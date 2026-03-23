Aunque el calendario ya marca primavera en Estados Unidos y muchos ya guardaron las chamarras gruesas, el clima parece no haberse enterado del cambio de temporada. Esta semana, un nuevo frente invernal vuelve a tomar protagonismo con nieve, vientos fuertes y condiciones peligrosas en varias regiones del país, desde el noreste hasta zonas montañosas del Pacífico y las islas de Hawái. Para muchas familias hispanas que viven en estas áreas —ya sea que trabajen en construcción, delivery, jardinería, limpieza, agricultura o que dependan del carro para ir a la escuela y al trabajo— este tipo de cambio brusco de tiempo no es solo un tema de conversación: puede afectar la jornada laboral, los horarios de los niños y hasta la seguridad en carretera. No se trata de un evento totalmente inusual para finales de marzo, pero sí lo suficientemente intenso como para encender alertas oficiales y obligar a revisar el pronóstico antes de salir de casa. De hecho, organismos como el National Weather Service han emitido advertencias en distintos estados, anticipando un escenario que mezcla lo mejor —o lo peor— de dos estaciones: temperaturas que suben en algunas zonas, mientras en otras todavía se esperan nevadas importantes y ráfagas de viento muy fuertes.

ESTADOS BAJO ALERTA POR NIEVE Y FUERTES VIENTOS

Si estás siguiendo lo que ocurre en EE. UU., hay seis estados que concentran la mayor preocupación en estos días. Según los pronósticos, podrían registrar acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros (12 pulgadas), además de ráfagas de viento que alcanzarían los 100 km/h (unas 60 mph), algo que puede complicar el tráfico, los vuelos y las actividades al aire libre.

Estos son los estados afectados:

Estado Condiciones previstas Maine Fuertes nevadas y vientos intensos New Hampshire Acumulación significativa de nieve Vermont Entre 3 y 7 pulgadas de nieve New York Mezcla de nieve, lluvia y hielo Alaska Condiciones invernales persistentes Hawaii Nieve inusual en zonas altas

Puede sorprenderte ver a Hawaii en la lista, pero sí: en las cumbres de la Isla Grande, especialmente en zonas elevadas, se esperan nevadas considerables, algo que cada cierto tiempo llama la atención incluso de la comunidad latina que vive en islas como Oahu o que viaja desde el continente para hacer turismo.

Algunas partes de Nueva York seguirán recibiendo nieve (Foto: TIMOTHY A.CLARY / AFP)

EL CASO MÁS LLAMATIVO: NIEVE EN HAWAII

Aquí vale la pena detenernos un momento. En la Isla Grande de Hawaii, las áreas más altas —como las cumbres volcánicas— podrían recibir hasta 10 pulgadas de nieve, con ráfagas de viento cercanas a los 60 mph.

Los meteorólogos del National Weather Service han sido claros: las condiciones pueden hacer que viajar sea “muy difícil o incluso imposible” debido a la baja visibilidad, la nieve arrastrada por el viento y la formación de hielo en la carretera. Para residentes y visitantes, la recomendación es revisar las alertas locales, evitar desplazamientos innecesarios en zonas altas y llevar ropa de abrigo adecuada, aunque el resto del archipiélago luzca un ambiente totalmente playero.

NORESTE DE EE. UU.: NIEVE, LLUVIA Y TEMPERATURAS INESTABLES

En el noreste, el panorama es bastante cambiante. Regiones como el norte del estado de New York y áreas montañosas como los Adirondacks verán una combinación de nieve, lluvia y llovizna helada.

Además, estados como Maine y New Hampshire concentrarán las nevadas más intensas, especialmente en zonas interiores, donde muchas comunidades hispanas trabajan en servicios, hoteles y restaurantes que dependen del turismo y del movimiento de fin de semana.

Para que tengas una idea más clara, aquí te resumo lo que se espera:

Nieve moderada a intensa en zonas altas

Carreteras resbaladizas por acumulación de hielo

Visibilidad reducida por nieve y viento

Retrasos en transporte aéreo y terrestre

En ciudades del corredor de la Interstate 95, el contraste es evidente: mientras algunas zonas alcanzaron temperaturas cercanas a los 15 °C (60 °F), otras volvieron a valores mucho más fríos en cuestión de horas. En lugares con gran presencia latina como el área de New York-New Jersey, Boston o el sur de Maine, muchos han pasado en un mismo día de salir con sudadera ligera a tener que buscar de nuevo el abrigo grueso y los guantes.

¿POR QUÉ SIGUE NEVANDO EN PRIMAVERA?

Puede parecer contradictorio, pero tiene una explicación bastante clara. Según expertos y datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), estos episodios ocurren cuando masas de aire frío descienden desde el norte, a veces vinculadas a alteraciones en el vórtice polar.

Este fenómeno puede provocar:

Descensos bruscos de temperatura

Tormentas tardías de nieve

Contrastes extremos entre regiones

Es decir, la primavera ya comenzó en el calendario, pero la atmósfera todavía está ajustándose. Por eso, no es raro que mientras en estados con mucha población hispana como Texas, Florida o California ya se siente un ambiente más cálido, en el noreste o en zonas montañosas sigan registrándose nevadas que recuerdan de nuevo al invierno.

LO QUE VIENE: UN CAMBIO HACIA TEMPERATURAS MÁS CÁLIDAS

Ahora bien, no todo son malas noticias. Los pronósticos indican que este episodio sería el “último coletazo” del invierno. De cara a los últimos días de marzo y el inicio de abril, se espera un aumento generalizado de temperaturas en gran parte del país.

Solo el extremo noreste podría mantenerse más frío de lo habitual, mientras el resto de Estados Unidos entraría, ahora sí, en una fase más acorde con la primavera: días un poco más largos, mejor clima para actividades al aire libre y menos riesgo de tormentas de nieve intensas. Aun así, las autoridades recomiendan que, antes de manejar largas distancias, llevar niños a la escuela o programar viajes, revises el pronóstico local y las alertas del National Weather Service, sobre todo si vives en zonas propensas a nieve, hielo o fuertes vientos.

En las próximas semanas, las temperaturas comenzarán a subir en Estados Unidos (Foto: Freepik)

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