Los residentes de la zona costera de Buxton, Carolina de Norte, están sintiendo mucha preocupación ante un fenómeno climático que está provocando el derrumbe de distintos hogares. En caso se vean afectados, se quedarían sin un espacio para habitar y, probablemente, pierdan las cosas que consiguieron con tanto esfuerzo.

Estos “problemas” aparecieron en el 2020, ya que se registraron el desplome de varias viviendas en Buxton y Rodanthe. ¿Por qué ocurre ello? Según lo expuesto por el diario La Nación, se debe al aumento del nivel del mar y las tormentas, impulsados por el cambio climático.

En un principio, no era tan alarmante; sin embargo, expertos consideraron que esto sería un anticipo de lo que ocurriría en tiempo recientes; un hecho que finamente se hizo realidad. Según un informe de CNN, 16 de 27 casas fueron destruidas por este fenómeno; sin embargo, estos derrumbes seguirán ocurriendo.

Decenas de casas se han visto afectadas por el cambio climático en la zona costera de Carolina del Norte. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Por esta razón, Cape Hatteras National Seashore ya emitió un aviso a los residentes de estas zonas. “Instamos encarecidamente a sus visitantes a evitar la plata y no entrar al agua desde el pueblo de Buxton hasta la zona de Cape Point”, sostuvo.

Debo mencionarte que los hogares están cerca al borde del mar debido a la erosión costera, que se produce por debido a vientos fuertes, olas e inundaciones, según lo explicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Además de Carolina del Norte, las zonas costeras de Carolina del Sur, Virginia, Louisiana y Texas también han perdido más de dos metros de litoral al año durante el último siglo; no obstante, esto podría aumentar en las próximas décadas.

La erosión costera en Carolina del Norte genera preocupación entre las autoridades de este estado. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de "Gemini")

Las acciones ejecutadas para evitar el derrumbe de casas

A causa de estos derrumbes, en el 2022, el condado de Dare puso en marcha un proyecto valorizado en más de $18 millones. Éste consistía en agregar arena a una playa erosionada. Ahora, también están planificando nuevas medidas para el 2026.

A pesar de estas buenas iniciativas, Laura Moore, investigadora de entornos costeros en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, considera que “es muy difícil contrarrestar una erosión”; por lo tanto, el problema seguirá ocurriendo.

