California se encuentra en una situación meteorológica crítica debido a la llegada de una poderosa tormenta invernal que ha causado preocupación entre los expertos climáticos. Más allá de las intensas nevadas y lluvias torrenciales, hay un fenómeno inusual que levantó las alarmas: la formación de tornados. Este posible escenario obliga a los habitantes a mantenerse alerta ante los cambios repentinos. En los siguientes párrafos, te mencionaré las zonas exactas bajo vigilancia; así que presta atención.

La alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el cual señaló que esta serie de tormentas traerá fuertes vientos, intensas olas, lluvias constantes y posibles nevadas. Lo preocupante serán las precipitaciones, ya que incrementarán el nivel del caudal de ríos y arroyos.

Las intensas lluvias que se registrarán en California ocasionarán que el nivel de los ríos y arroyos se incrementen. (Crédito: AFP)

En qué área de California se registrarían tornados a causa de la potente tormenta invernal

Inesperadamente, los expertos en meteorología también alertaron sobre la llegada de un fenómeno en la región: la formación de tornados. De acuerdo a FOX Weather , la tormenta invernal será capaz de extenderse hasta una llanura costera de Los Ángeles, lo que originará vórtices de aire rotatorios que posiblemente llegarían a la superficie.

De cumplirse estas previsiones, los residentes de la ciudad enfrentarían un grave peligro debido a la probable formación de tornados durante el comienzo de esta semana.

Según la información del medio mencionado, solo 9 de los 49 tornados contabilizados en el condado de Los Ángeles desde 1950 han tenido lugar en temporada invernal, lo que subraya la baja incidencia de estos fenómenos meteorológicos durante los meses de frío.

Los vórtices de aire rotativos pueden dar origen a tornados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se emiten avisos de evacuación por posibles inundaciones y deslaves

Como te mencioné anteriormente, lo preocupante de este panorama crítico en California serán la intensas lluvias. Se espera que estas precipitaciones den origen a inundaciones y deslaves en ciertas zonas del Estado Dorado, específicamente aquellas afectadas por incendios forestales.

Las autoridades advierten que el ritmo de las precipitaciones alcanzaría un máximo de 0,5 pulgadas cada hora en algunas localidades, marcando el nivel de alerta para la jornada.

El patrón inestable no solo se registrará en estos primeros días; se prevé que este sistema invernal se mantendrá hasta el cierre de la presente semana. Entonces, estas lluvias moderadas provocarían nuevas inundaciones en zonas anteriormente afectadas.

