulación de contaminantes finos, centrales eléctricas, procesos industriales, emisiones de vehículos, cocinas a leña y la quema de biomasa durante incendios forestales.

Cuando el AQI supera los 100 puntos, las autoridades recomiendan que las personas sensibles empiecen a limitar actividades al aire libre, y a partir de 150 se considera que los efectos pueden extenderse a toda la población, por lo que se intensifican los llamados a quedarse en casa, ¿por qué? pues las partículas PM2.5 podían afectar la salud de residentes y turistas a corto y largo plazo.

Qué es la partícula PM2.5 y por qué preocupa

Las PM2.5 son partículas diminutas en el aire con un diámetro menor a 2,5 micrómetros. Esto las hace muy peligrosas ya que, según explica EPA, son suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones e incluso llegar al torrente sanguíneo. Esta fracción de la contaminación suele provenir en el sur de California de la quema de leña en chimeneas y estufas, emisiones de vehículos, industria y, en algunas temporadas, del humo de incendios forestales.

Cuando las concentraciones de PM2.5 superan ciertos umbrales, los expertos observan incrementos en síntomas respiratorios, crisis de asma, eventos cardíacos y otros problemas que pueden afectar tanto a personas vulnerables como a población sana si la exposición es intensa o prolongada. Por eso la recomendación es permanecer en casa o, si es necesario salir por trabajo, compra de alimentos o visitas al médico, hacerlo usando mascarilla N95 o similar bien ajustada y realizar recorridos cortos y a baja velocidad para no aumentar la frecuencia respiratoria.

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) y la EPA señalan que la exposición, incluso de corto plazo, se asocia con aumento de hospitalizaciones por problemas cardiacos y respiratorios, bronquitis y crisis de asma. Estos riesgos afectan con mayor intensidad a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades del corazón o de los pulmones.

Las PM2.5 son partículas muy pequeñas en el aire, con un diámetro menor o igual a 2,5 micrómetros, lo que les permite penetrar profundamente en los pulmones e incluso pasar al torrente sanguíneo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Las zonas de California que aún tienen un alto nivel de contaminación ambiental

Se trata de localidades que están en la categoría Insalubre para Grupos Sensibles (USG, por sus siglas en inglés) dentro del mapa interactivo de AirNow de este 22 de enero:

Metro Riverside County: AQI 121

Central Orange County: AQI 109

En este momento se mantiene una alerta por contaminación del aire debido a partículas finas PM2.5 en zonas del sur de California, que incluye el área de Metro Riverside County y Central Orange County. (Foto: AirNow)

El South Coast AQMD, agencia oficial encargada de la calidad del aire en la región que abarca condados como Orange, Riverside, San Bernardino y parte de Los Ángeles, está registrando a PM2.5 como principal contaminante en estas dos áreas del estado. En estos sectores se han reportado índices de calidad del aire (AQI) dentro de la categoría “Moderate” para PM2.5, lo que significa que el aire es aceptable, pero puede suponer riesgo para personas especialmente sensibles, como quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiacas. Además, debido a picos previstos de contaminación por partículas finas, se ha activado una orden oficial de “No Burn” que prohíbe encender chimeneas de leña, fogatas o dispositivos de leña tanto en interiores como exteriores en gran parte del condado de Riverside y zonas cercanas.

Qué deben hacer los residentes de Metro Riverside County y Central Orange County

Según la guía de calidad del aire sobre contaminación por partículas, ambas zonas del sur de California aparecen en color naranja para el índice de la calidad del aire, lo que significa que están catalogadas como ‘Insalubre para grupos sensibles) porque el AQI varía entre 101 a 150.

¿Quién se debe preocupar? Pues los grupos sensibles comprenden a personas con cardiopatías o enfermedades pulmonares, adultos mayores, niños y adolescentes.

¿Qué hacer? estos grupos pueden reducir las actividades que requieran esfuerzo prolongado o intenso. Está bien realizar actividades al aire libre, pero descanse a menudo y realice actividades menos intensas. Prestar atención a la aparición de síntomas como tos o dificultad para respirar.

Las personas asmáticas deben seguir sus planes de acción y tener a la mano medicamentos de acción rápida. Además, si padece de una cardiopatía, hay que estar atento a síntomas como palpitaciones, dificultad para respirar o fatiga inusual ya que pueden indicar un problema grave. Si sufre cualquiera de estos síntomas, comuníquese con su proveedor médico.

Las partículas PM2.5 afectan con mayor intensidad a adultos mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades del corazón o de los pulmones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Además, se recomienda tanto a residentes como turistas monitorear constantemente el índice de calidad del aire (AQI) a través de plataformas oficiales como el mapa de South Coast AQMD o el portal estatal de AirNow, donde se actualizan los niveles de PM2.5 casi en tiempo real.

En días con AQI “Moderate” o superior por PM2.5, las personas con asma, EPOC, enfermedad cardíaca, adultos mayores, niños pequeños y mujeres embarazadas deberían usar mascarilla N95 si necesitan salir de casa, limitar el ejercicio intenso al aire libre y permanecer en interiores cuando sea posible, especialmente en horas donde se pronostican los niveles más altos. También se aconseja evitar totalmente la quema de leña en chimeneas, parrillas o fogatas domésticas mientras dure la orden de “No Burn”, ya que esta práctica incrementa significativamente las concentraciones locales de PM2.5.

