Una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pone en alerta a quienes navegan o trabajan en las aguas del Ártico de Estados Unidos. Según la agencia, el fuerte rociado helado, un fenómeno que puede cubrir de hielo las embarcaciones en poco tiempo, y las olas de hasta 13 pies representan un riesgo por la acumulación de hielo, el oleaje y la poca visibilidad. Te explicamos qué áreas estarán más afectadas y hasta cuándo se mantendrá la alerta.

Se esperan vientos de hasta 40 mph y olas de hasta 13 pies en una región remota, sin zonas pobladas en tierra (Foto: Imagen creado por El Comercio MAG usando Gemini)

ALERTA POR FUERTES PULVERIZACIONES CONGELANTES Y OLAS DE HASTA 13 PIES

La advertencia por fuerte rociado helado (pulverización congelante) con olas de hasta 13 pies no afecta a zonas pobladas del interior. Se aplica a aguas del Ártico estadounidense, frente a Alaska, publica World Natural Disasters.

Zonas afectadas

Aguas del Ártico estadounidense: el NWS mantiene la advertencia por rociado helado en esa región, con vientos de hasta 40 mph y condiciones de temporal, se lee en una publicación de N+ Univision.

el NWS mantiene la advertencia por rociado helado en esa región, con vientos de hasta 40 mph y condiciones de temporal, se lee en una publicación de N+ Univision. Cabo Halkett a Isla Flaxman: el pronóstico marítimo prevé vientos de hasta 46 mph, olas de ocho pies y fuerte rociado helado.

el pronóstico marítimo prevé vientos de hasta 46 mph, olas de ocho pies y fuerte rociado helado. De Wales a Cape Thompson (mar adentro): se esperan vientos de 40 mph y olas de hasta 12 pies.

¿Hasta cuándo durará?

La advertencia del NWS de Fairbanks vence el sábado 28 de noviembre a las 5:00 p.m. (hora de Alaska). Eso equivale a las 9:00 p.m. del sábado en la hora del este de EE.UU.

Como sabes, este aviso puede renovarse o ampliarse, así que conviene revisar las actualizaciones del NWS.

¿Cuál es el pronóstico para el domingo?

Para el domingo 29 de noviembre, el NWS prevé que las condiciones se calmen, y el oleaje baje de los 13 pies a entre 6 y 8 pies.

Mar adentro (Western US Arctic Offshore): vientos del este de unos 20 nudos y olas de 8 pies, según el pronóstico del NWS de Fairbanks emitido a las 4:00 a.m. del viernes 27. Un boletín marítimo del 26 de noviembre indicaba olas de 6 pies para el mismo día. La diferencia es que el pronóstico se actualizó y sigue cambiando, según el sitio oficial de NWS.