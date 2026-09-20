Las autoridades de Malibu, California, emitieron una advertencia para quienes tengan previsto acudir a Point Dume State Beach debido al deterioro de las condiciones de la costa. La fuerte erosión ha dejado zonas de la playa con estructuras expuestas y grandes desniveles que pueden representar un peligro para visitantes y bañistas.

“¡Atención, visitantes de las playas de Malibu! Tengan en cuenta las condiciones peligrosas de la playa en Point Dume State Beach, comenzando aproximadamente al final de Westward Beach Road, debido a la grave erosión que continúa y a la presencia de pilotes, concreto y acero expuestos en la arena y el agua, además de pronunciados acantilados de arena, dejando poco o ningún espacio arenoso para caminar, excepto durante la marea baja”, informó la ciudad de Malibu en X.

Aunque la playa permanece abierta, el camino que conduce al estacionamiento de Point Dume State Beach continúa cerrado. Las autoridades recomendaron tener especial cuidado al caminar o nadar en el sector y mantenerse alejados de las estructuras y restos que han quedado expuestos.

El acceso al estacionamiento de la playa continúa cerrado, aunque la playa no ha sido clausurada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Recomiendan consultar a los salvavidas

La ciudad también pidió respetar cualquier cierre o señalización colocada en la zona y consultar con los salvavidas sobre las condiciones antes de ingresar al agua o recorrer la playa. La advertencia busca reducir el riesgo mientras persisten los efectos de la erosión.

La situación se suma a los trabajos de recuperación que Malibu lleva adelante después de los daños provocados por una tormenta inusualmente fuerte a comienzos de septiembre.

El intenso oleaje abrió un socavón cerca de la vivienda frente al mar del actor Nicholas Cage y obligó a evacuar temporalmente otras casas ubicadas en los alrededores.

Erosión costera en el sur de California por El Niño

El fenómeno de El Niño y una activa temporada de huracanes en el Pacífico provocaron una fuerte erosión costera que afecta residencias, parques y carreteras en el sur de California. Según ABC News, expertos como Brett Sanders de la Universidad de California en Irvine advierten que “este probablemente sea el invierno más estresante que hemos tenido en varios años en términos de olas”.

La combinación de una ola de calor marino y El Niño alimentó ciclones que enviaron grandes olas durante el verano a comunidades como Malibú, Laguna Beach y Carlsbad.

Alexander Gershunov, investigador climático de la Institución Scripps de Oceanografía, señaló al medio citado que “hay una mayor probabilidad de eventos de erosión costera durante los inviernos de El Niño”, ya que generan un Pacífico nororiental más tormentoso con mayor acción de olas a lo largo de California.

El fenómeno de El Niño, combinado con un calentamiento global sin precedentes y mareas extraordinarias, está generando un severo aumento en la erosión costera en el sur de California. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La situación podría agravarse en los próximos meses, ya que el nivel del mar ha estado unas seis pulgadas por encima de lo normal desde marzo y se espera que alcance su punto máximo en noviembre y diciembre. Además, Sanders advierte que las mareas altas entre noviembre y enero coincidirán con posibles tormentas invernales, elevando el riesgo de daños graves y deslizamientos en las comunidades costeras.

Ante este panorama, Adam Young, investigador climático de la Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de California en San Diego, advierte que lo visto hasta ahora es “una llamada de atención para algunos de los problemas que podríamos enfrentar este invierno”.

Como medida preventiva, la ciudad de Carlsbad ya declaró una emergencia local para acelerar los esfuerzos de estabilización costera y proteger su infraestructura antes de que los problemas se intensifiquen.