Las autoridades sanitarias iniciaron un proceso de rastreo de contactos después de que hasta 130 niños pudieran haber estado expuestos al virus del sarampión tras interactuar con un menor no vacunado. La posible exposición ocurrió en un programa educativo donde asistían decenas de estudiantes. A comienzos de esta semana, el departamento de salud pública del condado de Sacramento County confirmó que dos niños habían contraído la enfermedad. Estos casos se suman a un brote local y nacional del virus, considerado uno de los más contagiosos.

Según Fox 40, el primer caso en la zona se reportó a finales de febrero y correspondía a un niño pequeño no vacunado que había viajado recientemente a South Carolina. Ese estado enfrenta actualmente el mayor brote del país desde que la enfermedad fue declarada eliminada en el año 2000, con cerca de mil contagios registrados.

Posteriormente, el departamento de salud del vecino Placer County identificó a tres hermanos adolescentes de otro hogar que también se infectaron tras haber tenido “contacto directo” con el primer paciente. Poco después se confirmó un quinto caso en Sacramento: un niño que asistía a un programa educativo donde hasta 130 menores podrían haber estado expuestos al virus.

El brote comenzó con un menor no vacunado que había viajado recientemente a South Carolina, donde se registra uno de los mayores brotes del país. (Foto referencial: Freepik)

Al día siguiente se informó de un sexto contagio en Placer County. Según las autoridades, se trata de otro niño no vacunado que vive en un hogar distinto dentro de la misma comunidad, aunque no se especificó públicamente cuál era la localidad afectada.

La directora de salud pública de California, Erica Pan, advirtió sobre la gravedad de la enfermedad. “El sarampión, una de las infecciones más contagiosas, puede tener consecuencias graves para toda la vida, incluido daño cerebral permanente, y también puede ser mortal, especialmente en los niños”, señaló.

Además, recordó que “la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es segura y proporciona una protección duradera contra el sarampión. La vacunación protege tanto a nuestras propias familias como a aquellos que son demasiado jóvenes para estar completamente vacunados”.

Funcionarios de salud advierten que la vacunación sigue siendo la forma más efectiva de prevenir la enfermedad. (Foto referencial: Freepik)

En todo el estado se han reportado al menos 26 casos en nueve condados, incluido el primer brote desde 2020 en Shasta County.

A nivel nacional, las autoridades contabilizan más de 1.100 contagios confirmados y el 93% corresponde a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación es desconocido.

Aunque California mantiene una alta tasa de inmunización (más del 95% de los niños de kínder tienen la vacuna triple viral), los expertos recuerdan que la enfermedad puede prevenirse con dos dosis de las vacunas MMR o MMRV, aplicadas durante la infancia.

A nivel nacional, las autoridades contabilizan más de 1.100 contagios confirmados y el 93% corresponde a personas no vacunadas o cuyo estado de vacunación es desconocido. (Foto referencial: Freepik)

Sarampión: síntomas, riesgos y cómo protegerse

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), si una persona tiene sarampión, hasta 9 de cada 10 personas cercanas que no estén vacunadas pueden infectarse. Aunque en Estados Unidos la enfermedad fue declarada eliminada en el año 2000, los casos siguen apareciendo debido a contagios importados y a personas que no están vacunadas.

Las autoridades sanitarias señalan que los síntomas suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus. Los primeros signos incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos o llorosos. Después de unos días pueden aparecer pequeñas manchas blancas dentro de la boca y una erupción en la piel que normalmente comienza en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo.

Los CDC advierten que el sarampión puede provocar complicaciones graves como neumonía, inflamación del cerebro (encefalitis) e incluso la muerte, especialmente en niños pequeños. Por eso, las autoridades recomiendan la vacuna triple viral (MMR), que con dos dosis ofrece alrededor de 97% de protección contra la enfermedad.

