Este fin de semana, el estado de California podría enfrentar condiciones climáticas extremas a causa de la llegada de los potentes vientos de Santa Ana y un marcado ascenso en las temperaturas. Esto ha sido suficiente para que las autoridades pertinentes emitan un aviso climático que se mantendrá desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de abril. En caso estés residiendo en esta región, te interesaré conocer cómo podría afectar este panorama climático a tu comunidad y, de esa manera, podrías tomar precauciones ante cualquier imprevisto.

TE PUEDE INTERESAR Estados Unidos: fuertes tormentas causan estragos en centro-occidente del país

Yara Lasanta, meteoróloga de Univision 34, explicó que esta advertencia ya entró en vigor desde hoy a causa de las fuertes ráfagas de viento que se están registrando en el ‘Estado Dorado’ , alcanzando velocidades máximas de 35 mph.

La áreas que están resultando afectadas por estos vientos son los sectores de Riverside, San Bernardino y el condado de Orange. Lo preocupante es que estos vientos podrían llegar hasta 50 mph, capaces de movilizar objetos situados en los exteriores.

“Tenga mucha cautela, recoja su patio. Todo objeto que pudiera ser proyectil porque se sentirá bastante fuerte el viento por allá fuera”, fueron las palabras de la experta Lasanta.

De alcanzar velocidades de 50 mph, representaría un peligro para las áreas afectadas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Se prevé un aumento de temperaturas

No todo parece negativa en California, ya la climatóloga explicó que se registrará un incremento de temperaturas en esta área hasta el sábado 18 de abril, la cual sería un punto positivo para que sus residentes realicen actividades al aire libre.

Es posible que para dicha jornada los valores térmicos asciendan hasta los 90 °F; una cifra que se sitúa una vez más por encima de las temperaturas habituales registrados para esta temporada del año.

Es posible que California registre temperaturas cercanas a los 90 °F. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Aunque el estado podrá disfrutar de condiciones climáticas favorables, la especialista Lasanta alertó sobre el avance de un sistema de tormentas hacia la región para la semana entrante, lo que podría generar precipitaciones desde el martes 21 de abril

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí