La ola de calor de los próximos días llevaron a San Diego Gas & Electric (SDG&E) a emitir una alerta para miles de clientes del condado de San Diego, California. El intenso calor, la baja humedad y los vientos previstos aumentaron la preocupación por el riesgo de incendios forestales, especialmente en comunidades del interior y zonas con vegetación seca. Ante este escenario, la compañía mantiene bajo vigilancia a cerca de 35.000 residentes y contempla la posibilidad de aplicar cortes preventivos de electricidad, conocidos como Public Safety Power Shutoff (PSPS), en determinadas áreas.

¿Qué lugares de San Diego podrían tener cortes de luz?

Según informó SDG&E, la vigilancia se concentra principalmente en comunidades del interior y sectores considerados de mayor riesgo de incendios. Entre las zonas incluidas por SDG&E se encuentran Alpine, Boulevard, Campo, Descanso, El Cajon, Fallbrook, Jamul, Julian, Lakeside, Pala, Pauma Valley, Pine Valley, Poway, Ramona, Ranchita, Santa Ysabel, Valley Center y Warner Springs.

También están bajo vigilancia varias comunidades tribales: Barona, Campo, Cuyapaipe, La Jolla, La Posta, Los Coyotes, Manzanita, Mesa Grande, Pala, Pauma y Yuima, Rincon, San Pasqual, Santa Ysabel, Sycuan y Viejas.

La inclusión de una comunidad en la zona de vigilancia no significa que necesariamente se produzca un corte de electricidad. SDG&E evalúa las condiciones meteorológicas y el riesgo sobre la infraestructura antes de decidir si debe desconectar determinados circuitos.

Estas son las comunidades de San Diego bajo vigilancia por posibles cortes preventivos de electricidad. | Crédito: SDG&E

¿Cuándo podrían comenzar los cortes preventivos en San Diego?

La ventana contemplada por SDG&E para posibles interrupciones comenzó el viernes 2 de octubre a las 5:00 a.m. y podría extenderse hasta el lunes 5 de octubre a las 6:00 p.m.

Sin embargo, estos horarios no son definitivos. Las zonas involucradas y el momento de una eventual interrupción pueden cambiar conforme evolucionen las condiciones de temperatura, humedad y viento.

El objetivo de un PSPS es reducir el riesgo de que la infraestructura eléctrica contribuya al inicio de un incendio cuando las condiciones meteorológicas son especialmente peligrosas. Para ello, SDG&E puede desenergizar temporalmente determinadas líneas o circuitos.

¿Por qué el calor aumenta el riesgo de incendios en San Diego?

El condado enfrenta un periodo de temperaturas elevadas, humedad reducida y vientos capaces de favorecer una rápida propagación del fuego. Estas condiciones son especialmente relevantes en zonas rurales y montañosas donde la vegetación puede encontrarse seca.

SDG&E mantiene vigilancia sobre diferentes factores antes de tomar una decisión, entre ellos la temperatura, humedad, velocidad del viento y condiciones de la vegetación. La compañía también reforzó sus recursos y personal para responder ante cambios importantes en el escenario meteorológico.

Por ello, recibir una notificación sobre un posible PSPS no significa que el suministro vaya a ser suspendido de manera automática.

El riesgo de incendios forestales aumentó en San Diego por el calor, la baja humedad y los fuertes vientos. | Crédito: AFP / JOSH EDELSON

¿Qué deben hacer los residentes ante un posible corte de luz?

SDG&E recomendó a los clientes de las zonas bajo vigilancia permanecer atentos a las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos enviados por la compañía.

Entre las principales medidas de preparación se encuentran:

Mantener cargados los teléfonos celulares.

Tener disponibles baterías externas.

Contar con lámparas y suministros básicos.

Preparar alternativas ante varias horas sin electricidad.

Revisar con anticipación las necesidades de personas que dependan de equipos eléctricos.

Las personas que utilizan equipos médicos que requieren electricidad deben prestar especial atención a las alertas y contar con un plan alternativo en caso de que ocurra una interrupción prolongada.

Si finalmente se activan los cortes preventivos, SDG&E podría habilitar centros comunitarios de recursos con servicios como carga de pequeños dispositivos electrónicos, agua, refrigerios e información relacionada con el restablecimiento del servicio.

¿Cuánto podría tardar en regresar la electricidad?

El restablecimiento del servicio podría tomar varias horas después de que las condiciones peligrosas disminuyan. Esto se debe a que SDG&E no necesariamente puede volver a energizar inmediatamente las líneas desconectadas.

Antes de restablecer la electricidad, los equipos deben inspeccionar las líneas, postes y otros componentes de la infraestructura para comprobar que no hayan sufrido daños y que sea seguro volver a activar el suministro.

Mientras continúen las condiciones de calor, viento, baja humedad y riesgo elevado de incendios, la compañía pidió a los residentes de las zonas bajo vigilancia mantenerse preparados y seguir las actualizaciones sobre posibles cambios en el servicio.