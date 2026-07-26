La Policía de Westport, en Connecticut, emitió una advertencia a los residentes tras recibir varias denuncias sobre una estafa telefónica en la que los delincuentes aseguran falsamente que la persona incumplió con su deber de presentarse al servicio de jurado. Según las autoridades, los estafadores incluso utilizan el nombre de un supuesto oficial para dar credibilidad al engaño y presionar a las víctimas para que actúen de inmediato.

De acuerdo con la policía, los estafadores se identifican como el oficial Brian McCarthy y afirman que la persona perdió una citación para formar parte de un jurado.

NBC 4 NY señala que, con ese argumento, intentan convencer a la víctima de que debe realizar un pago o seguir instrucciones urgentes para evitar consecuencias legales.

Los delincuentes se hacen pasar por un oficial y aseguran que la víctima faltó a una citación judicial. (Foto referencial: Freepik)

La recomendación de la Policía de Westport

Las autoridades recordaron que el Departamento de Policía de Westport nunca llama para exigir dinero ni amenaza con arrestar a una persona por no presentarse al servicio de jurado.

Además, pidieron no compartir información personal o financiera con llamadas no solicitadas y desconfiar de quienes exigen pagos mediante tarjetas de regalo, criptomonedas, transferencias bancarias u otros métodos poco habituales.

Si recibes una llamada con estas características, la recomendación es colgar de inmediato.

En caso de tener dudas sobre la autenticidad de una comunicación de alguien que dice ser miembro de la Policía de Westport, lo más seguro es contactar directamente al departamento mediante su número telefónico de no emergencias para verificar la información.

Las autoridades recalcaron que nunca solicitan pagos ni amenazan con arrestos por teléfono. (Foto referencial: Freepik)

¿Cómo contacta el sistema judicial a los posibles jurados?

Cabe agregar que el sistema judicial en Estados Unidos no opera a través de llamadas telefónicas intimidatorias. Cualquier comunicación oficial relacionada con la selección de jurados se realiza exclusivamente mediante correo postal certificado a través del sistema judicial del estado o condado correspondiente.

Las citaciones incluyen instrucciones claras, fechas y métodos oficiales para responder, pero nunca solicitan pagos, multas inmediatas ni información financiera personal vía telefónica.

Si recibes una notificación, siempre debes verificarla a través de la página web oficial del tribunal o acudiendo físicamente a las oficinas judiciales de tu jurisdicción.