Gran parte de California está bajo advertencia de condiciones climáticas severas esta semana porque desde este lunes 16 de febrero se espera el impacto de una potente tormenta invernal que llegará acompañada de tormentas eléctricas peligrosas, vientos fuertes y nevadas en zonas montañosas. Eso no es todo, pues ha sido catalogada de “significativa y peligrosa” y se esperan también fuertes olas, lluvias severas y hasta posibles tornados mientras un río atmosférico se dirige al Estado Dorado; es decir, combina varios riesgos extremos al mismo tiempo algo que puede provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo. Por este motivo, es vital mantenerse informado sobre las variaciones del clima y hacerlo constantemente, más aún si vives en zona de peligro o si estás de viaje por turismo o trabajo y no estabas preparado para una variación tan radical de la temperatura tras semanas con ambiente “primaveral”.

Tormenta ‘significativa y peligrosa’ para California: qué significa

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles está poniendo a millones de personas en alerta por una tormenta “muy significativa y peligrosa” que tiene potencial de causar inundaciones repentinas y posibles tornados.

Según explican desde Fox Weather, “la lluvia mantendrá las cosas muy activas en el sur de California, donde es posible que caigan entre 3 y 5 pulgadas de lluvia, y se esperan cantidades localizadas más altas. Los arroyos y ríos podrían crecer rápidamente y es posible que se produzcan inundaciones urbanas alrededor de Los Ángeles”.

Además, los meteorólogos advierten que esta tormenta no es un evento invernal cualquiera, sino un sistema capaz de dejar hasta 8 pies (unos 2,4 metros) de nieve en zonas de la Sierra Nevada y cordilleras del norte de California, haciendo que viajar sea “peligroso a casi imposible”. A esto se suma lluvia fuerte y persistente en gran parte del estado, con riesgo de inundaciones súbitas, desbordes en zonas urbanas y corrientes rápidas en arroyos y canales.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y autoridades locales señalan además rachas de viento capaces de derribar árboles y líneas eléctricas, lo que aumenta el peligro para quienes manejan o caminan al aire libre.

Se esperan lluvias intensas, nevadas de varios pies en montaña, vientos fuertes y muy mala visibilidad que pueden paralizar carreteras, cortar la luz y provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué diferencia a esta nueva tormenta invernal de las anteriores en California

El sistema previsto incluye varias “fases” encadenadas: diversas rondas de lluvia, nieve y viento, no solo una sola banda de mal tiempo que pasa rápido. Esto significa impactos acumulados: suelos ya saturados que favorecen inundaciones, árboles debilitados más propensos a caer y carreteras que pueden permanecer cerradas por horas o días. Además, meteorólogos citados en The Washington Post destacan un riesgo poco habitual de tormentas eléctricas fuertes e incluso tornados invernales en partes del sur de California, algo muy raro para la región y para esta época del año. Esa combinación de nieve extrema en montaña, lluvias intensas en la costa y un potencial de tiempo severo hace que el episodio sea más complejo que muchas tormentas pasadas.

Según publican desde AP, Jacob Spender, meteorólogo del servicio meteorológico en Sacramento, instó a la población a tomar precauciones en los próximos días y recomendó preparar kits de seguridad invernal, especialmente si planean viajar.

Pacific Gas & Electric, empresa de servicios públicos encargada de proporcionar electricidad y gas natural en el país está trabajando con inteligencia artificial y modelos meteorológicos mejorados con aprendizaje automático para determinar adónde enviar cuadrillas y equipos, como postes eléctricos y transformadores, antes de la tormenta. Ellos alertaron que, a diferencia de la mayoría de las tormentas invernales, se prevé que el fenómeno meteorológico “avance en varias fases”, con múltiples sistemas de tormenta atravesando la región, lo que probablemente intensificará los riesgos por viento, lluvia y nieve.

Zonas con mayor riesgo en California

La Oficina de Servicios de Emergencia de California indicó que está desplegando personal y recursos de bomberos y rescate en las zonas con mayor riesgo de inundaciones, flujos de lodo y corrientes de escombros.

La lluvia ya había comenzado el domingo en el Área de la Bahía de San Francisco, lo que llevó a las autoridades a advertir sobre posibles riesgos de inundación.

Los meteorólogos informaron que la ladera occidental de la Sierra Nevada, el norte del condado de Shasta —incluidas partes de la autopista Interestatal 5— y sectores de la Cordillera Costera del estado podrían registrar hasta 2,4 metros (8 pies) de nieve antes de que la tormenta atraviese la zona a última hora del miércoles.

Los expertos añadieron que la nieve intensa, el viento y la baja visibilidad también podrían hacer que las condiciones de viaje fueran peligrosas, casi imposibles.

Los residentes del área de Los Ángeles en algunos vecindarios afectados por los devastadores incendios forestales del año pasado estaban bajo una advertencia de evacuación hasta el martes debido al potencial de flujos de lodo y escombros. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ordenó a los equipos de emergencia y a los departamentos de la ciudad estar listos para responder ante cualquier problema.

Es posible que se produzcan inundaciones repentinas debido a las fuertes lluvias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Consejos clave para enfrentar esta tormenta invernal en California

Para la comunidad hispana que vive en California y para quienes la visitan desde otros estados o países, las autoridades insisten en la importancia de informarse a través de canales oficiales como la Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) y el NWS. Lo más prudente es evitar manejar en las horas de lluvia más intensa, no intentar cruzar calles inundadas y tener linternas, baterías y un pequeño kit de emergencia en casa o en el hotel. Las autoridades advierten que ciertas actividades al aire libre, como excursiones a cañones o costas, pueden volverse peligrosas por oleaje alto, crecidas repentinas y deslizamientos. Si vives en áreas propensas a inundación o deslizamientos, prepara una mochila con documentos, medicinas y artículos esenciales por si necesitas salir rápido.

