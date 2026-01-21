Gran preocupación entre las autoridades sanitarias ha generado el incremento de contagios de sarampión en Carolina del Sur, donde – en lo que va de 2026 y hasta el 20 de enero – se han registrado 646 casos en total, según el Departamento de Salud Pública del estado (DPH, por sus siglas en inglés); sin embargo, la cifra amenaza con seguir creciendo. La mayoría de los casos se concentran en la región del Upstate, especialmente en el condado de Spartanburg y áreas cercanas como Greenville. Se sabe que el brote se originó principalmente en escuelas primarias y secundarias con un número significativo de estudiantes sin vacunar; asimismo, dos universidades han reportado nuevas infecciones y exposiciones. Ante la alarma que está generando esta enfermedad, te damos a conocer cómo se contagia y qué hacer para prevenirla.

Desde inicio del presente año, Carolina del Sur está registrando decenas de casos por sarampión (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES EL SARAMPIÓN?

Aunque para algunas personas el sarampión es simplemente un sarpullido y fiebre leves que desaparecen en unos días, lo cierto es que se trata de una enfermedad infecciosa viral muy contagiosa que causa fiebre alta, malestar general y una erupción en la piel, afectando principalmente a niños. Comienza con un sarpullido con manchas rojas que suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia abajo al pecho y la espalda, y finalmente a los pies, publica Mayo Clinic.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que al ser altamente contagioso, “si una persona lo contrae, hasta 9 de cada 10 personas que estén cerca lo contraerán si no están protegidas [vacunadas]”.

Varios casos de sarampión se registran este 2026 en Estados Unidos (Crédito: IV-Studio / Freepik)

¿CÓMO SE CONTAGIA EL SARAMPIÓN?

El sarampión es un virus altamente contagioso que vive en las mucosidades de la nariz y la garganta de las personas infectadas. Hay dos formas comunes de contagiarse:

Contacto con una persona infectada

Puede transmitirse cuando una persona infectada tose o estornuda. El virus puede vivir hasta dos horas en el aire sarampión se puede propagar cuando una persona infectada tose o estornuda. Por lo tanto, uno puede contraer esta enfermedad simplemente al estar en una habitación en la que haya estado alguien infectado. Los CDC precisan que esto puede suceder incluso hasta 2 horas después de que esa persona se haya ido del área.

Contacto con las gotitas en el aire

Si una persona sana respira el aire contaminado o toca la superficie infectada y luego se toca los ojos, la nariz o la boca, pueden contraer la infección. Recuerda, solamente los seres humanos propagan el sarampión.

IMPORTANTE:

Si tienes sarampión, hasta el 90% de las personas que estén cerca tuyo y no tengan inmunidad se infectarán.

Una persona infectada puede propagar el sarampión a otras personas incluso antes de saber que está enferma; es decir, desde cuatro días antes de que aparezca el sarpullido hasta cuatro días después de su manifestación.

Una de las formas de contagiarse de sarampión es estando cerca de una persona infectada que estornuda (Foto: ¡Stock)

¿QUÉ HACER PARA PREVENIR EL SARAMPIÓN?

La mejor manera de protegerse contra el sarampión es vacunándose contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR o triple vírica). Dos dosis tienen una eficacia de alrededor del 97% para prevenir esta enfermedad, mientras que una dosis tiene una eficacia de alrededor del 93%.

Las vacunas disponibles para protegerse

Existen dos vacunas que protegen contra el sarampión, las paperas y la rubéola: la MMR y la MMRV (contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela), ambas pueden administrarse al mismo tiempo que otras vacunas.

MMR. En Estados Unidos, hay dos vacunas MMR disponibles para su uso: M-M-R II y PRIORIX.

En Estados Unidos, hay dos vacunas MMR disponibles para su uso: M-M-R II y PRIORIX. MMRV. Esta vacuna solo tiene licencia para su uso en niños entre los 12 meses y los 12 años de edad.

