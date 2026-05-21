Millones de personas en Estados Unidos se preparan para viajar durante el fin de semana del Memorial Day, una de las fechas con mayor movimiento turístico y familiar del año, cuando muchos hispanos aprovechan para visitar a sus padres, hacer una carne asada en el patio o tomarse unos días de descanso en la playa o en un parque nacional. Sin embargo, este año el clima amenaza con cambiar los planes de muchos estadounidenses y, en particular, de la comunidad latina, debido a un sistema de tormentas que podría dejar lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y fuertes descargas eléctricas en varias regiones del país.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), el Weather Prediction Center de la NOAA, FOX Weather y AccuWeather, el patrón que se instalará durante los próximos días será especialmente inestable desde Texas hasta el noreste. Los expertos advierten que las precipitaciones persistentes podrían generar problemas serios en carreteras muy transitadas, aeropuertos y zonas urbanas vulnerables a inundaciones, justo en uno de los fines de semana con más movimiento.

No se descarta la presencia de lluvias intensas en ciertas áreas de Estados Unidos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

UN SISTEMA CLIMÁTICO AMENAZA GRAN PARTE DEL PAÍS

Según FOX Weather, una combinación entre un sistema de alta presión en la costa este y una perturbación atmosférica que emerge desde las Montañas Rocosas está alimentando una enorme masa de humedad proveniente del Atlántico y del Golfo de México. El resultado será una cadena de tormentas eléctricas y lluvias intensas que se extenderán durante casi todo el fin de semana largo del Memorial Day.

El meteorólogo senior de AccuWeather, Alex Sosnowski, explicó que muchas personas “podrían enfrentar tormentas eléctricas, lluvias intensas e inundaciones repentinas desde Texas hasta Nueva Inglaterra”. Por su parte, Brett Anderson, también meteorólogo de AccuWeather, señaló que algunas zonas recibirán varias rondas consecutivas de precipitaciones, aumentando considerablemente el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, algo especialmente preocupante en barrios con drenaje limitado donde vive mucha población latina.

LAS CIUDADES QUE PODRÍAN SUFRIR LAS PEORES INUNDACIONES

Los pronósticos apuntan a que varias ciudades importantes de Estados Unidos enfrentarán acumulados de lluvia peligrosos entre viernes y lunes. En algunos sectores podrían registrarse más de 6 pulgadas de lluvia en pocas horas, lo que puede provocar desde inundaciones en calles residenciales hasta crecidas peligrosas en ríos y canales.

Ciudades bajo mayor amenaza:

Ciudad Estado Riesgo principal Pronóstico Houston Texas Inundaciones repentinas y crecida de ríos Más de 7 pulgadas posibles Dallas Texas Tormentas severas y lluvias persistentes Más de 4 pulgadas posibles Nashville Tennessee Inundaciones urbanas Lluvias repetidas durante el fin de semana Oklahoma City Oklahoma Flash flooding Tormentas eléctricas intensas Tulsa Oklahoma Inundaciones repentinas Suelos saturados Shreveport Louisiana Fuertes tormentas Riesgo de desbordamientos Lake Charle Louisiana Lluvias torrenciales Posibles cortes viales Nueva York Nueva York Lluvias persistentes y temperaturas frías Fin de semana gris y húmedo

En el caso de Houston, el panorama preocupa especialmente. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias podrían provocar crecidas significativas en ríos y canales. Las autoridades incluso señalaron que no se puede descartar “major stage flooding”, una categoría que implica inundaciones importantes en vecindarios completos y no solamente en calles aisladas.

Además, los mercados predictivos de Kalshi estiman una probabilidad del 86% de que Houston supere las 7 pulgadas de lluvia antes de terminar el mes, lo que refuerza la preocupación por un escenario de suelos saturados y posibles inundaciones prolongadas.

Estas son las predicciones de Fox Weather para el fin de semana del Memorial Day en Estados Unidos (Foto: Fox Weather)

TEXAS VUELVE A QUEDAR EN EL CENTRO DE LA AMENAZA

Texas aparece nuevamente como uno de los estados más vulnerables frente a este evento climático. FOX Forecast Center indicó que el este y centro del estado podrían recibir varias rondas de tormentas eléctricas durante días consecutivos, complicando los planes de quienes viajan por carretera entre ciudades como Dallas, Houston, San Antonio o Austin.

Las ciudades cercanas al Golfo de México también permanecen bajo vigilancia. NBC News informó que hay alertas de inundación activas en sectores del sur y sureste de Texas, incluyendo áreas cercanas a Galveston y Corpus Christi, donde podrían caer entre 2 y 4 pulgadas de lluvia por hora. Esto podría afectar a familias que planeaban pasar el fin de semana largo en la costa, en hoteles o casas de renta vacacional frente al mar.

Lo que más preocupa a las autoridades:

Inundaciones repentinas en áreas urbanas.

Carreteras bloqueadas por acumulación de agua.

Caída de árboles y cortes eléctricos.

Retrasos masivos en aeropuertos.

Crecida rápida de ríos y canales.

Las autoridades recuerdan que muchos de los fallecimientos por inundaciones en Estados Unidos se producen dentro de vehículos, por lo que recomiendan no intentar cruzar calles o puentes inundados aunque el agua parezca baja.

EL NORESTE TENDRÁ UN MEMORIAL DAY FRÍO, GRIS Y LLUVIOSO

Mientras el sur enfrenta tormentas severas, el noreste de Estados Unidos vivirá un escenario completamente distinto, aunque igualmente incómodo para quienes planeaban actividades al aire libre.

