Carolina del Norte está en estado de máxima alerta ante el inminente avance de una tormenta invernal que, de intensificarse rápidamente, se convertiría en un peligroso ciclón bomba y ocasionaría duras condiciones climáticas en gran parte del noreste del país. La magnitud de este fenómeno pone en riesgo la tranquilidad del mencionado estado con el potencial de generar impactos considerables. Por consecuente, es importante que sepas lo que traerá este sistema. En los siguientes párrafos, te revelaré los efectos previstos y las áreas de mayor riesgo.

En un principio, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que una tormenta invernal impactará drásticamente a seis estados del país. Además de Carolina del Norte, también se incluía Carolina del Sur, Virginia, Delaware, Tennessee y Georgia.

Entonces, estas áreas registrarían fuertes vientos e intensas nevadas desde este jueves 29 de enero, sin embargo, lo riesgoso se registraría este fin de semana, ya que espera derribe de cables eléctricos, lo que generaría cortes masivos de energía.

Es importante usar ropa abrigadora para afrontar este ambiente gélido. (Crédito: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP) / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Lo alarmante de la situación es que más de 75 millones de personas que residen en el país están bajo riesgo por las cantidades de nieve y los fuertes vientos (entre 96 a 112 km/h) que se registrarán durante el cierre de semana.

FOX Weather consideró que ciertas zonas de Carolina del Norte y Virginia resultarían las más afectadas con el paso de este evento meteorológico; se prevén acumulaciones de hasta 11 pulgadas.

Por ejemplo, partes de Piedmont y Sandhil, en Carolina del Norte, podrían registrar hasta 30 centímetros de nieve este fin de semana. Según el medio citado, sería la mayor cantidad registrada en casi 70 años.

Ante la drástica situación que se espera, los distintos gobernadores de los estados bajo alerta han solicitado a sus respectivas poblaciones que tomen la seriedad del caso. Si bien estas nevadas y el ambiente gélido no son mortales, no se puede bajar la guardia.

Los pronósticos señalan que ciertas partes de Carolina del Norte recibirían hasta 11 pulgadas de nieve. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Florida con probabilidades de nieve

Aunque este estado se caracteriza por registrar temperaturas cálidas, FOX Weather advierte que, durante este fin de semana, Florida registrará temperaturas frías y fuertes ráfagas de viento. Es más, se prevén copos de nieve desde el Panhandle de Florida hasta la zona de Fort Myers-Naples.

