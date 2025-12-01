Una intensa tormenta invernal ha provocado alerta, debido a las condiciones extremadamente peligrosas que está dejando en las principales carreteras del Centro y Noreste de Estados Unidos. Con la presencia de nieve y hielo, es alta la posibilidad de accidentes de tránsito. Para ello, un experto en meteorología comparte recomendaciones claves para una conducción segura.

El especialista Carlos Robles indicó a Noticias Telemundo que seguirá cayendo más nieve en localidades afectadas, ocasionando que los ciudadanos realicen esfuerzos continuos por retirar estos pequeños cristales de hielo en los exteriores de sus hogares.

Es más, añadió que alrededor de 72 millones de ciudadanos que residen en las áreas mencionadas deben mantenerse al tanto ante esta condición climática, especialmente en aquellos que necesitan realizar viajes por carreteras.

En la mayoría de localidades afectadas, se han realizado el retiro de nieve en las carreteras. (Crédito: Freepik)

Qué hacer al conducir por carreteras con presencia de nieve y hielo

El experto en meteorología precisó que las carreteras contarán con cantidades moderadas de nieve durante los primeros días de diciembre; por lo tanto, es necesario tomar las precauciones necesarias. Entre las recomendaciones indicadas por el especialista son:

Disminuir la velocidad al conducir.

Evitar los puentes, ya que suelen congelarse con mayor rapidez.

No presionar los frenos de manera abrupta, ya que ocasionaría que el automóvil se deslice.

El experto recomienda disminuir la velocidad al conducir en carreteras con presencia de nieve y hielo. (Crédito: Freepik)

Estado actual de la alerta invernal en el Centro y Noreste de EE.UU.

Según el meteorólogo Robles, las precipitaciones ya están presentes en Kansas City, Arkansas y en el área de Luisiana. Además, esta evento climático se está desplazando hacia al Noreste de Estados Unidos.

Una de las ciudades que se verá gravemente afectada por la presencia de nieve y hielo es Chicago, ya que los distintos conductores deberán lidiar con esta condición climática. Es más, desde Texas hacia Florida se están registrando precipitaciones.

Ahora, el experto puntualizó que, para este martes 2 de diciembre, ciudades como Boston, Filadelfia, Washington y Nueva York no deberían registrar acumulaciones de nieve; al contrario, se espera la presencia de lluvias. Sin embargo, existirían copos de nieve en los estados de Pensilvania y Nueva York.

