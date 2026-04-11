Una serie de tormentas consecutivas mantiene en alerta a gran parte de California, donde meteorólogos del National Weather Service (NWS) advierten que caerán “pies” de nieve en zonas de gran altitud en los próximos días. Este patrón climático más activo, impulsado por dos sistemas de baja presión que avanzan desde el Pacífico, provocará precipitaciones prolongadas y condiciones inestables que podrían complicar seriamente la movilidad y la seguridad en varias regiones del estado.

Según el pronóstico más reciente, estas tormentas impactarán con especial fuerza la región de la Sierra Nevada, donde se esperan acumulaciones de nieve extremadamente intensas, medidas en pies durante un corto periodo de tiempo. Expertos advierten que este tipo de sistema no es común en esta etapa de la temporada, lo que incrementa la preocupación por sus posibles efectos.

Autoridades advierten que California enfrentará condiciones peligrosas hasta el 12 de abril. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

El meteorólogo Stephen McCoy señaló que se trata de un evento significativo, capaz de generar cierres de carreteras debido a la magnitud de las nevadas. En las zonas más elevadas, los avisos de tormenta invernal indican que podrían acumularse hasta 4 pies de nieve entre el viernes y la noche del domingo, lo que representa un riesgo considerable para residentes y viajeros.

Mientras tanto, en áreas de menor altitud, las precipitaciones también serán importantes, con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas de lluvia. Estas condiciones aumentan el riesgo de viajes peligrosos, especialmente en regiones montañosas donde la combinación de nieve, lluvia y viento puede generar escenarios impredecibles.

Las autoridades han emitido advertencias claras: evitar desplazamientos innecesarios durante los días más críticos. En caso de tener que viajar, recomiendan conducir con extrema precaución, mantener distancia entre vehículos, evitar frenadas bruscas y asegurarse de que los automóviles estén preparados para condiciones invernales.

Además, otros avisos desde oficinas del NWS, como la de Reno, advierten que los pasos de montaña podrían recibir hasta 28 pulgadas de nieve desde el sábado, lo que podría hacer que algunos trayectos sean prácticamente imposibles. También se anticipan fuertes vientos que podrían causar daños a árboles y líneas eléctricas.

Fuertes nevadas y lluvias complicarán el tránsito en varias zonas de California. | Crédito: AFP

El impacto de estas tormentas no se limitará a California. El sistema avanzará hacia el interior, llevando humedad a regiones como la Great Basin y posteriormente a las Rocky Mountains, donde también se esperan nevadas en zonas elevadas durante el fin de semana.

Los pronosticadores indican que este patrón activo persistirá durante varios días más, manteniendo condiciones inestables en gran parte del oeste de EE.UU. Aunque algunas áreas experimentarán un ligero aumento de temperaturas, la presencia constante de nubes y precipitaciones mantendrá el clima más frío de lo habitual en California.

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