En días en donde muchos se preparan para celebrar Navidad, los residentes de California están viviendo momentos de temor e incertidumbre por una poderosa tormenta invernal alimentada por un segundo río atmosférico que impactará con mayor fuerza este martes 23. El norte del estado se encuentra bajo alerta por inundaciones mortales y evacuaciones y las autoridades han pedido extremar precauciones durante los viajes para visitar a familiares o de vacaciones, mientras que en el sur hay también riesgo de deslaves. Si es que tienes que trasladarte por carretera o avión a esta parte de Estados Unidos o aún te faltan realizar compras para esta celebración, es importante que conozcas los pronósticos del tiempo y, si no es indispensable salir, es mejor que permanezcas a salvo en casa.

El fin de semana el panorama no se mostraba nada alentador. Las inundaciones repentinas sumergieron Redding, ubicado a 240 km al norte de Sacramento, y un tramo de una carretera colapsó tras las fuertes lluvias. Y es que entre el sábado y domingo cayó en la zona el equivalente a casi un mes de lluvia. Además, en el condado Humboldt, los equipos de rescate realizaron operativos acuáticos en zonas donde el agua alcanzaba el pecho. El primer río atmosférico se concentró en el norte de California del domingo al lunes y causó una muerte.

Teniendo en cuenta que desde AccuWeather, el meteorólogo Alex Sosnowski detalla que este segundo río atmosférico traerá abundante humedad del Pacífico a California esta semana, hay que estar preparados para “inundaciones, deslaves y deslizamientos de tierra” que se “extenderán a gran parte del estado, lo que representará un riesgo significativo para la vida y la propiedad, así como importantes interrupciones en los viajes. La Sierra Nevada recibirá muchos metros de nieve a medida que los niveles de congelación bajen durante la semana”.

Se espera un segundo río atmosférico en California que traerá condiciones climáticas complejas previos a la Navidad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Tormenta invernal activa alertas en California

Gran parte de California permanece bajo amenaza de inundaciones hasta el viernes 26 de diciembre. Ahí no queda todo, porque hay alerta máxima por riesgo de inundaciones y deslaves en el sur; además, se monitorean fuertes vientos, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 80 mph.

Yara Lasanta, meteoróloga de Univisión34 en Los Ángeles explicó que “la posibilidad de lluvias comenzará desde el martes y se extiende inclusive hasta el sábado en la madrugada. La proyección de acumulados es lo que ha estado aumentando en costas y valles de dos a seis pulgadas y hasta de 12 pulgadas en las zonas montañosas, por eso es alta posibilidad de inundaciones y, sobre todo, de deslaves en las zonas afectadas por los incendios Iron y Palisades. También observamos ese fuerte viento, ahí también otra peligrosidad con ráfagas que pudieran alcanzar las 80 mph, por esta razón también queda en vigor una alerta por ese fuerte viento en las próximas horas”.

Los fuertes problemas de lluvias e inundaciones experimentados en el noroeste en las últimas semanas debido a los ríos atmosféricos se trasladarán más al sur, hacia California, hasta el día de Navidad. (Foto: JOSH EDELSON / AFP) / JOSH EDELSON

Según AccuWeather, “las lluvias más intensas de esta nueva columna de aguaceros se intensificarán el martes por la noche y continuarán el miércoles antes de amainar el miércoles por la noche y el día de Navidad. Pero incluso después de Navidad, la humedad persistente provocará más lluvias y nevadas en las montañas (…) Desde la noche del martes hasta el viernes, gran parte del Valle de Sacramento y la región de la Bahía de San Francisco recibirán de 5 a 10 cm de lluvia, con cantidades localmente superiores. Esto se sumará a la lluvia que caerá el martes. Las precipitaciones previstas para San Francisco, en el patrón tormentoso que se prolongará hasta este fin de semana, serán de una a dos veces superiores al promedio histórico para diciembre”.

Teniendo en cuenta que desde el martes 23 de diciembre por la noche hasta la madrugada del viernes, el segundo río atmosférico arrojará lluvias de intensidad variable en todo el sur de California, las autoridades piden estar atentos y no descuidar la seguridad ya que el fuerte viento puede ocasionar la caída de tendido eléctrico y de árboles. Y es que la tormenta llega en un momento de mucha actividad en los que gran número de estadounidenses viajarán distancias cortas o largas y hay que planificar bien las actividades al aire libre.

Con este panorama en California hay que revisar constantemente las actualizaciones del clima y el portal del National Weather Service (NWS).