Según FOX Weather, ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia tendrán temperaturas mucho más bajas de lo habitual para finales de mayo. En Nueva York, por ejemplo, las máximas podrían quedarse apenas en los 60 grados Fahrenheit, con un ambiente más propio de inicios de primavera que del comienzo oficioso del verano.

El Weather Prediction Center explicó que un fenómeno conocido como “cold air damming” provocará cielos cubiertos, lluvia ligera persistente y aire frío al este de los Apalaches. Este patrón suele mantener el cielo gris muchas horas, con lloviznas constantes que dificultan actividades al aire libre.

Aunque algunos pronósticos sugieren que las lluvias podrían disminuir hacia el lunes del Memorial Day, los meteorólogos advierten que todavía existe incertidumbre y que el clima podría mantenerse nublado y húmedo, afectando desfiles, ceremonias conmemorativas y reuniones familiares.

Una ciudadana de Nueva York durante una fuerte lluvia (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

MÁS DE 45 MILLONES DE VIAJEROS PODRÍAN VERSE AFECTADOS

AAA estima que más de 45 millones de estadounidenses viajarán durante este fin de semana largo, una cifra récord para Memorial Day que incluye a millones de hispanos que se desplazan en auto, autobús o avión para reunirse con sus familias. Cualquier cambio en el patrón de lluvias o tormentas puede traducirse en horas extra de manejo, tráfico pesado y modificaciones de último minuto en los itinerarios.

De acuerdo con FlightAware, ya se registraban más de mil vuelos retrasados y cientos de cancelaciones incluso antes del inicio oficial del feriado, una tendencia que podría empeorar si las tormentas se intensifican sobre los principales hubs aéreos.

Aeropuertos que podrían sufrir mayores demoras:

Aeropuerto Ciudad Problema esperado Dallas-Fort Worth International Airport Dallas Tormentas eléctricas George Bush Intercontinental Airport Houston Lluvias intensas Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport Atlanta Retrasos por tormentas LaGuardia Airport Nueva York Lluvias y saturación aérea

En Nueva York, incluso el aeropuerto LaGuardia pidió a los pasajeros salir con más tiempo de anticipación luego del cierre temporal de una pista debido a un socavón generado por las lluvias recientes, lo que añade presión a quienes ya viajan con niños o adultos mayores.

LAS REGIONES QUE TENDRÁN MEJOR CLIMA

No todo será mal tiempo durante el Memorial Day. AccuWeather señaló que gran parte del suroeste de Estados Unidos disfrutará condiciones mucho más favorables, con cielos mayormente despejados y ambiente seco.

Estados como Arizona, Nevada y sectores del sur de California tendrían cielos despejados y temperaturas agradables durante gran parte del fin de semana. Muchas familias hispanas que viven en lugares como Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles o San Diego podrían mantener sus planes de parrilladas, paseos a parques y reuniones al aire libre sin mayores contratiempos por el clima.

En contraste, el noroeste del Pacífico sí podría recibir lluvias dispersas hacia el lunes, por lo que se recomienda a quienes viajen a esa zona mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

RECOMENDACIONES PARA QUIENES VIAJARÁN ESTE FIN DE SEMANA

Las autoridades meteorológicas y agencias de transporte recomiendan monitorear constantemente las alertas climáticas antes de salir de casa, especialmente en un fin de semana tan cargado como el Memorial Day, cuando las carreteras y aeropuertos suelen operar al límite.

Consejos básicos para evitar problemas:

Revisar el estado del tiempo varias veces al día.

Confirmar el estado de vuelos antes de ir al aeropuerto.

Evitar conducir por calles inundadas.

Tener rutas alternativas en carretera.

Llevar baterías externas y teléfonos cargados.

Preparar kits básicos de emergencia si se viaja largas distancias.

Cargar agua, snacks no perecederos y medicinas esenciales en el auto por si se queda atrapado en el tráfico.

Llenar el tanque de gasolina antes de salir, especialmente si se viaja por zonas rurales o con pocas gasolineras.

Avisar a familiares o amigos la ruta y la hora estimada de llegada, para que alguien sepa dónde debería estar el viajero.

Revisar las llantas, frenos y limpiaparabrisas del vehículo antes de un viaje largo bajo mal tiempo.

Evitar manejar de noche durante tormentas fuertes, cuando es más difícil ver zonas inundadas o escombros en la carretera.

Tener a la mano mantas, linterna y un cargador para el auto, por si se debe esperar dentro del vehículo.

Seguir las cuentas oficiales de meteorología y transporte en redes sociales para recibir alertas en tiempo real.

Si se viaja con niños o adultos mayores, planear paradas más frecuentes para evitar cansancio extremo en plena tormenta.

Los expertos insisten en que las inundaciones repentinas siguen siendo uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos en Estados Unidos, especialmente cuando ocurren de noche o en zonas urbanas con drenaje limitado. Por eso recomiendan prestar atención a las alertas en el celular, la radio local y las cuentas oficiales de meteorología.

Y aunque muchos estadounidenses esperan disfrutar barbacoas, viajes familiares y actividades al aire libre durante Memorial Day, este año el clima podría convertirse en el gran protagonista del fin de semana, obligando a ajustar horarios, mover reuniones bajo techo y, en algunos casos, cancelar completamente los planes para priorizar la seguridad.

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